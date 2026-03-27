“ไดอาน่า” สู้กลับ ไม่ใช่ชู้! กางไทม์ไลน์ 40 ปี หนังคนละม้วน แฉเมียเก่า “สุรชัย” จัดฉากสร้างภาพครอบครัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังถูกสังคมต่อว่าหนักจากเหตุการณ์ที่นักร้องชื่อดัง “สุรชัย สมบัติเจริญ” เปิดตัวเป็นภรรยาอีกคนที่อเมริกา แม้สุรชัยจะเผยว่าได้หย่าขาดกับ “เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์ โกมลเสน” ภรรยาเก่าไปแล้วก็ตาม ล่าสุด “ไดอาน่า พนิดา สมบัติเจริญ” ไม่ทน เปิดใจเล่าไทม์ไลน์ให้ฟังอย่างละเอียดในเฟซบุ๊กสมบัติเจริญ สุรชัยไดอาน่า กลายเป็นหนังคนละม้วน

“ไดอาน่า สมบัติเจริญเปิดใจ ไทม์ไลน์ที่ได้ส่งไปให้ทนายรณรงค์

พ.ศ. 2526
ดิฉันไดอาน่า สมบัติเจริญได้จดทะเบียนสมรสกับ สุรชัย สมบัติเจริญ และทำพิธีในโบสถ์คริส โดยชอบด้วยกฎหมาย หลังจากการสมรสไม่นาน ดิฉัน

ได้รับทราบว่ามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งอ้างว่าตั้งครรภ์กับเขา แม้จะเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างมาก ดิฉันตัดสินใจอย่างมีสติและเสียสละ โดยขอให้เขากลับประเทศไทยเพื่อรับผิดชอบ

แม้ว่าเขาจะเป็นรักแรกและดิฉันรักเขาอย่างลึกซึ้ง ดิฉันเลือกยึดมั่นในศักดิ์ศรีและความถูกต้องมากกว่าความสุขส่วนตัว ในขณะนั้น แม้แต่ครอบครัวของเขาเองก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นบิดาของเด็ก อย่างไรก็ตาม ดิฉันไม่ต้องการมีข้อพิพาทหรือความขัดแย้ง ดิฉันได้ขอหย่า แต่เขาไม่ยินยอม เนื่องจากเราทั้งสองยังมีความรักต่อกัน แม้เช่นนั้น ดิฉันก็ตัดสินใจจากมา

พ.ศ. 2552
ผู้หญิงคนดังกล่าวได้ดำเนินการจดทะเบียนสมรสกับสุรชัย อย่างไรก็ตาม ขอเรียนให้ชัดเจนว่า สุรชัย ไม่เคยอนุญาตให้เธอใช้นามสกุลของเขา

แม้กระนั้น เธอกลับใช้นามสกุลของเขาบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่คลาดเคลื่อนและทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดถึงสถานะที่แท้จริง

พ.ศ. 2554
เธอได้ย้ายออกจากที่อยู่อาศัยของสุรชัย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทั้งสองไม่ได้อยู่ร่วมกันอีก และความสัมพันธ์ได้สิ้นสุดลงในทางปฏิบัติ เหลือเพียงเอกสารทางกฎหมายเท่านั้น

พ.ศ. 2564
หลังจากเวลาผ่านไปหลายปี ดิฉันและสุรชัยได้กลับมาติดต่อกันอีกครั้ง เขายืนยันว่าได้ใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังตั้งแต่ปี 2554 เขาได้ขอเดินทางมาเยี่ยมดิฉันในสหรัฐอเมริกา ซึ่งดิฉันตกลงโดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนนั้นอีกต่อไป

ภายหลังจากนั้น ดิฉันได้เดินทางไปประเทศไทยเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยตนเอง และได้เห็นด้วยตาว่าเขาใช้ชีวิตเพียงลำพังจริงตามที่กล่าว ดิฉันจึงตัดสินใจกลับมาสานสัมพันธ์กับเขาอีกครั้ง โดยยึดตามความจริง ไม่ใช่การคาดเดา

