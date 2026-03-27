“เอ ศุภชัย” ฉุนคนว่าทำคอนเทนต์ หลังลื่นล้มน้ำตกนิ้วหัก 2 นิ้ว บอกคอนเทนต์เห้อะไร เจ็บฉิxหาย!

“เอ ศุภชัย” ฉุนคนหาว่าทำคอนเทนต์ หลังลื่นน้ำตกจนนิ้วเท้าหัก 2 นิ้ว ลั่นเจ็บจริงจนกระดูกผิดรูป ต้องให้หมอดัดใหม่ โอดเจ็บจะตายไม่ใช่เรื่องเล่นๆ คอนเทนต์เห้อะไร เจ็บฉิxหาย
เมื่อวันก่อนผู้จัดดาราคนเก่ง "เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร" เพิ่งลงคลิปว่าไปเที่ยวน้ำตกแม่เกี๊ยะแล้วเกิดอุบัติเหตุ ลื่นล้มจนนิ้วเท้าหักไป 2 นิ้ว ต้องงดถ่ายคอนเทนต์ขายาวไปสักระยะ ล่าสุดเจ้าตัวนั่งรถวิลแชร์มาร่วมงานเปิดตลาด AumAum ครั้งที่ 8 ที่ชั้น G เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟัง พร้อมกับแอบมีอาการฉุนคนที่บอกว่าตนทำคอนเทนต์ด้วย
"คือตอนนั้นขึ้นมาจากน้ำตกแม่เกี๊ยะแล้ว เดินมาแล้วลื่น เพราะตอนนั้นฉันใส่ผ้าขนหนู แล้วคิดว่าเซ็กซี่เหมือนดาริน กรสกุล สมัยเล่นกลกามแห่งความรัก ก็ใส่ผ้าขนหนูอันเดียว แล้วผ้าขนหนูมันอมน้ำ มันหนักน้ำ ปรากฏว่ามันก็ดึงตัว คือกระโดดลงไปแล้วมันลื่น คือเรามี 2 ผ้าคลุม เข้าใจมั้ย เราเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์ ผ้าหนึ่งก็กระโจมอก แล้วอีกผ้าอีกอันหนึ่งก็คลุมไหล่ เพราะไหล่ใหญ่ (หัวเราะ) ก็เต้นอยู่ในน้ำตก แล้วมันก็ลื่นขาพับลงไปเลย
ก็ต้องใส่เฝือกเป็นเดือนเลย นิ้วมันหัก 2 อัน คนถามว่าฉันทำคอนเทนต์ อีเx ี้ย คอนเทนต์อะไรล่ะ กูหักเจ็บฉิบxาย กระดูกฉันผิดรูปเลย อ๋อ เมื่อวานฉันก็ต้องวางยาอีกรอบหนึ่งให้หมอดัดกระดูกใหม่ ตอนแรกหมอจะผ่าตัด ปรากฏว่าหมอไปเอ็กซเรย์แล้วกระดูกมันผิดรูปนิดหนึ่ง เมื่อวานหมอก็ให้เราหลับ แล้วก็จัดกระดูกให้มันตรง"