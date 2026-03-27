“Bangkok Pride Festival 2026” เตรียมเขย่าเมือง ระเบิดความยิ่งใหญ่ 31 พ.ค.นี้! เนรมิตสีลมเป็นถนนสายรุ้ง ปักหมุดกรุงเทพฯ สู่ WorldPride โลก

เรียกได้ว่าเป็นอีเวนต์ที่ทั้งสายบันเทิง สายแฟ และสายเฟสติวัลต้อง “ปักหมุด” ห้ามพลาดกับปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์แห่ง กรุงเทพมหานคร ที่จะถูกยกระดับขึ้นอีกขั้น กับงาน “Bangkok Pride Festival 2026” ปีนี้จัดเต็มทุกมิติ ทั้งความอลังการ ความสนุก และพลังแห่งความเท่าเทียมที่พร้อมสาดกระจายไปทั่วเมือง ภายใต้ธีมสุดทรงพลัง “Patch The World With Pride” (ถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจ) นำทัพโดย นฤมิตไพรด์ จับมือกรุงเทพมหานคร พร้อมพันธมิตรภาคประชาสังคม ภาครัฐและเอกชน เนรมิตถนนสีลม ย่านเศรษฐกิจใจกลางกรุงฯ เป็นถนนสีรุ้งแห่งการเฉลิมฉลองความเท่าเทียม สุดยิ่งใหญ่ด้วยธง Pride ขนาดมหึมายาวกว่า 300 เมตร ทอดยาวเต็มพื้นที่ โบกสะบัดตลอดสาย บอกเลยว่าแค่ภาพก็เตรียมขึ้นแท่นไวรัลระดับโลกแล้ว
ปีนี้ใหญ่กว่า เริ่ดกว่า และไม่ได้มาเล่นๆ ถ้าใครเคยไป Pride ปีก่อนๆ จะรู้ว่าแค่ “ดี” ยังไม่พอ เพราะปี 2026 นี้คือการ “อัพเลเวล” ทุกมิติแบบก้าวกระโดด! จากสถิติผู้เข้าร่วมงานที่พุ่งทะยานต่อเนื่อง จาก ปี 2023 : 100,000 คน ปี 2024 : กว่า 250,000 คน และปี 2025 สถิติพุ่งทะลุ 350,000 คน ซึ่งปีนี้มีลุ้น “ทะลุหลายแสนถึงหลักล้าน” นี่คือเป้าหมายที่ “แม่ทัพใหญ่ของชาวสีรุ้ง” คุณวาดดาว - อรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด ผู้สร้างปรากฏการณ์ Pride และงานแห่งความรักมาแล้วทั่วประเทศ ประกาศจัดเต็มไม่มีกั๊ก กลางงานแถลงข่าว ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ล็อกเป้าหมายใช้ทุกพลังเพื่อผลักดัน Bangkok Pride Festival 2026 ให้ติดอันดับ Pride Destination Top 10 ของโลก
โดยหัวใจของงานที่ทุกคนตั้งตารอคือ “ขบวนพาเหรด” ระยะทาง 4.8 กิโลเมตร ที่เรียกได้ว่า “ยาว สมศักดิ์ศรี และได้มาตรฐานโลก” เทียบชั้นเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กและวอชิงตัน ดี.ซี. เส้นทางเริ่มต้นจาก สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี เคลื่อนขบวนเข้าสู่สีลม ย่านประวัติศาสตร์ของชุมชน LGBTQ+ ก่อนผ่านแยกสำคัญของเมือง และไปสิ้นสุดอย่างยิ่งใหญ่ นี่ไม่ใช่แค่ขบวนแต่มันคือ “การเดินประกาศตัวตน” ของชาว LGBTQIAN+ จากทั่วทุกมุมโลก ที่ได้มาเยือนประเทศไทย ในฐานะหมุดหมายของ “ชาวสีรุ้ง” ซึ่งปีนี้จะเป็นอีกปีที่ขับเคลื่อนให้เยาวชน LGBTQIAN+ ตัวแทนประเทศไทย ไปนำเสนอความพร้อมและคุณสมบัติ (WorldPride Bidding) ในการผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นเจ้าภาพจัดงาน Bangkok WorldPride ปี 2030 ให้สำเร็จ มุ่งเป้าให้ กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งความหลากหลายและความเท่าเทียมระดับโลกในอนาคต
วาดดาว - อรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน “Bangkok Pride Festival” (บางกอกไพรด์ เฟสติวัล) กล่าวว่า เจตนารมณ์ของการจัดงาน “Bangkok Pride Festival 2026” (บางกอก ไพรด์ เฟสติวัล 2026) ยังคงเป็นเวทีที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง ความหลากหลาย ความรักที่ไม่มีข้อจำกัด การรวมไว้ซึ่งความเท่าเทียมสำหรับชุมชน LGBTQIAN+ ในประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับในสังคมโดยปีนี้รูปแบบของการจัดงานจะถูกถ่ายทอดเรื่องราวภายใต้แนวคิด "Patch the World with Pride" : การถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจ โดยปีนี้กลับมายิ่งใหญ่ ด้วยการบูรณาการกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และวิชาการเต็มรูปแบบ (Integrated Activities) 5 วันรวดแบบครอบคลุมทุกมิติ ทั้ง.....