ความรู้สึกของดิฉันที่มีต่อเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลง เขาเป็นสุภาพบุรุษ มีความอ่อนโยน และมีจิตใจดีเสมอมา อีกทั้งข้าพเจ้ายังได้รับรู้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา เขาได้เผชิญกับความยากลำบากหลายประการ ซึ่งเขาเก็บไว้เพียงลำพัง

พ.ศ. 2564 -การบิดเบือนข้อเท็จจริง
ภายหลังจากที่เธอทราบว่าดิฉันกลับมาคบกับสุรชัย เธอได้พยายามสร้างภาพลวงต่อสาธารณะ โดยใช้บุตรสาวคนเล็กเป็นผู้ติดต่อสุรชัย เพื่อเชิญเขาไปที่บ้าน โดยมีเจตนาที่จะจัดฉากถ่ายภาพครอบครัวและเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์

การกระทำดังกล่าวเป็นความพยายามอย่างจงใจในการทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าทั้งสองยังคงอยู่ร่วมกัน และเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน อย่างไรก็ตาม ความพยายามดังกล่าวไม่เป็นผล เนื่องจากความสัมพันธ์ของข้าพเจ้ากับสุรชัยตั้งอยู่บนความจริง

ข้อชี้แจงด้านการเงิน
ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในช่วงเวลาที่เธอไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกับสุรชัย เธอได้มีการยืมเงินจากแฟนของบุตรสาวของเธอ ซึ่งในขณะนั้นสุรชัยไม่ได้อาศัยอยู่กับเธอ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ

การจดทะเบียนสมรสในปี 2552 – ข้อชี้แจง
สุรชัยได้ชี้แจงภายหลังว่า เขาถูกกดดันให้ลงนามในทะเบียนสมรสเมื่อปี 2552

พ.ศ. 2566
สุรชัยได้ดำเนินการยื่นฟ้องหย่า ในระยะแรกเธอไม่ยินยอม แต่ภายหลังจึงตกลง โดยเธอขอเป็นผู้ยื่นเรื่องเองเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของตน ซึ่งสุรชัยยินยอม เนื่องจากมีจุดประสงค์เพียงเพื่อยุติเรื่องทั้งหมดและดำเนินชีวิตต่อไป

พ.ศ. 2567 นางอัฐพรพิมพ์ โกมลเสน ย่อมหย่าให้สุรชัย สมบัติเจริญ

ข้อชี้แจงสุดท้าย

ข้อกล่าวอ้างใด ๆ ที่ระบุว่าสุรชัยยอมรับว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวนั้น ไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อมูลหรือการนำเสนอใด ๆ ที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงนี้ ถือเป็นการบิดเบือนและทำให้เกิดความเข้าใจผิด”












“ไดอาน่า” สู้กลับ ไม่ใช่ชู้! กางไทม์ไลน์ 40 ปี หนังคนละม้วน แฉเมียเก่า “สุรชัย” จัดฉากสร้างภาพครอบครัว
“ไดอาน่า” สู้กลับ ไม่ใช่ชู้! กางไทม์ไลน์ 40 ปี หนังคนละม้วน แฉเมียเก่า “สุรชัย” จัดฉากสร้างภาพครอบครัว
“ไดอาน่า” สู้กลับ ไม่ใช่ชู้! กางไทม์ไลน์ 40 ปี หนังคนละม้วน แฉเมียเก่า “สุรชัย” จัดฉากสร้างภาพครอบครัว
“ไดอาน่า” สู้กลับ ไม่ใช่ชู้! กางไทม์ไลน์ 40 ปี หนังคนละม้วน แฉเมียเก่า “สุรชัย” จัดฉากสร้างภาพครอบครัว
“ไดอาน่า” สู้กลับ ไม่ใช่ชู้! กางไทม์ไลน์ 40 ปี หนังคนละม้วน แฉเมียเก่า “สุรชัย” จัดฉากสร้างภาพครอบครัว
