ญาติงง ตร.-อัยการ โยนกันไปมา ทำ 5 ผู้ต้องหา “อุ้มฆ่าตาหนอน” พ้นคุก เหตุสั่งฟ้องช้าเกิน 84 วัน ลูกสาวร่ำไห้ทวงความเป็นธรรม

กรณีญาติ “ตาหนอน” ออกมาร้องขอความเป็นธรรม หลังถูกกลุ่มชายฉกรรจ์ 5 คนนำโดยปลัดและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อุ้มออกจากบ้านไปซ้อมจนตาย และฝังดินอำพรางศพ เพียงเพราะสงสัยว่าผู้ตายขโมยพระเครื่อง ล่าสุดผู้ต้องหาทั้ง 5 คนกลับได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว เนื่องจากกระบวนการสั่งฟ้องของเจ้าหน้าที่รัฐล่าช้า จนเกินกำหนดฝากขัง 84 วัน ตร.และอัยการต่างโบ้ยความผิดกันไปมา
รายการโหนกระแส วันที่ 27 มี.ค.69 ดำเนินรายการโดย "หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย" สัมภาษณ์ วิว ลูกสาวผู้ตาย, ย่าหีต แม่ผู้ตาย อยู่ในเหตุการณ์, ปอนด์ ถ่ายคลิป, ทนายสุกัลย์ เผือกเนียม, ดร.ประยุทธ ประเทศเสนา หรือ มหาหมี ทนายคนกลาง
คุณพ่อหายไปวันที่เท่าไหร่?
วิว : 26 ธ.ค. 68 ค่ะ
ทำไมคุณพ่อถึงถูกกล่าวหาในครั้งนั้น?
วิว : ที่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่มีงานศพ พ่อไปช่วยทุกคืนเพราะเป็นญาติกัน พระเขาหาย เขาสงสัยว่าพ่อหนูเอาไป พ่อไปช่วยตั้งแต่รดน้ำศพ ยันเผาเลยค่ะ ช่วยทุกคืน
พระหายทำไมโทษพ่อ?
วิว : เขาให้พ่อหนูไปทำห้องน้ำให้บ้านเขา พ่อหนูเป็นรับเหมาก่อสร้าง พ่อหนูทำให้เขาฟรีๆ เขาบอกว่าพ่อหนูเดินเข้าออกบ้านเขา พ่อไปเอาเครื่องมือในห้องผู้ช่วยผู้ใหญ่ ก็เลยสงสัยว่าพ่อหนูเอา
ตอนพ่อหรือตาหนอนเข้าไปช่วยทำต่างๆ นานา พ่อไปกี่คน?
วิว : ไปคนเดียวค่ะ จากนั้นเขามาที่บ้านมาค้นในวันที่ 26 ธ.ค.68 กลางดึก
แม่อยู่วันที่เขามาค้น?
ย่าหีต : อยู่ เขาพังประตูเข้าไปค้นในห้อง เขาบอกเป็นตร. ขอค้นบ้าน พังประตูเข้าไปในห้อง ไปกระทืบน่าสงสาร ตาหนอนบอกว่าทำผมเรื่องอะไร มันร้อง มันเจ็บ ทำผมเรื่องอะไร กระทืบจนหนอนสลบ แล้วหาว่าหนอนทำเป็นตาย
วิว : แกแอบดูอยู่
มากันกี่คน?
ย่าหีต : 3 คน กระทืบคนนึง
มากัน 5 คน เข้าไปกระทืบ 3 ?
ปอนด์ : เข้าไป 4 คนนั้นเคยไปมาที่บ้าน ก็ไม่เข้าไปในบ้าน ไปอีกบ้านนึง
4 คนไปในบ้าน แต่ 3 คนกระทืบ จากนั้นเขาทำยังไงต่อ?
วิว : พอกระทืบเสร็จก็ลากพ่อไปหลังบ้าน ลากไปเลย
ย่าหีต : ลากเหมือนหมาตัวนึง
มัดมือมั้ย?
ย่าหีต : มัด เอาขึ้นรถกระบะ
วิว : เป็นรถข้าราชการ
ทนายสุกัลย์ : เป็นรถสีบรอนด์เงิน รถของข้าราชการ
เข้าไปกี่โมง?
ปอนด์ : 5 ทุ่มกว่าๆ จนถึงเที่ยงคืน
ถือว่านอกเวลาราชการมั้ย?
มหาหมี : นอกเวลาราชการครับ ถ้าเป็นตร.ยามวิกาล ต้องมีหมายค้นครับ ยกเว้นกรณีปัจจุบันทันด่วน ผู้ร้ายหนีเข้าไปครับ
26 ธ.ค.68 ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืน มีบุคคล 5 คนเข้าไปในบ้าน คนนึงซ่อนตัวอยู่ เคยเข้านอกออกในบ้านหลังนี้ตลอดเวลา จับนายหนอนเอามือไพล่หลัง จับนายหนอนไป ไม่มีหมายด้วย คุณอยู่ตรงไหน?
ปอนด์ : ผมอยู่ในบ้านตั้งแต่เข้ามาเลย เขาจะเข้ามาหน้าบ้าน มีการตบเพื่อนผมก่อน
คุณเห็นหมดเลยเพราะอยู่ตรงนั้น?
ปอนด์ : เพื่อนผมจะเข้ามาที่บ้านอยู่แล้ว เขาเห็นรถเพื่อน ก็เลยขับตามเข้ามา ตัวผมเพิ่งเลิกงานอยู่ในห้อง เพื่อนผมยังไม่ทันได้ลงจากรถ เขาก็ตบเพื่อนผม คิดว่ามามั่วสุมอะไรสักอย่าง คนตบเป็นปลัดครับ พอเขาคุยกับเพื่อนผมเสร็จก็ได้ขอโทษเพื่อนผมไป เขาคิดว่าเพื่อนผมจะไปมั่วสุม มีอาการมึนเมากันมาทั้งหมดเลย ทั้ง 5 คน
เคยเห็นหน้ามาก่อนมั้ย?
ปอนด์ : รู้จักนายทวย ไม่ใช่ข้าราชการ
3 คนเป็นพลเรือน ไม่ได้มีตำแหน่งข้าราชการ อีกสองคนคือใคร?
ปอนด์ : ปลัดและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หลังคุยกันเสร็จ เขารอผู้ช่วยผู้ใหญ่เรียกผมไปคุยส่วนตัว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บอกว่าเขามาที่บ้านเพื่อหาพระ คิดว่าลุงเป็นคนเอาไป เขาพูดว่าหลักฐานชี้มาทางลุง แต่ไม่ได้แสดงหลักฐานให้ดู สักพักผมเดินไปที่บ้านอีกหลังที่อยู่ใกล้ๆ กัน ก็ไปพูดกับนายทวย ถามว่าทำไมเข้ามาป่านนี้ เข้ามาเรื่องอะไร เขาบอกว่าเขามาตามหาพระ แต่ไม่ได้มีหลักฐานอะไร ผมเห็นปืนที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่ ก็ถามว่าทำไมพาปืนมาด้วย จะให้ผมแจ้งความมั้ย เขาบอกไม่ต้องแจ้งอะไร ให้อยู่เฉยๆ ตร.ก็ช่วยอะไรไม่ได้ หลังคุยกับนายทวย ผมกลับไปที่บ้าน 4 คนบุกไปในห้องแล้ว ได้ยินเสียงเขาทำร้ายร่างกาย แม่เฒ่ายืนดูอยู่หน้าห้อง ผมก็เลยบอกแกว่าอย่าไปแอบดู เดี๋ยวเขาเห็นแล้วเขาพาไปในห้องด้วย หลังจากนั้นผมก็โทรหาลูกชายลุงว่าเขามาทำร้ายลุงหนอน ให้แจ้งผู้ใหญ่หรืออะไรก็ได้ให้เข้ามา แต่พอผมคุยโทรศัพท์เสร็จ เขาก็พาลุงออกจากห้อง ลากลุงออกมาเลย ตอนนั้นไม่หลับ ตอนเขาผลักขึ้นรถ เขาพยายามให้ลุงตะเกียกตะกายขึ้นรถ ผลักแล้วถีบลุงขึ้นรถครับ
คนอุ้มขึ้นไปเป็นใคร?
