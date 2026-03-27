“ไชอา ลาบัฟ” ฉาวซ้ำ ตะโกนด่าหญิงกลางร้านอาหารในโรม คลิปว่อนเน็ต

นักแสดงดัง “ไชอา ลาบัฟ” ก่อเหตุเดือดอีกครั้งกลางร้านอาหารในอิตาลี หลังถูกจับภาพตะโกนใส่หญิงรายหนึ่ง ขณะคดีความก่อนหน้ายังไม่จบ
“ไชอา ลาบัฟ” นักแสดงชื่อดังจาก Transformers กลายเป็นประเด็นอีกครั้ง หลังมีคลิปเผยให้เห็นว่าเจ้าตัวตะโกนด่าหญิงรายหนึ่งระหว่างนั่งอยู่ที่ร้านอาหารในกรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะเขานั่งดื่มอยู่ด้านนอก ก่อนจะมีการพูดคุยกับหญิงที่นั่งอยู่โต๊ะใกล้กัน แต่สถานการณ์กลับตึงเครียดเมื่อเขาตะโกนคำหยาบใส่เธออย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายหญิงยังคงมีท่าทีสงบ ไม่ตอบโต้แต่อย่างใด
คลิปดังกล่าวยังเผยให้เห็นพฤติกรรมของ “ไชอา ลาบัฟ” ในบริเวณถนนใกล้เคียง ซึ่งเจ้าตัวเดินไปมาพร้อมตะโกนเสียงดังกลางทางม้าลาย โดยยังไม่ชัดเจนว่าเป็นการโต้เถียงกับใครหรือเกิดจากสาเหตุใด ทั้งนี้ นักแสดงรายนี้เดินทางไปอิตาลีในช่วงปลายเดือนมีนาคม เพื่อร่วมพิธีศีลล้างบาปของบิดา แต่กลับมีเหตุการณ์ชวนวิจารณ์หลายครั้ง รวมถึงถูกถ่ายภาพขณะเดินในล็อบบี้โรงแรมด้วยสภาพสวมเพียงชุดชั้นใน
ก่อนหน้านี้ “ไชอา ลาบัฟ” เพิ่งตกเป็นข่าวใหญ่ หลังถูกจับกุมในนครนิวออร์ลีนส์ สหรัฐอเมริกา จากเหตุทะเลาะวิวาทนอกบาร์ในช่วงเทศกาล Mardi Gras และยังถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายเพิ่มเติม โดยเจ้าตัวเคยออกมายอมรับผิด ระบุว่าอยู่ในสภาพมึนเมาและควบคุมตัวเองไม่ได้ พร้อมยืนยันว่าจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด ท่ามกลางกระแสจับตาว่าพฤติกรรมล่าสุดจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และคดีความของเขาอย่างไรต่อไป
Troubled Actor Shia LaBeouf Loses It in Rome: Screams 'F*ck Off' at Woman Outside Restaurant pic.twitter.com/aeDu6tACXo— TaraBull (@TaraBull) March 22, 2026