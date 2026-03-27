“อีซูฮยอน-AKMU” พลิกโฉมลดน้ำหนักสุดช็อก “ยูแจซอก” ยังอึ้ง เจอหน้าหลังหายไป 5 ปีแทบจำไม่ได้

“อีซูฮยอน” กลับมาพร้อมลุคใหม่ผอมเพรียวสุดตะลึง หลังฝึกหนักตามโปรแกรมสุดโหดของพี่ชาย จน “ยูแจซอก” ยังอึ้ง แฟน ๆ แห่ชมความเปลี่ยนแปลงก่อนคัมแบ็กครั้งใหญ่
“อีซูฮยอน” แห่ง AKMU สร้างความฮือฮาอีกครั้ง หลังปรากฏตัวในตัวอย่างรายการ You Quiz on the Block ที่เตรียมออกอากาศวันที่ 1 เมษายน โดยเป็นการกลับมาเจอ “ยูแจซอก” ในรอบ 5 ปี พร้อมลุคใหม่ที่ผอมเพรียวลงอย่างเห็นได้ชัด กรอบหน้าคมขึ้นจนแฟน ๆ ต่างทึ่ง จากเดิมที่เคยถูกพูดถึงเรื่องน้ำหนักเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้
ด้านเจ้าตัวเผยว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มาจากโปรแกรมสุดเข้มงวดที่พี่ชาย “อีชานฮยอก” เป็นคนดูแล ทำเอา “ยูแจซอก” ถึงกับแซวว่าคล้ายเข้าค่ายฝึกจิต ขณะที่ “อีซูฮยอน” ตอบติดตลกว่า พี่ชายเคยเป็นทหารเรือ ความโหดจึงเกินจินตนาการ
เธอยังเล่าถึงตารางชีวิตในโปรเจกต์ที่เรียกว่า “Lee Chanhyuk Project” ซึ่งต้องตื่นเช้า ออกกำลังกาย เล่นกีฬา พัฒนาตัวเอง ฝึกเทรนนิ่งหนัก และเข้านอนภายในสี่ทุ่มอย่างเคร่งครัด พร้อมยอมรับแบบขำ ๆ ว่าเคยคิดหนีหลายครั้ง แม้จะเป็นช่วงเวลาที่หนักหนา แต่สุดท้ายก็ช่วยให้เธอกลับมามีลุค “ระดับตำนาน” ในสายตาแฟน ๆ อีกครั้ง
ขณะเดียวกัน AKMU เพิ่งแยกทางกับ YG Entertainment และตั้งค่ายอิสระของตัวเอง เปิดฉากบทใหม่ในเส้นทางดนตรี โดยเตรียมคัมแบ็กด้วยอัลบั้มเต็มชุดที่ 4 ในวันที่ 7 เมษายน ทำให้หลายฝ่ายจับตาว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ “อีซูฮยอน” จะส่งผลต่อภาพลักษณ์และผลงานในรอบนี้อย่างไร