PRIMA x FAHFAHS เปิดตัว “Fairy Garden Collection” เนรมิตสวนแห่งจินตนาการสู่เครื่องประดับสุดพิเศษ

บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำด้านเครื่องประดับทองคำและงานหัตถศิลป์ของไทยมากว่า 30 ปี ภายใต้แบรนด์ PRIMA สานต่อโปรเจกต์ “Thai Artist Series” ที่เปิดพื้นที่ให้ศิลปินไทยรุ่นใหม่ร่วมถ่ายทอดคุณค่าของทองคำผ่านมุมมองร่วมสมัย พร้อมเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษ “PRIMA x FAHFAHS | Fairy Garden Collection”
ครั้งนี้ PRIMA จับมือกับศิลปินรุ่นใหม่ “ฟ้า – ณภัทร คันธารักษ์” หรือ “FAHFAHS” ผู้ส่งต่อความสุขและพลังบวกผ่านผลงานภาพประกอบโทนสีพาสเทลอันเป็นเอกลักษณ์ ด้วยคาแรคเตอร์เด็กผู้หญิง FAHFAHS ที่มีเส้นผมพริ้วไหว ใบหน้ากลม ดวงตาโต และขนตาสามเส้น ถ่ายทอดโลกแห่งจินตนาการอันอ่อนโยน ผ่านการผสานเสน่ห์ของศิลปะเข้ากับความประณีตของงานเครื่องประดับ เพื่อสร้าง Magical Moments เล็ก ๆ ที่เติมความสุขและความสดใสให้กับทุกวัน
คุณณภัทร คันธารักษ์ (FAHFAHS) กล่าวว่า “Fairy Garden Collection ได้แรงบันดาลใจจากสวนในจินตนาการที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ เป็นพื้นที่เล็ก ๆ ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย เปรียบเสมือน ‘สวนแห่งความสุขในใจ’ ของทุกคน ฟ้าตั้งใจนำสัญลักษณ์ของดอกฟูเชีย ซึ่งสื่อถึงความอ่อนโยน ความสดใส และความรักจากใจจริง มาถ่ายทอดผ่านดีไซน์เครื่องประดับ เพื่อให้ทุกคนได้พกพาความสุขเล็ก ๆ นี้ติดตัวไปในทุกวัน”
คุณณัฎฐา คุณประเสริฐ Project Director “Thai Artist Series”บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า “PRIMA ต้องการเปิดพื้นที่ให้ศิลปินไทยรุ่นใหม่ได้ร่วมถ่ายทอดคุณค่าของทองคำผ่านมุมมองร่วมสมัย ภายใต้โปรเจกต์ Thai Artist Series ซึ่ง FAHFAHS เป็นศิลปินที่มีเอกลักษณ์ด้านงานภาพประกอบที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนและพลังบวก การร่วมสร้างสรรค์ Fairy Garden Collection ครั้งนี้ จึงเป็นการผสานโลกแห่งศิลปะเข้ากับความประณีตของงานเครื่องประดับ เพื่อมอบประสบการณ์ความหรูในรูปแบบที่เข้าถึงอารมณ์และไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่”
ภายใต้คอลเลกชันนี้ PRIMA ได้รังสรรค์เครื่องประดับหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นจี้ แหวน ต่างหู สร้อยคอ และสร้อยข้อมือ โดยเลือกใช้วัสดุคุณภาพทั้งทองคำ 9K ที่บางดีไซน์ผสานกับเงินแท้ 925 (Sterling Silver) เพื่อสะท้อนความสดใสและความมีชีวิตชีวาของสวนแห่งจินตนาการ ขณะที่ทองคำ 24K ถ่ายทอดความงดงามเหนือกาลเวลา เพื่อเก็บรักษาช่วงเวลาอันล้ำค่าในรูปแบบของเครื่องประดับที่เปี่ยมด้วยความหมาย
PRIMA เตรียมจัด Pop-Up Showcase เปิดตัวคอลเลกชันอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันเริ่มจำหน่ายวันแรก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว โซน Department Store ชั้น 1 โดยงานจะจัดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 30 เมษายน 2569 คอลเลคชันนี้สะท้อนแนวคิดของ PRIMA ในการผสานศิลปะ อารมณ์ และไลฟ์สไตล์เข้ากับความงดงามของเครื่องประดับ เพื่อถ่ายทอดความหรูในรูปแบบที่เข้าถึงได้ในชีวิตประจำวัน
สัมผัสคอลเลกชัน PRIMA x FAHFAHS | Fairy Garden Collection ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ณ PRIMA Pop-Up Showcase ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว และสาขาที่ร่วมจัดจำหน่ายอีก 5 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลบางนา, เซ็นทรัลลาดพร้าว, ซีคอนสแควร์ และสยามพารากอน
