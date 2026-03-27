ออสการ์ย้ายบ้าน ปิดตำนานฮอลลีวูดกว่า 20 ปี เตรียมจัดในดาวน์ทาวน์ลอสแอนเจลิส

เวทีรางวัลระดับโลก “ออสการ์” เตรียมย้ายจาก Dolby Theatre ไป Peacock Theatre ตั้งแต่ปี 2029 พร้อมจับมือพันธมิตรใหม่และเปลี่ยนแพลตฟอร์มถ่ายทอด
เวทีประกาศรางวัล Academy Awards หรือ “ออสการ์” เตรียมย้ายสถานที่จัดงานครั้งใหญ่ หลังใช้ Dolby Theatre ใจกลางฮอลลีวูดมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2002 โดยตั้งแต่ปี 2029 เป็นต้นไป งานจะย้ายไปจัดที่ Peacock Theatre ในย่านดาวน์ทาวน์ลอสแอนเจลิส ซึ่งตั้งอยู่ภายในคอมเพล็กซ์ LA Live
การย้ายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือใหม่ระหว่าง Academy of Motion Picture Arts and Sciences กับบริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ AEG โดยกำหนดให้ Peacock Theatre เป็นสถานที่หลักสำหรับการจัดงานตั้งแต่ครั้งที่ 101 ไปจนถึงปี 2039 ขณะที่ Dolby Theatre จะยังคงเป็นเจ้าภาพในช่วง 2 ปีคั่นก่อนการย้ายเต็มรูปแบบ
ผู้บริหารของสถาบันภาพยนตร์ระบุว่า ความร่วมมือกับ AEG จะช่วยยกระดับประสบการณ์การจัดงาน ด้วยศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการบริหารสถานที่ระดับโลกของพันธมิตรใหม่
นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2029 เป็นต้นไป การถ่ายทอดสดงานออสการ์ยังเตรียมเปลี่ยนจากสถานีโทรทัศน์แบบดั้งเดิมไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง YouTube สะท้อนการปรับตัวของอุตสาหกรรมบันเทิงสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ท่ามกลางการจับตาว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลต่อภาพลักษณ์และผู้ชมทั่วโลกอย่างไรในอนาคต