●Bangkok Pride Awards: วันที่ 28 พฤษภาคม 2569
●Bangkok Pride Forum: วันที่ 28 พฤษภาคม 2569 - 1 มิถุนายน 2569
●Bangkok Pride Parade: วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ณ ถนนสีลม
นอกจากภาครัฐและเอกชนจะเตรียมลงสนามสร้างความยิ่งใหญ่แล้ว สายเอนเตอร์เทนต้องร้องกรี๊ด! เพราะปีนี้มีไฮไลท์สุดร้อนแรงอย่าง “DRAG BANGKOK Festival 2026” และ “Thailand’s Drag Star 2026” ที่จะยกระดับวงการแดร็กไทยให้ดังไกลระดับโลก นำทัพโดยตัวแม่มงลง Gawdland (ก็อตแลนด์) แดร็กไทยตัวท็อป ผู้เพิ่งครองมงกุฏแชมป์ RuPaul’s Drag Race UK vs The World Season 3 งานนี้บอกเลยว่าใส่สุด โดย Gawdland เผยว่า “การได้มาร่วมงาน Bangkok Pride ไม่ใช่แค่การแสดง แต่คือการได้กลับบ้าน บ้านที่เป็นตัวตนของตัวเองจริงๆ Pride ไม่ใช่แค่ความสนุกหรือสีสัน แต่คือเสียงของผู้คนที่เคยถูกมองไม่เห็น และวันนี้เรากำลังยืนอยู่ตรงนี้อย่างภาคภูมิใจ ก็อตแลนด์อยากให้ทุกคนที่มางานนี้ รู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ คุณแค่ต้องเป็น ‘คุณ’ ในแบบที่แท้จริงก็พอ และปี 2026 นี้ ก็อตแลนด์เชื่อว่า กรุงเทพมหานคร จะไม่ได้เป็นแค่เจ้าภาพของความสนุก แต่จะกลายเป็นหัวใจของ Pride โลก มาเจอกันที่ Bangkok Pride นะคะ…เราจะทำให้โลกจำเราได้ว่า พลังของความหลากหลาย มันยิ่งใหญ่แค่ไหน”
และงานนี้ Soft Power ไทย ไม่มีพลาด เมื่อหมอลำลงมือผสาน Pride อย่างสุดจึ้ง อีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่าจับตา ผ่านโชว์จาก ระเบียบวาทะศิลป์ วงหมอลำระดับตำนาน ที่ พ่อเอ๊ะ ภักดี พลล้ำ การันตีกลางงานแถลงข่าวว่า “ม่วนกระหึ่มโลก” ซึ่งการผสมผสาน “หมอลำ” เข้ากับเวที Pride ไม่ใช่แค่ความแปลกใหม่ แต่คือการสะท้อนเสียงของชุมชนเพศหลากหลายในระดับรากหญ้า โดย พ่อเอ๊ะ เผยว่า “หมอลำของพวกเรา ไม่ได้มีแค่ความม่วนหรือความสนุกที่จับต้องได้ แต่มันคือ เสียงของชีวิต การที่ ระเบียบวาทะศิลป์ ได้ตอบรับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Bangkok Pride คือการพิสูจน์ว่า วัฒนธรรมไทยสามารถเติบโตไปพร้อมกับความหลากหลายได้อย่างสง่างาม Soft Power ที่แท้จริง ไม่ใช่แค่การโชว์ความสวยงามของวัฒนธรรม แต่คือการให้พื้นที่กับทุกตัวตน ให้เขาได้มีเสียง มีศักดิ์ศรี และได้ยืนอยู่บนเวทีเดียวกันอย่างเท่าเทียม หมอลำกับ Pride อาจดูต่างแต่จริงๆ แล้วเรามีหัวใจเดียวกัน คือการต่อสู้ การยืนหยัด และการเป็นตัวของตัวเอง ผมเชื่อว่าเสียงแคน เสียงลำ จากเวทีนี้ จะไม่ใช่แค่ดังก้องกรุงเทพมหานคร แต่จะก้องไปถึงเวทีโลก ว่าประเทศไทยของเรา พร้อมแล้วที่จะยืนหยัดในความหลากหลายอย่างภาคภูมิใจครับ แล้วพบกัน”
ห้ามพลาดมาร่วมเป็น สักขีพยาน “โมเมนต์เปิดจักรวาลความสนุกครั้งใหม่” ที่ยิ่งใหญ่ พร้อมปัก “หมุดหมายระดับชาติ” นั่นคือการผลักดัน กรุงเทพมหานคร ให้เป็นเจ้าภาพ WorldPride 2030 นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีพิธีลงนาม MOU ครั้งประวัติศาสตร์ ระหว่าง บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน. หรือ TCEB) และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกันพัฒนา Pride Digital Platform ซึ่งเป็น “อาวุธลับ” สำคัญในการชิงชัยเวทีโลก WorldPride 2030
“Bangkok Pride Festival 2026” ไม่ใช่แค่พื้นที่เฉลิมฉลองของ LGBTQIAN+ แต่คือเวทีที่ประกาศให้โลกเห็นว่า ประเทศไทย “พร้อม” กรุงเทพฯ “เปิดกว้าง” และ “ความหลากหลาย” คือพลังของอนาคต ปักหมุด! 31 พฤษภาคม 2569 กรุงเทพมหานคร แน่นอน ใครไม่มา = เอ้าท์! สนใจสมัครเข้าร่วมขบวนได้แล้ววันนี้ผ่าน www.bangkokpride.org
