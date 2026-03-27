รายการดังสหรัฐงานเข้า “จิมมี่ ฟอลลอน” รีบขอโทษ BTS หลังมุก “เกาหลีเหนือ” ถูกมองเหยียด

แฟนคลับ BTS เดือดกลางโซเชียล หลังมุกในรายการ The Tonight Show ถูกวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสม ด้าน “จิมมี่ ฟอลลอน” และทีมงานรีบออกมาขอโทษทันที
รายการ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon เผชิญกระแสวิจารณ์อย่างหนักจากแฟนคลับวง BTS หลังมีการเล่นมุกในระหว่างการบันทึกเทปรายการเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งถูกมองว่าเข้าข่ายเหยียดและไม่เหมาะสมต่อศิลปินระดับโลก โดยต้นเรื่องมาจาก “เซธ เฮอร์ซ็อก” คอมเมเดียนวอร์มอัพของรายการ ที่พูดบนเวทีว่า “มีใครมาจากฝั่งเหนือไหม ไม่มีเลยเหรอ” อ้างอิงถึงเกาหลีเหนือ ซึ่งแม้จะตั้งใจเล่นมุกทั่วไป แต่ผู้ชมบางส่วนมองว่าโยงไปถึง BTS
หลังจากนั้น กระแสในโซเชียลโดยเฉพาะบนแพลตฟอร์ม X ก็ลุกลามอย่างรวดเร็ว แฟนคลับจำนวนมากออกมาเรียกร้องให้รายการและพิธีกร “จิมมี่ ฟอลลอน” แสดงความรับผิดชอบ ล่าสุด แหล่งข่าวใกล้ชิดเผยว่า “เซธ เฮอร์ซ็อก” ได้กล่าวขอโทษต่อ BTS แล้ว ขณะที่ผู้บริหารสถานีก็ได้เรียกตัวมาพูดคุยถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
ทั้งนี้ การปรากฏตัวของ BTS ในรายการจะออกอากาศต่อเนื่อง 2 วัน พร้อมทั้งบทสัมภาษณ์และการแสดงบนเวที ท่ามกลางความสนใจอย่างสูง ขณะที่ตัวแทนของเฮอร์ซ็อกยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อกรณีนี้