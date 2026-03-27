“กุ้งพลอย” เดือด ซัดกลับ “บุ๋ม ปนัดดา” ตลก! อย่ารุมกินโต๊ะ โตๆ กันแล้ว

กลายเป็นดรามาเดือดอยู่ไม่น้อย กรณีที่ “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” พูดถึง “กุ้งพลอย กนิษฐรินทร์ พัชรภักดีโชติ” ซึ่งออกมาพูดกรณีว่าตนไม่สมบูรณ์แบบ หลังถูกอดีตสามี “หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์” ซัดแรงให้หยุดพูดพาดพิงถึงตัวเอง พร้อมฟาดเรื่องขโมยทองลูก
โดยบุ๋มเผยว่ากุ้งพลอยใช้คำว่าไม่สมบูรณ์แบบไม่ถูก มันมีไม่เยอะหรอกที่เกิดมาสมบูรณ์แบบ อย่าโทษตอนเกิดมา ว่าเกิดมาไม่สมบูรณ์แบบ สมบูรณ์แบบหรือไม่สมบูรณ์แบบ รวยหรือจน มีหรือไม่มี ไม่เกี่ยวกับการกระทำผิด ผิดคือผิด จนก็ไม่สามารถทำความผิดได้ จนยังไงก็ไม่ควรขโมยเงินคนอื่นได้ ดังนั้นอย่าโทษเกิดมาไม่สมบูรณ์แบบ ต้องบอกว่าเพราะตัวเองทำความผิด เรารู้สึกผิดกับสิ่งนั้น แล้วเราสำนึกผิด ไม่ทำอีก อันนั้นคนถึงรู้สึกดีกับกุ้งพลอยมากกว่าโทษโน่นโทษนี่ แต่ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำผิดจริงๆ
ล่าสุด กุ้งพลอย ไลฟ์สดซัดบุ๋มกลับถึงประเด็นนี้ บอกรักพี่ๆ น้องๆ ทุกคนแหละ แต่เวลาคนเราอยู่ในโซเชียล ต้องรับมือต้องเข้มแข็ง อันไหนผิดว่าไปตามผิด อันไหนไม่ผิดเราต้องรับผิดไปด้วยเหรอ
คนเราสมบูรณ์แบบไม่ได้เหรอ ใช้คำไม่สมบูรณ์แบบไม่ได้หรอคะ ฝากถามพี่บุ๋มด้วยนะ เห็นนั่งอ่านข่าวหนูฉ่ำ ตั้งแต่รอบที่แล้วถึงรอบนี้ พี่บุ๋มเป็นผู้ใหญ่แล้ว ทำไมหนูจะพูดคำว่าสมบูรณ์แบบไม่ได้ ในเมื่อนี่ 6 ปีแล้ว หนูยอมรับผิดไปตั้งนานแล้ว ทำไมหนูจะกลับมาพูดไม่ได้คะว่าหนูไม่ได้สมบูรณ์แบบ
ลองหาคนสมบูรณ์แบบมาให้ดูหน่อยได้ไหม คำว่ายอมรับผิด ขอโทษ พูดไปหลายครั้งแล้ว อย่ารุมกินโต๊ะหนูค่ะ หนูไม่ได้ผิดทุกอย่าง ไม่มีใครบนโลกใบนี้เกิดมาแล้วเพอร์เฟกต์ทุกอย่าง ไม่มีหรอก พี่ยังไม่เพอร์เฟกต์เลย แล้วจะให้ใครเพอร์เฟกต์วะ ตลก
พูดอะไรก็ไม่ถูกเลยเหรอ หนูพูดไม่สมบูรณ์แบบหนูผิดเหรอ 6 ปีแล้วจะให้หนูพูดอะไร โตๆ กันแล้วนะ จะให้พูดอะไร ผิดก็พูดไปแล้ว กราบขอโทษก็ขอโทษไปแล้ว ทำไปหมดทุกอย่างแล้วพี่ รู้เรื่องของหนูบ้างเปล่า ถามจริง ชีวิตคนเหมือนกัน ทำไมต้องรุมกินโต๊ะ ตลก