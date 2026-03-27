“กุ้งพลอย” ไม่ได้ขโมยทอง แค่หยิบมาเลย! อย่าบีบให้ต้องสาวไส้ จวกกล่าวหาไม่เหมาะสมเป็นแม่

กลายเป็นดรามาเดือด หลัง “หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์” อดีตสามี ออกมาฟาดแรง “กุ้งพลอย กนิษฐรินทร์ พัชรภักดีโชติ” ให้เลิกพูดพาดพิงถึงตัวเอง พร้อมซัดแรงขโมยของลูก สมควรเป็นแม่ไหม? ถ้ามีเงินก็ให้เอาทองมาคืนลูก ทำให้กุ้งพลอยถูกวิจารณ์ไปต่างๆ นานา
ล่าสุดมีชาวเน็ตเข้าไปถามถึงประเด็นนี้ ระหว่างที่กุ้งพลอยไลฟ์สด เจ้าตัวตอบกลับจนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาอีกครั้ง ยืนยันไม่ได้ขโมย แค่หยิบมาเลยเพราะทองไม่ได้อยู่กับหนุ่ม ศรราม แต่ทองอยู่กับตนเอง ตนเป็นคนเก็บ ไม่ได้เรียกว่าขโมย ทองอยู่กับแม่ แม่มีใบทะเบียนสมรส เพราะฉะนั้นทองเป็นของแม่ก็ได้เป็นของลูกก็ได้
บอกถ้าจะให้พูดทั้งหมดนี่คือสาวไส้ แต่ก็พูดไม่ได้ คนดีจะต้องไม่พูด แต่ก็ไม่ได้อยากจะเป็นคนดีขนาดนั้นนะ อย่ากดดันให้คนที่พยายามจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองต้องพูดนะ
เรื่องมันก็ตั้ง 6-7 ปีแล้ว เราทำผิดเราก็ยอมรับ แต่ตอนนี้เราก็พยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น ตอนนี้เราก็แก้ไขแล้ว แต่ทำไมยังเอามาพูดอยู่ ถ้ามันไม่มีคนโพสต์เริ่ม ก็ไม่มีอิสxดอิเสืxกเอามาด่าหรอก
จะให้สวนไหมล่ะ ว่าคนเราเคยทำผิดอะไรมาบ้าง อย่าให้โพสต์นะ ก็มีแฮชแท็กที่เจ็บปวดได้มากกว่านั้นนะ กุ้งพลอยเตือนนะเบาได้เบา ความอดทนมันมีขีดจำกัด
ต่อมาเจ้าตัวก็ได้ไลฟ์ขายกระเป๋าทั้งน้ำตา บอกตอนนี้สู้อยู่ กำลังแก้ปัญหา จะรวบรวมทั้งหมดคืนให้ทีเดียว พยายามหาคนช่วยอยู่ ครั้งนี้จำเป็นจริงๆ ไม่ได้แก้ปัญหาโดยยืมเงินคนไปกู้เงินใคร ตอนนี้ไม่สนแล้ว ต้องการแก้ไขปัญหา วอนขอความช่วยเหลือ ไม่อายและจะรับทุกงาน จะรับงานกินข้าวด้วย ที่ผ่านมามีคนติดต่อแต่ไม่เคยรับ ตอนนี้จะรับทุกงาน เพื่อหาเงิน ตอนนี้ของส่วนตัวไม่มีแล้ว
รวมทั้งเจ้าตัวไลฟ์ แล้วมีคนถามถึงความเหมาะสมเป็นแม่ ลั่นหนูเปลี่ยนแปลงตัวเองจนถึงทุกวันนี้ แต่สังคมบางส่วนยังไม่แฮปปี้ ยังจะดึงหนูไปในอดีตที่หนูมานานแล้วเปลี่ยนแปลงแล้ว วันนี้เราจะต้องโดนใครสักคนดึงเราไปจุดๆ นั้น จุดที่คนๆ หนึ่งคิดดีปรารถนาดีกับบุคคลนั้นมาตลอดเลย แฟร์เหรอ ไม่แฟร์หรอก
ตอนแรกเราโอเครับทราบพร้อมปฏิบัติกี่วันแล้ว มาเห็นโพสต์อีก โพสต์เรื่องอะไรข่าวปลอม แชร์ข่าวปลอมมันผิดกฎหมายนะ เขียนอะไรต้องระวัง ถ้าเป็นมิจฉาชีพกุ้งพลอยไปทำงานกับใครแล้วไปโกงเงินเขาโพสต์ออกมาเลยไม่มี มั่นใจว่าไม่มีพันเปอร์เซ็นต์
ถือว่าอยู่ด้วยความเมตตา อย่าลืมลองไปดูกฎหมายให้ดีๆ กฎหมายกับแม่ก็มีนะ ใครที่พิมพ์ว่าสมควรเป็นแม่ ไม่สมควรเป็นแม่ไหม ต้องมีหลักฐานว่าอันไหนไม่สมควร อันไหนสมควร หรือไปเห็นข่าวปลอมก็เลยคิดไปไกลกันใหญ่ ไปดูกฎหมายมีมาตรา โดนไปหลายมาตราจะอยู่ไหวเหรอ
จะ 7 ปีแล้วไม่ได้เล่นการพนัน จะแชร์อะไรแชร์ให้ถูก อย่าไปแชร์ข่าวปลอม ข่าวปลอมมันเคยทำลายชื่อเสียงคนที่ไม่เคยทำ โซเชียลมีปลอมเยอะ เล่นให้เป็นดูกฎหมายด้วย ใครจะนิ่งจะเฉยก็ไปทำ อย่าให้มันเยอะมันมากเกินไป กุ้งพลอยไม่ยอมใครสุดๆ อยู่แล้ว เอาแค่พองาม