ปอนด์ : คนหิ้วออกไปเป็นพลเรือน แต่มีปลัดตามออกมา ผู้ช่วยผู้ใหญ่เป็นคนขับรถครับ ทวยขึ้นรถไปด้วยกัน
วันนั้นคุณมีหลักฐานอะไรบ้าง?
ปอนด์ : ผมหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายตอนเขาเอาตัวขึ้นรถครับ
ภาพคลิปวิดีโอถูกบันทึกเอาไว้ คืนวันที่ 26 ธ.ค. ขณะที่คนกลุ่มนี้เอาตัวตาหนอน พ่อน้องวิว ลูกย่าหีตขึ้นรถไป ขณะเดียวกัน ฝั่งคนถ่ายคลิปถามว่าเอาตัวไปไหนแต่ไม่มีใครตอบ ถามย้ำว่าหนึ่งปลัดใช่มั้ย สองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อีกสามคนเป็นอส.มั้ย?
วิว : ไม่ใช่อส. เป็นเด็กบำบัดยาที่มาอยู่กับปลัดค่ะ
ทั้ง 5 คนโดนจับ แต่ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วไม่กี่วันก่อน นี่คือเหตุผลที่เขามานั่งอยู่ในรายการวันนี้ เราน่าจะเข้าใจตรงกันว่าหนึ่งนอกเวลาราชการ ไม่มีหมาย อุ้มตัวออกไป มีการกระทืบก่อน อีกฝ่ายไม่มีโอกาสต่อสู้ จะบอกว่ามีการต่อสู้เลยวิสามัญ มันไม่ใช่แน่ๆ คำว่าวิสามัญต้องมีการต่อสู้ แต่คดีแบบนี้ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องคุยกับทางตร.ด้วยซ้ำว่าโดนขโมยพระไป ให้ตร.มาดูให้ ไม่ใช่ไปคุยกับปลัด ให้ปลัดพาพวกเข้ามา แบบนี้มันผิดวิสัย หลังเหตุการณ์ตรงนั้น หนูทำยังไง?
วิว : หนูรู้ข่าวพ่อโดนอุ้มไปตอน 7 โมงเช้า คิดว่าตร.พาไป ก็ให้อาไปดูที่โรงพัก อากับพี่ชายก็ไปดูที่โรงพัก ว่าผู้ต้องหาโดนซ้อมเมื่อคืน ตร.บอกว่าไม่มีผู้ต้องหา แสดงว่าไม่ได้พาไป อาก็จะแจ้งคนหาย เขาบอกว่ายังไม่ครบ 24 ชม. เขามองว่าเป็นคนหายธรรมดา ได้แค่ลงบันทึกประจำวันไว้ พอไปแล้วไม่เจอ โทรหาแม่ยายผู้ช่วยผู้ใหญ่ เพราะเขาเป็นญาติกับหนู บอกว่าให้ถามอาเจี๊ยบให้หน่อยได้มั้ย พาพ่อหนูไปไหน ผู้ช่วยก็บอกว่าพาออกมาจากบ้านให้นายหัวคุย ซึ่งไม่รู้คือใครค่ะ แต่ก็ปล่อยไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืน หนูให้พี่ชายไปหา หาก็หาไม่เจอค่ะ พอช่วงเที่ยงเลยช่วยประสานนักข่าวให้ตามหาได้มั้ย หนูกลัวพ่อหนูไม่ปลอดภัยแล้ว เพราะคนพาไปคือปลัด พอตอนเย็นหนูเลิกงานเลยไปบ้านผู้ใหญ่ในบ้านพ่อ เขาก็ให้หนูคุยกับปลัด
คุณมีหลักฐานคุยกับปลัด นี่คือเหตุการณ์วันที่ 27 โทรหาปลัด หลังจากนั้นไปแจ้งความ?
วิว : หนูไปแจ้งความโรงพักว่าหนูจะดำเนินคดี เพราะรู้ตัวคนเอาพ่อไป ตร.ก็รับแจ้งค่ะ
วันที่ 28 เจอศพตาหนอน เจอได้ยังไง?
วิว : มีผู้หวังดีโทรมาบอกว่าเจอศพแล้วนะ อยู่ข้างบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่ เขาฝังข้างบ้านเลยค่ะ อยู่ในบริเวณบ้านเขาเลยค่ะ ชายคาบ้านเลยค่ะ อยู่ใกล้จริงๆ ค่ะ
พ่อถูกฝัง เขาเจอได้ไง?
วิว : ตร.บอกหนูว่าเขาเค้นผู้ต้องหาจนมีคนรับสารภาพว่าฆ่าไปแล้ว และฝังอยู่ตรงนี้ค่ะ
ตร.เลยตามไปดู เจออยู่ในชายคานี้ แต่ผู้ช่วยไม่ยอมรับ?
วิว : ตร.ไม่ได้บอกว่าใครยอมรับค่ะ
สาเหตุเสียชีวิตคืออะไร?
วิว : หนักที่หัวเป็นแผลใหญ่ คอหักค่ะ ช่วงไหปลาร้า ซี่โครงหักหมดเลย ช้ำทั้งตัว
มหาหมี : ทรมานทรกรรม
วันที่เจอร่างเป็นยังไง?
ทนายสุกัลย์ : ตัวลูกคนเสียชีวิตในวันนั้นเขาโพสต์ มีนักข่าวทำเรื่องว่ามีการอุ้ม ทั้งสุราษฎร์ฯ ติดตามข่าวนี้ ลุ้นว่าตาหนอนจะยังมีชีวิตอยู่มั้ย จนมาเจอวันที่ 28 ช็อกทั้งสุราษฎร์ฯ ลามไปถึงนครฯ วันที่เห็นศพ ไม่มีการพูดเรื่องการทรมาน ทารุณ ปรากฏแค่ว่าพบศพผู้ช่วยผู้ใหญ่เจี๊ยบเป็นบ้านแม่ยาย เขามาเป็นผู้ช่วยที่นี่ หลังจากนั้นกระบวนการขั้นตอน เร็วมาก ผมชื่นชมเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวดเร็วทันใจ วันที่ 31 มีการฝากขังครั้งแรก ออกหมายจับ 29 แล้วก็จับเลย 29 จับทั้ง 5 คนเลย
มีปลัด ผู้ช่วย หมานายอีก 3 ขอโทษคนของนายอีก 3?
ทนายสุกัลย์ : ข่าวที่ได้มา นั่งกินเหล้ากันอยู่ที่อำเภอ ไม่ยืนยันข้อเท็จจริง
วิว : ตร.ไปเชิญตัวกลางวงเหล้าเลยค่ะ เขาอยู่ข้างอำเภอ เป็นที่พักอส.ค่ะ
ทนายสุกัลย์ : ตอนนั้นไม่มีหมายจับ ตร.ก็เชิญตัวไปสอบปากคำ ออกหมายจับวันที่ 29 ควบคุมตัวแล้วส่งฝากขังวันที่ 31 มีการยื่นประกันตัวของผู้ต้องขังทั้ง 5 ศาลจังหวัดไชยา บอกว่าคดีนี้เป็นคดีอุกอาจร้ายแรง ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
เนื่องจากฝั่งผู้ต้องหาพยายามขอประกันตัว ให้ยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว เพราะเป็นคดีอุกฉกรรจ์?
ทนายสุกัลย์ : เกรงว่าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน เกรงว่าจะหลบหนี ณ ปัจจุบันปล่อยตัว ไม่มีเงื่อนไข ไม่ต้องประกัน วันนี้ได้ออกโดยไม่ต้องใช้เงินสักบาท เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐ คุยกัน ประสานกันยังไงก็ไม่ทราบ กรอบระยะเวลา 84 วัน มาตรา 87 ป.วิอาญา ผมมั่นใจ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ต้องรู้จัก มันบอก มันเขียนชัดว่า 84 วัน เราเป็นนักกฎหมายต้องเล็งเห็นผลได้ว่ามันจะฟ้องใน 84 วัน ต้องทำยังไงให้ทัน จะมาอ้างว่าต้องมีสำนวนชันสูตร วันที่มีการพบศพ มีอัยการไชยาเข้ามาร่วมแล้วนะครับ
มาในฐานะ?
