อย่าให้อะไรๆ แพงไปกว่านี้! “พชร์ อานนท์” ชี้แค่นี้จะตายกันอยู่แล้ว พูดไม่ออก สิ้นเดือนขึ้นค่าไฟ เมินคนแซะเลือกมาเอง

“พชร์ อานนท์” ลั่นแรง ของแพงจนจะตายกันอยู่แล้ว ฝากถึงรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาปากท้องด่วน ให้สมกับที่ประชาชนไว้วางใจเลือกเข้ามา ไม่สนคนแซะเลือกเข้ามาเอง มองใครเป็นนายกฯ ก็ต้องทำมาหากิน กระอักสิ้นเดือนค่าไฟขึ้นอีก ชี้น้ำมันขึ้น 6 บาท มีให้เติมเต็มถังมันผิดปกติ เป็นกลไกนักการเมือง
นำทีมนักแสดงบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องใหม่ “เห้งเจียแจ๊ส” ก่อนเปิดใจวิกฤตเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงจนกระทบปากท้องประชาชนทั่วประเทศ งานนี้ “พชร์ อานนท์” เผยน้ำมันไทยของราคาแรงผิดปกติ ฝากภาครัฐให้เร่งดูแลเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยด่วน ต้องทำให้มั่นใจให้สมกับที่เขาเลือกมา
“เอาไปโพสต์เดี๋ยวก็โดนรุมด่าอีก แต่พูดความจริงว่า ใครจะเป็นนายกฯ เราก็ต้องทำมาหากิน คนนี้เป็นนายกฯ แล้วจะหยุดทำงานแล้วแบมือจากนายกฯ ก็ไม่ใช่แล้ว ยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องสู้ยกใหญ่ คือปัญหาน้ำมันมันเป็นทั่วโลก ดูรายการข่าวจากประเทศอื่นแพงกว่าประเทศเราอีก แต่ประเทศเรามันขึ้นเยอะ มันแพงผิดปกติ มันจะมีสมัยหนึ่งเคย 50 บาท เราก็ไม่ได้พูดอะไรกัน แล้วตอนนั้นไม่มีสงครามด้วย
แล้วตอนนี้มันมีสงคราม อิหร่าน อเมริกา อิสราเอล ก็รู้กันอยู่ เราก็ต้องเข้าใจด้วย คือมันขึ้นมา 6 บาท แต่ถ้ามันเทียบกับของประเทศอื่น ที่รอบบ้านเรา เอเชียด้วยกัน ก็ถือว่ายังถูกกว่า เราก็เอากำลังใจช่วยทุกท่านที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็สู้กัน”
มองเป็นกลไกนักการเมือง เพิ่มขึ้น 6 บาทปั๊มมีน้ำมันให้เติมเต็มถัง
“ก็คืออันนั้นมันเป็นกลไกของนักการเมืองเค้า เราไม่อาจทราบได้ว่าอันไหนเท็จอันไหนจริง เขาก็พูดกัน เราก็รอดู คือเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆ เป็นยังไง ไม่รู้ว่าที่เขาพูดกันอันไหนเท็จอันไหนจริง แต่ที่เราเห็นจริง ๆ ก็คือน้ำมันขึ้น แต่ตอนนี้เราก็ต้องสู้กัน ถ้ามันไม่มีเหตุการณ์สงคราม เขาก็คงไม่มีโอกาสขึ้นมั้ง เราก็ไม่รู้ คือมันเดือดร้อนทุกวงการแหละ พวกเราเป็นประชาชนธรรมดา เราก็พูดอะไรเยอะไม่ได้ เราก็รับกรรมเหมือนกัน หมายถึงเราก็ต้องซื้อของแพงขึ้น อะไรก็แพงขึ้น ถูกต้องไหม
ใครจะมาบอกว่าเพราะไปเลือกไปเชียร์ ไม่ได้ว่าอะไร เพราะตั้งแต่แรกก็พูดแล้วว่า ไม่ว่าใครจะเป็นนายกฯ เราก็ต้องทำมาหากิน ถูกต้องไหมพอคนนี้เป็นนายกฯ ไม่ต้องทำงานแล้วอยู่เฉยๆ เดี๋ยวก็มีกิน มันก็ไม่ใช่ ถ้าเราอยากมีเงินใช้ เราต้องขยันทำงาน หรือเซฟหรือประหยัด“
เข้าใจทุกคนที่ประสบปัญหา ลั่นพูดไม่ออก สิ้นเดือนขึ้นค่าไฟ
”หนังของเรามันถ่ายเสร็จมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ก็เลยไม่มีปัญหาอะไร แต่ตอนนี้มันอาจจะมีค่าน้ำมันแพงขึ้น เราก็เข้าใจทุกคนนะ ทุกคนก็ประสบปัญหาเดียวกัน เพราะเราอยู่ประเทศเดียวกัน ก็ต้องทำงานกันต่อไป สู้ๆ อะไรประหยัดหรือเซฟได้ก็เซฟ แล้วได้ข่าวว่าสิ้นเดือนนี้ค่าไฟจะขึ้นอีก ก็พูดไม่ออก บ้านเราก็ต้องอยู่ในประเทศนี้ ไม่ใช่ว่าค่าไฟขึ้นแล้วเราฆ่าตัวตายเลย มันก็ไม่ใช่ เราต้องอยู่ให้ได้ ที่สำคัญก็คือประหยัด อะไรที่มันฟุ่มเฟือยเราก็อย่าไปใช้มัน
เราไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนเกี่ยวข้อง แต่ที่สำคัญเลยรัฐบาลต้องช่วยเหลือประชาชนนะครับ ประชาชนเราก็ต้องสู้กันต่อไป เพราะเราไม่สามารถทำอะไรได้ เราไม่สามารถพูดหยุดห้ามขึ้นราคาน้ำมัน แต่พอขึ้นราคาน้ำมันปุ๊บ ก็มีน้ำมันใช้กันเต็มเลย ตอนนั้นบอกน้ำมันหมด น้ำมันหมด พอขึ้นราคา โอ้โห ทุกคนมีน้ำมันใช้หมด แค่นี้ก็ดูง่ายๆ แล้วมันก็แปลกนะ ส่วนกักตุนไหม อันนี้ไม่รู้ เพราะเราเป็นผู้กำกับหนัง”
จี้ช่วยเหลือรากหญ้า เขาเลือกมาแล้ว ต้องทำให้มั่นใจ อย่าให้อะไรแพงไปกว่านี้ แค่นี้ก็จะตายกันอยู่แล้ว
“คือที่สำคัญที่สุดก็คือเศรษฐกิจ แล้วก็การเป็นอยู่ของประชาชน ประชาชนรากหญ้าต้องดูแลเขาให้ดี อะไรที่แก้ได้ช่วยเหลือกันได้ก็ทำ เพราะว่าเขาไว้วางใจและเขาเลือกมาแล้ว เราก็ต้องช่วยกัน เราก็ต้องทำให้เขาเชื่อใจและมั่นใจ กับการที่เขาเลือกมา สิ่งแรกที่อยากให้ช่วยเลยก็คือเรื่องเศรษฐกิจนี่แหละ เพราะว่าเศรษฐกิจสำคัญที่สุด อย่าให้อะไรมันแพงไปกว่านี้เลย เพราะแค่นี้ก็จะตายกันอยู่แล้ว (กลัวกระทบการเดินทางไปดูหนังไหม เขาอาจต้องเซฟค่าใช้จ่าย?) คือเขาก็อาจจะเซฟเงินของเขาอยู่แล้ว เขาก็คงจะเซฟกันมากขึ้น ถามว่ากลัวกระทบไหม มันก็มีปัญหาทุกวงการอยู่แล้ว ไม่ใช่แค่หนัง”