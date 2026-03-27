“อั้ม พัชราภา” เผยตลาด AUMAUM ยังคึกคัก ให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าสู้ต่อไปในภาวะน้ำมันแพง

“อั้ม พัชราภา” เผยตลาด AUMAUM ยังคึกคัก เพิ่มร้านใหม่กว่า 10 ร้าน แย้มเตรียมพัก 2 เดือนเพื่อปรับโฉมใหม่ให้อลังการขึ้น พร้อมส่งกำลังใจให้พ่อค้าแม่ค้าทุกคนสู้ต่อไปในภาวะน้ำมันแพง
เปิดตลาด AUMAUM มาเป็นครั้งที่ 8 แล้ว สำหรับนางเอกสาวซุป'ตาร์ “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” ที่ล่าสุดหวนกลับมาจัดงานที่ชั้น G เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค อีกครั้ง แต่ครั้งนี้เจ้าตัวบอกว่ามีการเพิ่มร้านใหม่ๆ เข้ามาอีกเป็น 10 ร้าน และร้านเก่าๆ ที่คนเคยชอบก็ยังอยู่ ซึ่งตนเป็นคนเลือกและชิมเองเกือบหมด ยกเว้นร้านที่ขายเนื้อวัวกับอาหารที่มันเยิ้มๆ เท่านั้น
“ครั้งนี้ก็เลือกร้านมาใหม่เพิ่มเติมมา 10 กว่าร้านนะคะ ที่จะบุกมาใหม่ในครั้งนี้ ร้านเก่าๆ ที่คนชอบก็ยังคงอยู่ ที่อยากนำเสนอมีเยอะค่ะ ต้องลองมาเดินดู วันนี้มี 117 ร้านค้าค่ะ ส่วนใหญ่อั้มจะชิมเอง ยกเว้นเนื้อวัว ไม่ได้ชิมเอง แล้วก็ที่เป็นมันเยิ้มๆ นะ มันน้อยๆ ได้ แต่มันเยิ้มไม่ได้ นอกนั้นก็ชิมเองค่ะ การตอบรับตลอดที่ผ่านมาก็ดีค่ะ แล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งนะ จะเว้นไปอีก 2 เดือนค่ะ เพื่อที่จะเปลี่ยนบูธใหม่หมดเลย ที่เราเห็นตรงนี้จะไม่เหลือเลย จบแล้วค่ะ อยากให้มันดูสวยงาม อลังการ น่ารักสดใส”
ดีใจ “โพกาซัง” เรียกว่า “อุนอา” บอกอยากพากลับบ้านด้วย
“แขกรับเชิญวันนี้เราชอบเองมากเลย ดูแล้วเอ็นดูจัง อยากลุ้นว่าเขาจะเรียกเราว่าอะไร แล้วเขาก็เรียกอุนอา น่ารักมาก เราเคยดูหนังแล้วรู้สึกว่าทำไมน่ารักขนาดนี้ น่ารักมากจนเราต้องเชิญมาเลย สนองตัวเองอีกเหมือนเดิมค่ะ น้องเรียกอั้มว่าอุนอาค่ะ นึกว่าจะเรียกอุนยาย หรือเจ๊ เขาบอกเรียกอุนอา นี่เราก็พยายามพองกระโปรงให้บานไว้ก่อน ให้ดูเป็นเด็กๆ กลัวเขาเรียกอุนยายไง
น่ารักมากเลย เรียกอุนยายจริงๆ ก็ชอบค่ะ เรียกได้หมดเลย อยากมีน้องเป็นของตัวเองมาก ไม่รู้จะทำยังไง อยากพากลับบ้าน อยากให้เขาพูดได้แบบนี้ด้วย คือเคยคิดตั้งนานแล้ว แต่ไม่ทำดีกว่า เห็นน้องๆ เขามีก็โอเคแล้ว แต่อยากพาน้องกลับไปอยู่ด้วย อยากเอาขึ้นรถเลย”
ให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังเจอผลกระทบทางเศรษฐกิจ
“ตอนนี้อะไรต่ออะไรก็แพงเนอะ พ่อค้าแม่ค้าเราก็ยังอยู่กันได้ค่ะ อั้มคิดว่าทุกๆ คนต้องเจอผลกระทบในครั้งนี้ แต่เราทำยังไงก็ได้ให้ตลาดเรามันคึกคักมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ของอั้มเต็มมากค่ะเต็มจองไม่พอด้วยซ้ำ เพราะคิดว่าเป็นตลาดที่เราจะช่วยกันดูแล นอกจากเขาจะมาเช่าบูธเราแล้ว เราต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาขายได้ดีมากที่สุด บริการเสริม เอาตัวเรามาเองด้วย แล้วก็เอาคนโน้นคนนี้มา ส่วนมากก็ตามใจเราว่าจะเอาใครมาตามที่เราชอบ
ก็ยังไม่มีพ่อค้าแม่ค้าคนไหนเล่าผลกระทบเรื่องน้ำมันแพงนะคะ แต่คงมีผลกระทบทุกอย่างมันต่อเนื่องกันยาวมาแล้ว เพราะฉะนั้นก็เข้าใจได้ แล้วก็เข้าใจทุกคน คนซื้อเราก็ต้องคิดเนอะว่าเราอยากซื้ออะไรให้มันคุ้มค่าที่สุด ลูกค้าถามว่าลดน้อยลงไหม ก็แล้วแต่วันค่ะ ถ้าเสาร์-อาทิตย์เราเยอะอยู่แล้วค่ะ ก็พยายามดูค่ะ เอาให้คุ้มค่า คุ้มราคามากที่สุดนะคะ ก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ รวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าในตลาดอั้มอั้มด้วย เราก็จะพยายามช่วยเต็มที่ให้มากที่สุดค่ะ”