ทนายสุกัลย์ : ร่วมชันสูตรพลิกศพตามกฎหมาย วันนั้นมีตร.มีแพทย์ มีอัยการ และปลัดอำเภอ
วิว : หนูไปสี่ทุ่ม กว่าจะเอาศพขึ้นมาก็ตี 1 กว่าแล้วค่ะ
ทนายสุกัลย์ : ถ้ากรณีฆาตกรรมธรรมดา ชาวบ้านฆ่ากันตายผิดธรรมชาติ 2 คนพอ คือตร.กับแพทย์ แต่กรณีเกี่ยวอ้างตายเพราะเจ้าพนักงาน ก็ให้เพิ่มอัยการ เพิ่มปกครองมาอีก 2 คนเป็น 4 และต้องแจ้งญาติ
ต้องการยืนยันว่าวันนั้นมีอัยการไชยาอยู่ด้วย?
ทนายสุกัลย์ : ชัดเจนครับ
นี่คือแค่ปฐมบท เขาต้องการทวงความเป็นธรรมให้ตาหนอน เรื่องนี้ก็งงๆ อยู่เหมือนกัน ตร.ทำสำนวนสั่งฟ้องไปที่อัยการภาค 8 เป็นเรื่องทุจริต เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปรากฏว่าอัยการภาค 8 ส่งเรื่องไปอัยการสูงสุด สุดท้ายตีประเด็นมาว่าให้แก้สำนวนใหม่ ก็ยังงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะตร.ทำเรื่องเป็นอุ้มหาย แต่อัยการภาค 8 ส่งเรื่องขึ้นไปว่าอันนี้เป็นวิสามัญ ต้องอัยการสูงสุดสั่งฟ้อง ด้วยไทม์ไลน์เวลา มันยิ่งช้า กว่าจะมีการแก้สำนวน ส่งไปส่งมา มันทำให้กรอบเวลาที่เขาต้องฝากขังทั้งหมด 7 ผลัด 84 วัน หมดเวลาควบคุมตัว ต้องปล่อยตัวออกไป ศาลเองบอกจะมีการไต่สวน 18 พ.ค. ต้องปล่อยไปก่อน ทางนี้ไม่สบายใจว่าจะเอายังไงกันแน่ คดีนี้จะลงเป็นอะไรกันแน่ พี่ติดใจตรงไหน?
ทนายสุกัลย์ : ติดใจทั้งอัยการและตร. ทำไม 84 วัน ประสานกันยังไงถึงสั่งฟ้องไม่ทัน ชาวบ้านเขาคิดไปได้ไกล ส่งข้อความมาหา ผมตอบไม่ทัน ถามว่าบิดเบี้ยวมั้ย มีการช่วยกันหรือเปล่า คดีปกติราษฎร 72 ก็ทัน แต่พอหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอ้างว่ามีอิทธิพล ปรากฏว่าไม่ทัน
ไต่สวนฉุกเฉินได้มั้ย?
มหาหมี : มันต้องมีเหตุครับ ถ้ามีเหตุก็ไต่สวนฉุกเฉินได้ครับ
แบบนี้ถือว่ามีเหตุมั้ย?
มหาหมี : ก็มีเหตุ แต่ถ้าศาลไต่สวนแล้วไม่มีเหตุ จะมีความเสียหายกับรูปคดีครับ กฎหมายต้องให้ผ่านพนักงานอัยการรับ
ทนายสุกัลย์ : สิ่งที่อัยการกับตร.โต้แย้งกัน ชาวบ้านเขาไม่เข้าใจหรอก
ตอนนี้ตร.กับอัยการพูดไม่เหมือนกัน ตร.ออกแถลงการณ์เลยนะ ฝั่งอัยการก็ออกแถลงเหมือนกัน บอกว่าตร.ส่งสำนวนมาช้า ตร.บอกว่าผมทำถูกต้องแล้ว นานๆ จะเจอแบบนี้สักที เอาตรงๆ ก็งงกันอยู่ ล่าสุดที่เป็นประเด็นข่าว บิ๊กเกรียนเขาตามเรื่องนี้ติดเลย คุณพุทธก็ตามเรื่องนี้เหมือนกัน เพราะมันน่าสงสัย มันแปลก เป็นเรื่องราวที่อัยการและตร.มีความเห็นที่ต่างกัน ทำให้การสั่งฟ้องล่าช้า อำนาจในการคุมตัว 7 ผลัด 84 วันหมดพอดี หมดก่อนเป็นเดือนนะ ก่อนมีการไต่สวน มีคดีแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆ มั้ย?
มหาหมี : เอาจริงๆ โดยหลักการ ถ้ามีการตายเกิดขึ้น โดยคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ วันที่เขาไปแจ้งความ สองวัน เจ้าพนักงานสอบสวนลงบันทึก ทำไมคดีต้องตั้งต้นเป็นเจ้าพนักงานดำเนินการ เพราะถ้าบอกเป็นบุคคลธรรมดาไปฟ้องผิดศาล ศาลยกฟ้องเลย ถ้าเขาเป็นเจ้าพนักงานต้องผ่านระบบไต่สวนของศาล ที่ยังไปไม่ถึง พอแจ้งว่ามีการตายโดยเจ้าพนักงาน จะเข้าตามป.วิอาญา 150 เขาต้องบอกว่าจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสำนวนชันสูตรพลิกศพ เพื่อนำสำนวนไปยื่นต่อศาลให้ไต่สวน ศาลเท่านั้นมีหน้าที่ชี้ ที่บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐทำ ทำนอกเหนือหน้าที่ หรือทำเพราะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ คนชี้คือศาลจังหวัดไชยา พอศาลชี้ถ้าชี้ว่าทำนอกเวลาราชการ ไม่มีหนังสือมอบหมาย ไปโดยพลการ ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ก็ 1 2 3 4 ไปศาลจังหวัด แต่ถ้าอ้างว่าเป็นเจ้าพนักงาน ไปอุ้มฆ่าเขา ต้องไปศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบภาค 8 คนละพรบ.เลยครับ เป็นอีกเรื่องเลยครับ ฉะนั้นอำนาจในการสั่งคดีจึงเทไปที่อัยการสูงสุด ไม่ว่าจะออกในรูปแบบใดก็แล้วแต่ มันถึงช้า แต่ประเด็นข้อสงสัยคือการทำสำนวนชันสูตรพลิกศพ พนักงานสอบสวนต้องแจ้งอัยการให้เข้ามาในคดีด้วย ทำสำนวนร่วมกัน ทีนี้ปรากฏว่าทำหรือไม่ทำ ต้องถามอัยการว่าอย่างไร
พี่ติดอะไรตอนนี้?
ทนายสุกัลย์ : ถ้าหัวใจจริงๆ เลยนะ คนตายนะ ไม่ใช่หน่อกล้วย ที่จะแตกใหม่ การทำคดีต้องให้ละเอียดรอบคอบ ผมเชื่อว่าด้วยอำนาจพนักงานอัยการ ในการบังคับใช้กฎหมาย สมควรทำได้ทัน ถ้ารู้ตรงไหนช้าก็ 1 2 3 4 มา
พี่ติดใจอัยการ?
