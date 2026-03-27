สวทช. ประกาศความสำเร็จเปิดตัวแพลตฟอร์ม "PhytoEX" ปั้นสมุนไพรไทยสู่ผลิตภัณฑ์ชะลอวัยระดับโลก ดึงทัพซุปตาร์ อั้ม อธิชาติ - เจมส์ เรืองศักดิ์ - พุฒ-จุ๋ย ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แถลงเปิดตัวแพลตฟอร์ม "PhytoEX" อย่างเป็นทางการ มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสารออกฤทธิ์มูลค่าสูงจากสมุนไพรไทย เพื่อรองรับเมกะเทรนด์เศรษฐกิจอายุยืน (Longevity Economy) ผ่าน 2 โครงการหลัก คือ PhytoEX Celebrity Accelerator Program และ PhytoEX Innovation Competition 2026 โดยศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. ระบุว่ากลยุทธ์สำคัญคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์จริงในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเปลี่ยนจุดแข็งด้านความหลากหลายทางชีวภาพของไทยให้เป็นสินค้าและธุรกิจใหม่ที่ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก
ดร. ภญ.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย ผู้อำนวยการนาโนเทค และ ดร.ธวิน เอี่ยมปรีดี ผู้อำนวยการแผนงานนวัตกรรม PhytoEX เปิดเผยว่าอุตสาหกรรม Longevity ทั่วโลกมีแนวโน้มพุ่งสูงถึง 63,030 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2035สวทช. จึงใช้ศักยภาพด้านนาโนเทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนาสารออกฤทธิ์ (Bioactive Ingredients) ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่มูลค่า ตั้งแต่การสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การกักเก็บห่อหุ้มระดับนาโน ไปจนถึงการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยในระดับคลินิก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและผลักดันให้อุตสาหกรรมสุขภาพและความงามของไทยก้าวสู่เศรษฐกิจอายุยืนอย่างเต็มรูปแบบ
ไฮไลต์สำคัญของงานคือการเปิดตัว Celebrity Innovators จำนวน 5 ทีม ภายใต้โครงการ PhytoEX Celebrity Accelerator Program ซึ่งเป็นการรวมตัวของบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียงและให้ความสำคัญกับนวัตกรรมสุขภาพ ได้แก่ คุณอั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์, คุณเจมส์ เรืองศักดิ์ และคุณนัชชา ลอยชูศักดิ์, คุณพุฒ พุฒิชัย และคุณจุ๋ย วรัทยา นิลคูหา, คุณอิ๊ง ชยธร กิติยาดิศัย และคุณตูน สุภัชชา ปิตินันท์ โดยจะร่วมมือกับผู้ผลิต OEM ชั้นนำอย่าง ดีโอดี ไบโอเทค, โทฟูสกินแคร์, เอ็ม.วาย.อาร์. คอสเมติคส์ โซลูชั่น และ สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น ในการเปลี่ยนสารสกัดสมุนไพรไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดได้จริง
ทั้งนี้ สวทช. โดยแพลตฟอร์ม PhytoEX ตั้งเป้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ชะลอวัยและสุขภาพรวม 15รายการภายในปี 2569 โดยคาดการณ์ว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 650,000 คน และสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมได้มากกว่า 500ล้านบาท พร้อมแผนการขยายผลสู่ตลาดโลกผ่านการสร้างความร่วมมือกับแบรนด์ระดับนานาชาติและการส่งออกสารออกฤทธิ์ผ่านเครือข่ายคู่ค้าภายในปี 2572 เพื่อผลักดันให้นวัตกรรมไทยสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้และเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากล