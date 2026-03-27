เงิบ! “บิลลี่ โอแกน” เฉลยแล้วภาพสาวใหม่คือ AI

โดนหลอกกันทั้งโซเชียล หลังจาก “บิลลี่ โอแกน” เผยภาพสาวใหม่ในเฟซบุ๊ก จนทำให้ชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีด้วยกันเป็นจำนวนมาก โดยเชื่อว่าเจ้าตัวเลิกเมียคนที่ 2 และกำลังมีรักครั้งใหม่ เพราะเปิดเพลงหวานหยด อีกทั้งเข้าไปตอบคนที่คอมเมนต์บิลลี่รักใครก็รักด้วย
ล่าสุดวันนี้ (27 มี.ค.) บิลลี่ได้ออกมาเฉลยแล้วว่า สิ่งที่เห็นคือเอไอ ไม่ได้มีแฟนใหม่แต่อย่างใด แต่ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแสดงความยินดี
“ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนข้างนอกครับ พยายามลดการออกไปข้างนอกเนื่องจากน้ำมันแพงขึ้นและตามปั๊มหายาก ก็อยู่บ้านนั่งฝึกฝนทำ เอ.ไอ ก็หัดเขียนพร้อมท์(Prompt) ให้บ่อยๆ จะได้ใช้งานให้คล่องในอนาคต
ทดลองลงรูปที่เจนขึ้นจาก เอ.ไอ ไปสองรูป หลายๆ ท่านเห็นภาพ นึกว่ามีแฟนใหม่ แหม แก่จะเกษียนแล้วนะผมน่ะ บ่ได้มีผู้สาวใหม่เด้อ... ยังเซมๆกบ เหมือนเดิมค้าบ 55555 😂
อย่างไรก็ขอขอบคุณนะค้าบ ที่เขียนแสดงความยินดีมาเยอะแยะเลยในคอมเม้นต์
สมัยนี้เวลาดูภาพในโซเชียลต้องดูแล้วดูอีกให้ดีๆเลยแหละ เพราะภาพเอ .ไอ จะยิ่งเนียนขึ้นเรื่อยๆ จนแยกไม่ออกเลย
อยู่ยากนะครับ โลกยุคใหม่ ไม่รู้แล้วว่า อะไรจริง หรือ ไม่จริง”