ทนายสุกัลย์ : วันนั้นผมคุยแล้ว 7 นาที อัยการพิเศษ โทรไปตอนแรก โดนเจ้าหน้าที่ถามคุณเป็นใคร ผมบอกเป็นทนายผู้เสียหาย เขาถึงบอกเดี๋ยวโทรกลับ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่โทรกลับมา เขาอธิบายคุยกัน 7 นาที เขาบอกคืนสำนวนไปแล้ว อำนาจไม่ได้อยู่ที่อัยการพิเศษ ถ้าผมดึงดันฟ้องไป เดี๋ยวมันจะเสียหาย เดี๋ยวศาลยกฟ้องขึ้นมา ผมเข้าใจ แต่ผมคิดช้าไปหรือเปล่า ต้องคิดตั้งแต่สำนวนไปถึงคุณหรือเปล่า
มีการพูดคุยกันแล้วเขาบอกว่าสำนวนที่ตร.ส่งมาตอนแรก มีโอกาสที่ผู้ต้องหาจะหลุดได้?
ทนายสุกัลย์ : เขากังวลตรงนี้ ผมเข้าใจ แต่เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดคือการชันสูตรพลิกศพ ถ้าทำไม่เสร็จห้ามฟ้อง แต่ศาลบอกว่าถ้าชันสูตรไม่ชอบฟ้องได้ ไม่มีผลต่อพยานหลักฐานต่อคดี ผมถามว่ารู้อยู่ศาลนัดไต่สวนคำร้อง ก็อยากถามรองโฆษก คำว่าการชันสูตรพลิกศพเสร็จ ต้องรอสำนวนการไต่สวนมั้ย เพราะคดีธรรมดาไม่ต้องรอ อยากรู้เงื่อนไขคำว่าเสร็จ
เอาง่ายๆ เลย คือพ่อเขาตาย เขาเชื่อว่ามีผู้ต้องหาทั้งหมด 5 คนไปอุ้มพ่อเขามา วันที่ 28 เจอศพพ่อ ติดกับบ้านแม่ยายหนึ่งในผู้ต้องหาคือผู้ช่วยผู้ใหญ่ ประเด็นหลักสำคัญคือ 2 ใน 5 เป็นข้าราชการอยู่ฝ่ายปกครอง เรื่องต้องถูกตีไปที่ศาลทุจริต ภาค 8 อัยการต้องดำเนินเรื่องสั่งฟ้อง ส่งไปอัยการสูงสุด แต่ประเด็นตอนนี้ที่กลับมา ณ วันนี้กว่าจะมีการสั่งฟ้อง มันเลยกรอบเวลาควบคุมตัวไว้แล้ว ตร.เลยจำเป็นต้องปล่อยตัวออกไป กว่าศาลเองมีการไต่สวน คือ 18 พ.ค.จากนี้ไปอีก 2 เดือนนะ ด้วยกรอบเวลา 2 เดือน ญาติผู้ตายเขากลัวว่าผู้ต้องหาจะหนี สองเขากลัวว่าผู้ต้องหาเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เขาจะอยู่กันลำบาก ถ้าเขากลับมาชี้ว่านี่เป็นพยาน จะมีเรื่องมีราวกันอีก เขาก็ออกมาร้องเรียน ทนายเองก็ไม่สบายใจ มีสองฝั่ง ทั้งตร. และอัยการ เหตุผลสองฝั่งดูไม่สอดคล้องกัน ทุกสิ่งทุกอย่างก็ย้อนมาอยู่ที่ญาติผู้ตาย แล้วจะทำยังไง ตอนนี้อยู่ในสายกับ พ.ต.อ. ณัฐชนน เกิดก่อ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตร.มีการออกแถลงการณ์ไปแล้ว ว่าทำสำนวนตรงไปตรงมา?
พ.ต.อ.ณัฐชนน : ครับ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิต เป็นประสบการณ์ที่ตร.เองก็ไม่ได้สบายใจ พอทราบเรื่องแล้วครับ
กรณีที่ฝั่งอัยการบอกตร.ทำสำนวนส่งไป แล้วส่งกลับมาแก้กันหลายหน ข้อเท็จจริงเกิดจากอะไร?
พ.ต.อ.ณัฐชนน : เรื่องนี้การทำสำนวนสอบสวน ไม่ได้ทำเฉพาะพนักงานสอบสวน มีอัยการจังหวัดไชยามาร่วมทำสำนวนด้วย สำนวนที่อัยการ ร่วมจัดทำ ทำเสร็จวันที่ 6 ก็ส่งอัยการทุจริตภาค 8 ต่อมาวันที่ 19 ทางตร.ได้รับสำนวนคืนมา อัยการทุจริตคดีพิเศษก็มีประเด็นให้ทางตร.แก้ไข ประเด็นแรกคือเรื่องพนักงานอัยการไชยา ไม่ได้ร่วมทำคดีพลิกศพ โดยไม่ได้ร่วมลงลายมือชื่อในรายการการสอบสวน เลยให้กลับมาแก้ไข นี่คือประเด็นที่ 1 ครับ ประเด็นที่ 2 คือในสำนวนพนักงานสอบสวนมีหนังสือแจ้งให้พนักงานอัยการร่วมทำคดี เฉพาะคดีวิสามัญฆาตกรรม ไม่เขียนหนังสือส่งไปที่คดีพยานหลักครับ
จะบอกว่าทางตร.เองตอนทำสำนวน เราทำเป็นพรบ.อุ้มหาย แต่อัยการทุจริตภาค 8 ตีกลับมาว่าเป็นวิสามัญ ถูกมั้ย?
พ.ต.อ.ณัฐชนน : ไม่ใช่ครับ คดีอุ้มหายจะรวมกับวิสามัญ คดีอุ้มหายมีความผิดหลายกรรม หลายวาระ หลายบท และตายโดยเจ้าพนักงานด้วย สองข้อหารวมกันครับ
แล้วทางฝั่งอัยการภาค 8 ตีกลับมายังไง?
พ.ต.อ.ณัฐชนน : เป็นประเด็นที่ 3 ไม่ได้ส่งให้ปปช.พิจารณาก่อน จริงๆ ติดใจประเด็นแรกก่อน จริงๆ แล้วตามระเบียบของพนักงานอัยการไม่ต้องร่วมเซ็นชื่อในรายงานการสอบสวน ร่วมสอบปากคำให้คำแนะนำ ถือว่าเป็นการทำแล้ว เข้าใจว่าท่านมีความเห็นทางกฎหมายไม่ตรงกัน สองในการทำหนังสือแจ้ง ให้อัยการร่วมทำการสอบสวนในคดีอาญา ซึ่งอัยการภาค 8 บอกว่าไม่ได้ทำหนังสือแจ้งไป แจ้งแค่คดีฆาตกรรม แต่จริงๆ แล้วในหนังสือมีทั้งสองเรื่อง ข้อเท็จจริงอัยการจังหวัดไชยาก็มาร่วมสอบปากคำทั้งสองเรื่อง ส่วนที่สามไม่ส่งไปปปช. อันนี้มันเป็นกฎหมายใหม่ พรบ.อุ้มหาย หรือพรบ.ป้องกันปราบปรามการทรมาน มาตรา 31 เป็นบทบัญญัติกำหนดอำนาจหน้าที่ว่าใครมีอำนาจหน้าที่เรื่องอะไรบ้าง วรรคสุดท้ายบอกว่าถ้าคดีอยู่ในอำนาจปปช. พนักงานสอบสวนมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ปปช.ทราบเท่านั้น ซึ่งตร.ไม่ได้ทำ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราทำร่วมกับอัยการจังหวัดไชยาตลอด ประเด็นที่ว่ามาก็ไม่ได้ตัดอะไร ที่สั่งมาก็แก้ไขทั้งหมด แต่เนื่องจากสำนวนมาวันที่ 19 เหลือเวลาแค่ 4 วันเลยทำไม่ทัน แก้ไขแล้วแต่ไม่สามารถส่งสำนวนได้ทัน
หลังจากนี้ตร.ทำยังไง?
พ.ต.อ.ณัฐชนน : เมื่อวานผมเห็นมีข่าวลงว่าทางรองอัยการสูงสุดให้ข่าวว่าการสอบสวนทำไม่ชอบ บอกตรงๆ ว่าปัจจุบันการทำงานร่วมกันมันน่าต้องบูรณาการร่วมกัน สำนวนส่งไปวันที่ 6 ถ้ามีข้อผิดพลาด เห็นตั้งแต่ต้น ก็เรียกไปทำการแก้ไขในกระบวนการนั้น เพื่อให้แก้ไขทัน แต่บังเอิญเราไม่ได้บูรณาการทำงานร่วมกัน วันที่ 19 ส่งหนังสือมามีเวลาแค่ 4 วันให้แก้ไข ซึ่งมันแก้ไขไม่ทัน เนื่องจากอัยการจังหวัดไชยาบอกว่าต้องส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณา
มหาหมี : สงสัยประเด็นว่าทำไมใช้ระยะเวลานานพอสมควร กว่าจะส่งเรื่องไปที่พนักงานอัยการ ติดขัดเรื่องอะไร ติดขัดข้อกฎหมายใด สำไมสำนวนชันสูตรถึงใช้เวลานาน
พ.ต.อ.ณัฐชนน : เขาทำสำนวนชันสูตรละเอียดมาก ไม่ต่างจากคดีอาญาเลย มีการเอาผลตรวจพิสูจน์คดีหลักมารวมด้วย พนักงานสอบสวนรอพยานหลักฐาน นี่ก็เป็นเหตุทำให้ส่งอัยการวันที่ 16 ครับ
มหาหมี : ที่บอกว่าพรบ.อุ้มหายใหม่ ปี 65 ไม่จำเป็นต้องส่งสำนวนภายใน 30 วันเหรอครับ
พ.ต.อ.ณัฐชนน : ใช่ครับ เป็นพรบ.ที่ออกมาทีหลัง ต้องอยู่ในอำนาจของปปช. พอมีกฎหมายเฉพาะเกิดขึ้นมาก็ดำเนินการตามกฎหมายเฉพาะ อัยการจังหวัดไชยาเป็นผู้เสนอความเห็นมาให้เราดำเนินการแบบนี้
มหาหมี : ตามหนังสือปปช.ที่ส่งไป มีระบุมั้ยว่าปปช.ไม่ต้องส่งสำนวนภายใน 30 วัน เขามีเขียนมั้ยว่าถ้าร้องไปที่ท่านแล้วไม่ต้องแจ้งไปที่ปปช.
พ.ต.อ.ณัฐชนน : หนังสือที่ผมพูดถึงคือธรรมเนียมปฏิบัติครับ ในส่วนนี้เป็นกฎหมายใหม่ที่เข้ามาแทรกครับ
ญาติผู้ตายกังวลใจว่าผู้ต้องหาอาจมีการหลบหนี เขาเองอาจได้รับอันตราย ตร.มองยังไง?
พ.ต.อ.ณัฐชนน : ในเรื่องนี้มีสองประเด็น ประเด็นเรื่องหลบหนี ตร.ได้ตั้งชุดสืบสวนเพื่อติดตามพฤติกรรมผู้ถูกกล่าวหา อีกอย่างคือคุ้มครองพยาน เรื่องความปลอดภัย ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุเดือนม.ค. ภูธรจังหวัดสุราษฎร์ฯ มีคำสั่งของท่านผู้การให้คุ้มครองพยาน ซึ่งดำเนินการมาโดยตลอด พยายามติดต่อผู้เสียหายอยู่ตลอด ให้ความเป็นธรรม อะไรที่เราช่วยเหลือได้เราก็ช่วยเหลือ มาถึงจุดนี้จะเป็นข้อผิดพลาดของใครก็แล้วแต่ มันถึงเวลาที่เราต้องบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาให้คดีนี้ดำเนินการให้ดีที่สุดให้ถึงที่สุดครับ
ท่านยอมรับว่าเป็นเรื่องความผิดพลาดจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นความผิดของใครก็แล้วแต่?
มหาหมี : ต้องเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษ และเยียวยาผู้เสียหายครับ
ท่านบอกว่าไม่ว่าเป็นความผิดของใครก็ตามแต่ แต่ถือว่าผิดพลาด ไม่ได้ปั่นนะ แต่ท่านพูดคำนี้ผมสะดุดใจเลย ท่านใช้คำว่าเรื่องนี้ยอมรับข้อผิดพลาด ไม่ว่าเป็นความผิดพลาดของใครก็แล้วแต่ มันถอดรหัสยังไงได้บ้าง?
มหาหมี : มันเป็นช่องว่างที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนา จริงๆ วงการกฎหมาย โดยเฉพาะทำคดีอาญาทุจริตมา มาตรา 150 ป.วิอาญา มีปัญหามากที่สุด มีปัญหาจนถกกันในสภาผู้แทนอย่างน้อย 3 รอบแล้วครับ มาตราเดียวนี่แหละครับ เนื่องจากไม่มีการบังคับโทษในการเลยระยะเวลา ถ้าพนักงานหรืออัยการเลยระยะเวลาก็ไม่มีความผิด มีความพยายามกำหนดโทษอย่างไร แต่ก็ไม่มีจนถึงปัจจุบัน มันเลยเกิดเหตุมีข้อกล่าวหาว่าพนักงานสอบสวนก็ดี พนักงานอัยการก็ดี ใช้ช่องว่างตามป.วิอาญา มาตรา 150 ที่ไม่มีการกำหนดโทษเรื่องระยะเวลา ปล่อยคดีไปจนหมดเวลา
ณ วันนี้ตร.ยืนยันว่าแก้ไขสำนวนตามที่อัยการต้องการ ตร.ทำทุกอย่างแล้ว อัยการทุจริตภาค 8 ยังไง?
มหาหมี : อัยการจังหวัดไชยา ที่ทำสำนวน อาจไม่ใช่อัยการปราบทุจริตภาค 8 ซึ่งแยกส่วนกัน เนื่องจากอัยการจังหวัดเขาทำเฉพาะคดีพลเรือน แต่อัยการจังหวัดที่เกี่ยวข้องปราบทุจริต จะพิจารณาเฉพาะข้าราชการ ทำไมเขาต้องตีสำนวนกลับ เนื่องจากอัยการทุจริตภาค 8 ผมเข้าใจว่าถ้าสำนวนไม่แน่น หรือสำนวนมีข้อบกพร่องแล้วศาลยกฟ้องในภายหลัง เสียหายหมดเลย แทนที่จะฟ้องศาลจังหวัดไชยา ไปฟ้องศาลอาญาทุจริต ท้ายที่สุดสู้กันมาเกือบปี แต่ศาลบอกว่าสู้ผิดศาล เนื่องจากเขาทำในฐานะส่วนตัว กระบวนการรายงานการไต่สวนของศาลจังหวัดไชยา จึงเป็นสาระสำคัญในคดี ศาลจะชี้ในรายงานเลยว่าท่านทำในฐานะพลเรือน ต้องไปศาลจังหวัด อันนั้นโป๊ะเชะเลย แต่ถ้าบอกเป็นเจ้าพนักงานแม้ทำในยามวิกาล ต้องไปอาญาทุจริต ฉะนั้นเป็นหน้าที่ของอัยการทุจริตภาค 8 ที่ต้องพิจารณาและตีกลับสำนวน แต่บกพร่องตรงไหนไปว่ากันในส่วนอัยการ
ติดใจอะไรมั้ย?
ทนายสุกัลย์ : ผมประทับใจ ผมว่าสำนักงานตร.ตอบได้ดีมากครับ สำนักงานตร.ส่งไปอัยการแล้ว ทำไมอัยการไม่ตอบว่าผิดพลาดตรงไหน ผมติดใจตรงนี้ครับ
อย่าเพิ่งว่าตร.และอย่าเพิ่งว่าอัยการ ต้องฟังองค์รวมก่อน แต่ท่านรองยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดจริงๆ แต่ตร.ประกบตัวแล้วในพื้นที่ เอาตรงๆ นะ ถ้าเกิดก่อนถึงวันที่ 18 พ.ค.ที่มีการไต่สวน ถ้า 1 ใน 5 หายตัวไป ตร.ยับ ฉะนั้นตร.ไม่ยอมแน่ ตร.จำเป็นต้องปล่อยตัวไปก่อนเพราะหมดระยะในการควบคุมตัว 84 วัน 7 ผลัด หลายคนกำลังมุ่งเป้าไปที่เรื่องนี้ ถ้าผู้ต้องหาหนีล่ะ ถ้าหนี ตร.ยับ ตร.ไม่ยอมให้หายไปแน่ ผมเชื่ออย่างนั้น ไม่งั้นตร.ตอบประชาชนลำบากเลยนะ?
ทนายสุกัลย์ : ตราบใดที่ศาลยังไม่พิพากษา 5 คนนั้นก็ถือว่ายังบริสุทธิ์อยู่ ตร.ไปแตะเขามากก็ไม่ได้นะ นี่คือข้อจำกัดในการทำงานของสำนักงานตร.
อยู่ในสายกับ “ทรงพล สุวรรณพงศ์” รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ตอนนี้ปวดหัวมั้ย?
ทรงพล : (หัวเราะ) เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องชี้แจงตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้รับครับ ไม่ปวดหัวครับ
ตกลงมุมอัยการสูงสุดเป็นยังไง มองยังไง ฝั่งตร.บอกว่าก็ยอมรับว่าพลาดจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นความผิดของใครก็ตามแต่ มันเหมือนโยงมาฝั่งอัยการเล็กๆ ด้วยเหมือนกัน ท่านมองยังไง?
ทรงพล : ตามที่มีการนำเสนอข่าวจากสื่อมวลชน ทีมโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ก็มีการวิเคราะห์ข่าว และนำกราบเรียนท่านอัยการสูงสุด ท่านกรุณาสั่งการให้โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ต้องย้ำว่าเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ปัจจุบันเรากำลังทำหนังสือไปถึงสำนักงานอัยการจังหวัดไชยา และสำนักงานอัยการปราบปรามทุจริตภาค 8 เพื่อเรียกสำนวนการสอบสวนดังกล่าวมาสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนมากขึ้น ในการตรวจสอบเบื้องต้นเราพบข้อมูลว่าสถานีตำรวจภูธรท่าชนะ ส่งสำนวนการสอบสวนลงวันที่ 5 มี.ค.69 แต่สำนวนส่งมาถึงพนักงานอัยการจริงๆ วันที่ 6 มี.ค. นั่นย่อมหมายความว่า สำนวนคดีนี้อยู่ในมือพนักงานอัยการตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค.69 สำนวนคดีนี้เป็นสำนวนที่มีการกล่าวหาผู้ต้องหา 5 คนด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือปลัดอำเภอท่าชนะ รวมคนธรรมดา รวม 5 คน เป็นสำนวนกล่าวหาในความผิดตามมาตรา 157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ทารุณ โหดร้าย ร่วมกันกระทำการทรมาน บังคับให้บุคคลสูญหาย หน่วงเหนี่ยวกักขัง บุกรุก ลอบฝังซ่อนเร้น ย้าย ทำลายศพ การกระทำใดๆ แก่ศพหรือสภาพแวดล้อมที่พบศพ เป็นสำนวนที่พนักงานสอบสวนตั้งข้อหามา พนักงานสอบสวนขอออกหมายจับที่ศาลจังหวัดไชยา ศาลจังหวัดไชยาออกหมายจับตามข้อหานั้นทุกประการ ในความผิดดังกล่าวทั้งสำนวนการสอบสวน และหมายจับที่ศาลจังหวัดไชยาออกให้ตร.เพื่อดำเนินการจับกุมกลุ่มผู้ต้องหา เป็นฐานความผิดตามที่ผมกราบเรียน ในฐานความผิดนั้น มีฐานความผิดที่เกี่ยวกับการย้าย ทำลายศพ เคลื่อนย้ายศพไปด้วย ในการสอบสวนเป็นการอ้างว่าเป็นการตายขณะอยู่ในการควบคุมของเจ้าพนักงาน ซึ่งเขาอ้างว่าเขาได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ณ วินาทีนี้ อย่างที่บอกว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลจะพิพากษาว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิด ฉะนั้นเมื่อเขาอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่เป็นการตายโดยอยู่ระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่ กฎหมายตามมาตรา 148 ป.วิอาญา การตายลักษณะนี้เป็นการตายโดยผิดธรรมชาติครับ ไม่ได้เป็นโรคตาย ไม่ได้ป่วยตาย ชัดเจนว่าถูกผู้อื่นทำให้ตาย กฎหมายกำหนดไว้ว่าเมื่อถูกผู้อื่นทำให้ตาย ต้องชันสูตรพลิกศพครับ แต่การตายดังกล่าว เป็นการตายอยู่ระหว่างการควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ กฎหมายคุ้มครองคนที่ถูกทำให้ตายลักษณะแบบนี้มากขึ้น จากเดิมมีพนักงานสอบสวน มีแค่แพทย์ กฎหมายคุ้มครองว่าต้องมีพนักงานฝ่ายปกครอง ตั้งแต่ปลัดอำเภอขึ้นไป รวมถึงพนักงานอัยการเข้าร่วมชันสูตรพลิกศพด้วย พนักงานสอบสวนมีหน้าที่แจ้งครับ แจ้งพนักงานอัยการเข้าร่วมชันสูตรพลิกศพ สำนวนที่ส่งมาที่อัยการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นสำนวนชันสูตรพลิกศพ อ้างว่าตายผิดธรรมชาติอยู่ในระหว่างการควบคุม สำนวนที่สองเป็นสำนวนการสอบสวนตามฐานความผิดและข้อหาที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ ทำไมสำนวนคดีนี้ถึงต้องมาที่สำนักงานอัยการปราบปรามทุจริตภาค 8 ในพรบ. ปปช. ปี 51 เจ้าพนักงานซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ในการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ เป็นอำนาจการสอบสวน ชี้มูลความผิดของปปช.บุคคลที่ร่วมกระทำความผิดด้วย ในความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน แม้เป็นคนธรรมดา เขาสนับสนุนพนักงานเจ้าหน้าที่กระทำความผิดนั้นๆ สำนักงานอัยการปราบปรามทุจริตภาค 8 มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาสั่งคดีนี้ ตามพรบ.ปปช.กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อส่งสำนวนมาที่สำนักงานคดีอาญาปราบปรามทุจริตเรียบร้อยแล้ว อัยการพิจารณาสำนวนแล้ว ในสำนวนมีข้อบกพร่อง 3 ประเด็นใหญ่ๆ ด้วยกัน ประเด็นแรก คือสำนวนการชันสูตรพลิกศพ ที่กราบเรียนว่าตายโดยผิดธรรมชาติต้องมีพนักงานอัยการเข้าร่วมสอบด้วยตามมาตรา 150 ผู้ตาย ตายโดยการควบคุมของเจ้าหน้าที่ กฎหมายกำหนดเพื่อคุ้มครองบุคคลที่ตายระหว่างอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ ในการทำสำนวนสอบสวนต้องให้พนักงานอัยการเข้าร่วมในการทำสำนวนสอบสวนด้วย
เอาเข้าตรงประเด็น ความล่าช้าเกิดจากอะไรเลยดีกว่า?
ทรงพล : เมื่อเป็นการตายโดยผิดธรรมชาติ พนักงานอัยการเข้าร่วมทำสำนวนการสอบสวนแล้ว เมื่อพนักงานอัยการที่รับผิดชอบสำนวนคดีนี้ เมื่อตรวจสอบสำนวนแล้วปรากฏว่าสำนวนชันสูตรพลิกศพที่พนักงานสอบสวนส่งมาที่สำนักงานอัยการ ไม่ปรากฏลายมือชื่อหรือปรากฏว่ามีพนักงานอัยการร่วมทำสำนวนชันสูตรพลิกศพด้วย
เอาง่ายๆ เลยคือจะบอกว่าอัยการลงไปร่วมดูเรื่องนี้ด้วย แต่เวลาตีกลับมาอัยการภาค 8 กลับไม่มีลายมือชื่อปรากฏขึ้นมา?
ทรงพล : การตรวจสอบเบื้องต้นปรากฏว่ามีพนักงานอัยการเข้าร่วมสอบสวนพยานบุคคลในสำนวนชันสูตรพลิกศพด้วย แต่เมื่อสำนวนส่งกลับมาที่อัยการปราบปรามทุจริตภาค 8 ไม่ปรากฏว่าพนักงานอัยการได้ร่วมหรือมีรายชื่อของพนักงานอัยการในการจัดทำสำนวนสอบสวน นี่คือข้อบกพร่องอันแรกครับ
คนดูอยากฟังโดยสรุปเลยว่าช้าเพราะอะไร จนหมดการควบคุมตัว?
ทรงพล : เมื่อไม่ปรากฏว่ามีลายมือชื่อพนักงานอัยการในการจัดทำสำนวนสอบสวนด้วย ซึ่งกฎหมายกำหนดว่าต้องมี พนักงานอัยการเลยจำเป็นต้องคืนสำนวนให้พนักงานสอบสวนไปดำเนินการให้ถูกต้องในส่วนนี้ ส่วนสำนวนที่สอง คือเรื่องการทำสำนวนสอบสวนคดีนี้ ที่มีหลายๆ ฐานความผิด ปรากฏว่าการตายซึ่งอ้างว่าอยู่ในการควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ เขากำหนดว่าต้องให้พนักงานอัยการร่วมในการจัดทำสำนวนสอบสวนคดีดังกล่าวด้วย เมื่อกี้สำนวนชันสูตร แต่ส่วนที่สอง เป็นสำนวนการสอบสวน
เอาง่ายๆ คือตร.เอง สรุปสำนวนไม่ครบถ้วน เอาส่งให้อัยการ อัยการเลยต้องตีกลับคืนมา มันเลยช้าถูกมั้ย?
ทรงพล : ครับ เราพิจารณาตามเงื่อนไขกฎหมายเลยครับ ใน 155/1 บอกว่าพนักงานอัยการต้องเข้าร่วมทำสำนวนสอบสวน ปรากฏว่าเราพบแต่หนังสือแจ้งตามพรบ.ป้องกันการทรมานและสูญหายปี 65 มาตรา 22 ที่แจ้งให้อัยการเข้าร่วมป้องกันการสูญหาย แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงในสำนวนว่าได้มีการให้พนักงานอัยการเข้าร่วมในการจัดทำการสอบสวนดังกล่าว แยกกันนะครับ
เป็นเรื่องวิสามัญหรือเปล่า หรือไม่เกี่ยว?
ทรงพล : ไม่เกี่ยวครับ คนละอนุมาตรา คนละวงเล็บครับ ประเด็นสุดท้ายเป็นสำนวนปปช. ที่มีการกล่าวอ้างว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 157 รวมทั้งคนอื่นๆ ฐานเป็นผู้สนับสนุน พรบ.ปปช.ปี 51 กำหนดว่าเป็นหน้าที่ของปปช. ในมาตรา 61 กำหนดว่าภายใน 30 วันพนักงานสอบสวนต้องรวบรวมส่งพนักงานปปช. และจะวินิจฉัยว่าให้พนักงานสอบสวนสอบเอง หรือให้กลับไปปปช.ดำเนินการ ก็เป็นเรื่องคณะกรรมการปปช. พอในสำนวนไม่ปรากฏว่าดำเนินการในส่วนนี้ พนักงานอัยการจึงจำเป็นต้องคืนสำนวนการสอบสวนให้พนักงานสอบสวนครับ อัยการทุจริตภาค 8 เลยมีหนังสือลงวันที่ 19 คำสั่งด่วนที่สุดให้พนักงานสอบสวนแก้ไขข้อบกพร่องให้ครบถ้วน แล้วส่งสำนวนกลับคืนมายังพนักงานอัยการครับ
ท่านจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวล ตร.ทำสำนวนตกหล่น ทำให้อัยการส่งคืนกลับไปเพื่อให้ส่งมาใหม่ ทำให้ล่าช้า?
ทรงพล : เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น และปรากฏข้อเท็จจริงตามที่ผมได้กราบเรียนไปครับ
สรุป ตร.ทำสำนวนตกหล่น ทำให้อัยการตีเรื่องกลับคืนไปมันเลยล่าช้า?
ทรงพล : ถูกต้องครับ ในนามสำนักงานอัยการสูงสุด ท่านอัยการสูงสุด ท่านอิทธิพร ท่านไม่ได้นิ่งนอนใจ ท่านให้เร่งดำเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน และฝากความเสียใจมาถึงญาติผู้เสียหายด้วยครับ พนักงานอัยการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความชอบโดยกฎหมายและหลักนิติธรรมอย่างแท้จริง อยากให้สบายใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการได้เลยนะครับ
โดยรวมทั้งหมดที่ท่านพูดมายาวๆ สรุปง่ายๆ ท่านบอกว่าตร.ทำสำนวนมาไม่ครบ ทำมาไม่มีลายเซ็นของอัยการที่ลงพื้นที่ไป ซึ่งเป็นเรื่องอัยการภาค 8 เป็นเรื่องข้าราชการที่อ้างตัวเองว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหา ทำให้อัยการต้องตีเรื่องนี้กลับไป แต่ตร.บอกว่าเขาทำถูกต้องแล้ว อัยการเองทำเรื่องกลับมา เอาง่ายๆ ผมอาจต้องมีไลน์ของอัยการกับตร.ร่วมกัน จะได้คุยกันตรงนั้นประสานกันให้เคลียร์ นี่ถือเป็นความผิดพลาดที่ใหญ่มากนะ?
มหาหมี : นำไปสู่ปัญหาทางคดีครับ คือล่าช้า
ทนายสุกัลย์ : กระบวนการยุติธรรมที่วางกรอบไว้ทั้งหมด ท่านรองโฆษกอธิบาย ทางสำนักงานตร.อธิบาย ทั้งสององค์กร ต่างบอกทำถูกต้องตามกฎหมายหมด แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคืออะไร ผู้ต้องหาปล่อยตัว แล้วจะให้ชาวบ้านบอกว่าผมเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมมากครับ องค์กรยุติธรรมไทยแข็งแรงมากครับ เรื่องนี้สะท้อนครับ ประเด็นในเนื้อหาคดีเราพูดน้อยมากนะ เราพูดแค่ว่าตร.ว่าไง อัยการว่าไง กลับสุราษฎร์ฯ จะอยู่ยังไง เข้าใจว่าตร.สุราษฎร์ฯ ย้ำมาแล้วว่าจะดูแลอย่างดี แต่อดเป็นห่วงไม่ได้ แล้วพยานที่เป็นพยานในคดีนี้ เขากลัวครับ
หลับตาคิดคุณเป็นชาวบ้านธรรมดาคนนึง วันนึงเห็นเรื่องราวแบบนี้ รู้ว่าบุคคลนี้กระทำแบบนี้ บุคคลคนนี้โดนจับไป พร้อมเปิดเลย แต่อยู่ดีๆ โดนปล่อยออกมา พยานจะคิดยังไง ไม่ให้ปากคำแล้ว เดี๋ยวโดน มันเสียกระบวนการไปหมดเลยนะ นี่คือประเด็นของมัน มันทำให้พยานคนอื่นหวาดระแวง ว่ากูให้ปากคำ แล้วไอ้นี่หลุดมา กูจะอยู่ยังไง ทำให้เขาไม่กล้าเป็นพยานให้ฝั่งผู้เสียหาย คดีก็พลิกอีก ทำไง ตอนนี้ปลัดเขาสู้ยังไง?
วิว : เขาอ้างว่าเขาไม่รู้ เขาแค่ไปเอาตัวพ่อมาแล้วหลับอยู่ที่อส. ลูกน้องเขาเป็นคนทำให้ตาย เขาไม่รู้
ทนายสุกัลย์ : แต่เขารับว่าเขาไปที่เกิดเหตุจริง แต่เขาไม่รู้ เขานอนหลับอยู่
ลูกน้องทำให้ตายก็ไม่เกี่ยวกับเขา แต่ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ คดีอุ้มฆ่า คุณสรวี จำได้มั้ย ที่จ้างวานบุคคลกลุ่มนึงเป็นการ์ด ให้ไปอุ้มนายท็อป เอามอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายเขา อุ้มไปเผาทิ้ง คุณสรวีก็อ้างแบบนี้เหมือนกัน บอกว่าไม่รู้เรื่อง แค่ไปเอาของ พวกนี้ไปฆ่าเขาไม่เกี่ยว เขาก็สู้แบบนี้ วันนี้ยังอยู่ในเรือนจำอยู่นะ อันนี้ก็เหมือนกัน อ้างว่าผมไม่เกี่ยว ผมไปจริงแต่หลับอยู่ ลูกน้องผมไปทำ คิดว่าอ้างได้มั้ย?
ทนายสุกัลย์ : สิทธิ์ผู้ต้องหาอ้างได้หมดแหละครับ อยู่ที่ศาลท่านเชื่อมั้ย บางครั้งก็ต้องปล่อยให้เขาต่อสู้เต็มที่ แต่ความคิดผม ผมขอสักคำ สำนึกความเป็นคนสำคัญ
ถ้าร้องหน่วยงานอื่นได้มั้ย อย่างดีเอสไอ?
มหาหมี : มันเป็นคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณา รวบรวมสำนวน
แต่คดีลุงเปี๊ยก ที่อยู่ที่สระแก้ว ก็ถูกย้ายมาที่ดีเอสไอ แล้วฝั่งอัยการสอบสวนก็เป็นคนไปจัดการ ได้มั้ย?
มหาหมี : ร้องหน่วยงานไหนก็ได้ทั้งนั้น แต่สุดท้ายต้องไปที่ปปช.ครับ เป็นการรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดครับ
ทนายสุกัลย์ : เดี๋ยวจะพาญาติคนตายไปขอความเป็นธรรม ให้สภาทนายดูแลด้วย น่าจะเป็นทางออกอีกทาง
ทางเราประสานไปทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ที่กระทรวงยุติธรรม เดี๋ยวจะดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ เป็นการคุ้มครองพยาน พี่หมีมองยังไง?
มหาหมี : ที่จริง พนักงานสอบสวน และอัยการ เป็นช่องว่างที่ท่านทำแล้วเป็นสุญญากาศ เป็นความเสียหายในกระบวนการยุติธรรม จะทำอย่างไรในเมื่อคดีอยู่ในมือท่านแล้ว ท่านจะดำเนินการให้เข้าสู่ระบบไต่สวนจับผู้ต้องหาให้เร็วที่สุด เพราะจากนี้ไปก็คงเป็นเดือนสองเดือน ทางนี้เขาจะอยู่ยังไง มันเป็นปัญหากระบวนการยุติธรรมจริงๆ แล้วมันเป็นเรื่องอุกฉกรรจ์ด้วย ไม่น่าเชื่อว่าปล่อยให้มาได้ขนาดนี้ ไม่มีการส่งฟ้องผู้ต้องหา ถือว่าเป็นปัญหามากนะครับ
น่าตกใจ เป็นไปได้ยังไง สั่งฟ้องช้า เกินเวลาควบคุม?
มหาหมี : เข้าใจศาลว่าไม่เกี่ยวเลย แต่ปัญหาใหญ่ที่พูดโต้แย้งกันไปโต้แย้งกันมา ไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเลย เพราะไอ้ที่โต้แย้ง นักกฎหมายอย่างเรา เราก็โต้แย้งได้ แต่เราไม่โต้แย้งหรอกครับ เพราะผ่านกระบวนการมาแล้ว แต่หลักใหญ่ใจความ ท่านจะทำอย่างไรในการนำตัวผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการให้เร็วที่สุด
วิว : หนูในฐานะลูกสาว หนูสู้เรื่องพ่อตลอด (ร้องไห้) หนูไม่เคยยอมแพ้เลยตั้งแต่วันแรก หนูได้รับความมั่นใจมาตลอดว่าจะได้รับความเป็นธรรม แต่มาวันนี้หนูไม่เห็นความเป็นธรรมที่หนูได้รับเลย (ร้องไห้) เจ้าหน้าที่เขาให้ความมั่นใจหนู น้องไม่ต้องกลัวนะ ได้รับความเป็นธรรมแน่ พี่ยืนอยู่ข้างน้องแน่ ช่วยน้องแน่ (ร้องไห้)
เชื่อว่าความยุติธรรมยังคงมีอยู่ แม้กระท่อนกระแท่นในช่วงนี้ แต่หลังจากนี้ ฝั่งผู้ต้องหาเองถ้าหายตัวไป ตร.ก็ยับ เสียหาย เพราะท่านยอมรับว่าเกิดความผิดพลาดจริงๆ และเป็นบทเรียนจริงๆ ฉะนั้นรู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไร มันชัดเจน อัยการเองก็ไม่ได้ก้าวล่วงท่าน แต่ขณะเดียวกัน พอพี่หมีพูดก็เข้าใจได้ว่า แย้งกันไปแย้งกันมา เวลาผ่านไปเรื่อยๆ มันทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย เป็นอีกหนึ่งระบบที่ต้องเข้าไปแก้ไขจริงๆ?
มหาหมี : เป็นปัญหาในเรื่องเชิงโครงสร้างกฎหมายที่เกี่ยวข้องจริงๆ มีกฎหมายมีระยะเวลา แต่ไม่มีบทบังคับโทษ ฉะนั้นเรื่องนี้จึงมีคำพิพากษาฎีกาว่าแม้จะขาดผลัดฟ้องก็ดี แม้จะดำเนินการหมดอายุความ มันก็ไม่เกี่ยวกัน พอไม่เกี่ยวกันก็เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถประวิงเวลาโดยชอบ
ว่าตร.ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ ตร.ออกมายืนยันว่าทำครบถ้วนจบกระบวนการเขาแล้ว ในการทำสำนวนอย่างแน่นหนาที่สุด ส่งให้อัยการแล้ว อัยการสูงสุดก็รับเรื่องไปแล้ว อัยการให้ทำใหม่เพราะไม่มีลายเซ็นอัยการ?
มหาหมี : ที่จริงต้องไปดู ฝากข้อคิดว่าในข้อกฎหมายให้ไปดูระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ ให้ไปดูข้อที่เกี่ยวข้องว่าจำเป็นต้องเซ็นหรือไม่ เท่าเราเข้าใจคือไม่ต้องเซ็นนะ ในรายงานการสอบสวนไม่ต้องเซ็น แต่ในการชันสูตรพลิกศพจะเซ็นหรือไม่ มันมีเอกสารที่เรียกว่า อ.ก. 13 เป็นหลักฐานพนักงานอัยการในการร่วมชันสูตรพลิกศพ หลักฐานตรงนั้น พนักงานอัยการต้องเซ็นหรือไม่ ท่านต้องไปดูด้วยนะ ฉะนั้นการอ้างลายเซ็นผมว่าไม่ใช่ประเด็น เพราะอัยการเขาไปชันสูตรด้วยอยู่แล้ว ที่สำคัญอัยการจังหวัดไชยา 3 หรือ 4 ท่านไปร่วมในการทำสำนวน นั่นหมายความว่ามีหนังสือแจ้งไปให้อัยการทราบแล้ว ฉะนั้นอัยการปราบทุจริต หรืออัยการสูงสุดท่านจะปฏิเสธเรื่องลายเซ็น ในฐานะนักกฎหมาย ผมฟังไม่ขึ้นครับ
ทนายสุกัลย์ : ต้องให้ความเป็นธรรมกับตร. เพราะอัยการก็มาร่วมกับตร.แล้ว
มหาหมี : เรื่องประเด็นข้อกฎหมายพวกท่านต้องไปคุยกันให้จบนะครับ ไม่งั้นจะเกิดกรณีคุณทรงพลที่ตายแล้วไม่ถูกดำเนินคดี ต้องเอาให้ชัดครับ เป็นปัญหาหลายเรื่องครับ