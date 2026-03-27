อย่าเอาสิ่งที่ไม่ได้พูดมายัดใส่ปาก! “มีเรียน” ฟาดเดือด เลิกโยง “พีเค” หล่อให้คนเก่าเสียดาย ส่งให้ทนายจัดการแล้ว!

“มีเรียน สุเดชา” ของขึ้น ฟาดสื่อยับหลังถูกกุข่าวชม “พีเค” หล่อจนคนเก่าเสียดาย จวกความเป็นคนต้องมี เลิกโยงเรื่องไร้สาระ อย่าเอาสิ่งที่ไม่ได้พูดมายัดใส่ปาก ประกาศกร้าวเตรียมส่งทนายจัดการขั้นเด็ดขาด
ของขึ้นเลยทีเดียว สำหรับ “มีเรียน สุเดชา อัคเซลการ์ด”หวานใจ “หนุ่มพีเค ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร” ที่ล่าสุดถูกบางสื่อนำภาพหนุ่มพีเคศัลยกรรมหน้าใหม่เขียนข้อความว่า “หล่อจนคนเก่าต้องเสียดาย มีเรียนยิ้มไม่หุบ มีแฟนหล่อ”งานนี้เจ้าตัวฟาดแหลกเลิกโยงไร้สาระ ประกาศกร้าวต้องใช้กฎหมายจัดการ
“อันนี้สำนักไหนคะ ? พูดไปเรื่อย จริงๆ คุณเป็นสื่อ คุณควรรู้มารยาทที่สุดนะคะ จรรยาบรรณ อย่าบ้ายอดวิวยอดไลก์จนลืมความเป็นคน ….. อย่าเอาสิ่งที่มีเรียนไม่ได้พูดมายัดใส่ปากมีเรียนนะคะ
เลิกโยงเถอะค่ะ ไร้สาระ
ใครรู้ว่าจากสำนักไหน ส่งลิงค์มาให้ทีค่ะ จะส่งทนาย
ตาสีตาสา ไม่รู้ความ ยังให้อภัยได้ แต่สื่อแบบนี้ อาจจะต้องใช้กฎหมายนะคะ”
นอกจากนี้ได้เผยเพิ่มเติมว่า ได้ส่งให้ทนายความเรียบร้อยแล้ว ทำแฟนๆ เข้ามาเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก