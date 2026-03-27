“เจมส์จิ” ปฏิเสธ “แอน” แต่ยอมแข่ง HYROX แทนเมีย! เผยที่มาหุ่นแซบเกือบสิ้นชีพ ถูกเมียกดดันให้หล่อ

“เจมส์ จิรายุ” สุขล้นปรี่ แฮปปี้บทบาทคุณพ่อมือใหม่ เห่อ “น้องพบรัก” หนักมาก ภูมิใจเลี้ยงลูกกันเองสองคน เป็นมือล้างขวดนม ยกเครดิตให้ภรรยาเป็นแม่ฟูลไทม์ไม่ง่าย ขำๆ “น้องเกล” ไร้เดียงสา เอาจักรยานมาให้น้องซ้อน เผยที่มาร่างทอง เพราะถูกภรรยากดดันให้หล่อ อยากแข็งแรงซัปพอร์ตครอบครัว รับเป็นคู่กรรม “แอน ทองประสม” ปฏิเสธแอนแข่ง HYROX ไปแล้ว แต่ “โฟม” เมียรัก ขอให้ลงเล่นแทน ตลกหุ่นแซบทำแฟนคลับเกือบสิ้นชีพ
เป็นคุณพ่อเต็มตัวที่ทำแฟนๆ สาวๆ หัวใจละลาย เพราะละมุนสุดๆ สำหรับ “เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข” ล่าสุดปรากฏตัวในงานเปิดตัว Meiji Bulgaria Light นมเปรี้ยวยุคใหม่ เจ้าตัวได้อัปเดตชีวิตหลังมีโซ่ทองคล้องใจ “น้องพบรัก” วัย 2 เดือน ซึ่งหนุ่มเจมส์จิยอมรับว่าเห่อลูก พร้อมเผยเคล็ดลับหุ่นแซบที่ทำแฟนคลับเกือบสิ้นชีพ
“เป็นคุณพ่อก็ไม่เหนื่อยมาก คือส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่าหนักมาก อาจจะเป็นเพราะว่าตอนแรกๆ หลายๆ คนพูดมาตลอด ว่ามันน่าจะหนักมาก น่าจะเหนื่อยมากนะ และเราก็เตรียมใจคุยกับภรรยามาตลอดเลย แต่พอมาเจอจริงๆ ก็มีไม่ได้นอนบ้าง แต่ว่ามีความสุขมากเลย มันแฮปปี้มากจริงๆ ครับ แต่ผมก็จะชอบบอกว่าผมไม่ได้เห่อลูกเลย แต่ภรรยาจะไปบอกคนอื่นว่าผมเห่อ”
ยอมรับเห่อลูก เพราะเลี้ยงกันเองสองคน
“ครับ ผมเห่อ (ทำไมโฟมเขาบอกว่าเราเห่อลูก?) ล่าสุดเขาเพิ่งไปบอกกับเพื่อนว่าพ่อกลับบ้านไป อุ้มลูกหอมลูกแล้วบอกว่าคิดถึงลูกจัง เวลาไปทำงาน หาลูกก่อนเลย ผมว่าน่าจะเห่อแหละ แต่ก็ไม่รู้แหละ คือเราเลี้ยงกันสองคนโดยที่ไม่มีใครช่วย มันก็เหมือนกับเราอยู่ด้วยกันตลอดอยู่แล้ว ก็ผลัดกันเลี้ยง
ถามว่าเลี้ยงกันสองคนจริงๆ เหรอ ใช่ครับ (แล้วงานบ้าน?) คือที่บ้านมีแม่บ้านอยู่แล้ว แต่อย่างคุณแม่เขาก็ให้ผมรับหน้าที่ในการล้างขวดนมต่างๆ นานา ผมก็ทำพาร์ตนี้ ส่วนพาร์ตอื่นๆ ที่เป็นพื้นฐานในการเลี้ยงเด็ก ก็คือเราต้องทำให้ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกล่อมลูก ให้นม จับเรอ อาบน้ำ หรืออะไรก็แล้วแต่ ก็คือเราก็ทำได้หมดแล้ว ณ ตอนนี้ ถ้าเกิดว่าแม่เขาเหนื่อยหรือว่าล้า แล้วแม่เขาโยนต่อเราก็สามารถเสียบแทนแม่เขาได้ ถ้าให้คะแนนตัวเอง ส่วนตัวไม่ได้คิดว่าคล่อง แต่คนอื่นบอกว่าคล่อง ก็อาบน้ำเองทุกวัน ยกเว้นวันนี้ที่มาทำงาน แต่ปกติจะอาบน้ำตอนเย็นให้ทุกวัน แล้วก็สลับกันนอน
คือจะนอนด้วยกัน แต่น้องก็จะมีเปลของน้องข้างเตียง คือลูกของผมเรียกว่าอาจจะโชคดีไหมนะ ไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่ คืออย่างตอนนี้ก็มีรูทีนนอนตอนหัวค่ำ แล้วก็นอนอีกทีห้าทุ่มเที่ยงคืน อีกทีก็ตีสี่ตีห้า ก็จะข้ามช่วงนั้นไปแล้ว มันก็เหมือนกับเรานอนไปได้ตื่นนึงเราก็เอามาให้นม แล้วเราก็นอนต่อด้วยกันได้”
ยกเครดิตทั้งหมดให้ภรรยา เหนื่อยมากกว่าตน
”ผมก็ยกเครดิตให้คุณภรรยาแหละ เอาจริงๆ นะวันนี้ผมเพิ่งมารู้ว่าการเป็นคุณแม่นี่หนักข้อเหมือนกันนะ หมายถึงว่ามันจะมีบางหน้าที่ที่ไม่สามารถมีใครทำแทนได้ ให้นมให้อะไรอย่างนี้ ซึ่งมันกินเวลาแบบยาวมากในแต่ละมื้อ รู้สึกว่าแม่เขาเหนื่อยมากจริงๆ ตอนนี้เขาเป็นคุณแม่เต็มเวลา แต่ก็จะมีถ่ายคลิปถ่ายอะไรลงในติ๊กต๊อกบ้าง ก็ทำงานที่บ้าน”
สองเดือนแล้วลูกน่ารักมาก
“น่ารักมาก ก็เห่อ (จะจัดงานทุกเดือนเลยไหม?) คือผมไม่ได้จัดเองนะ คือไปกินข้าวกับพี่เขาแล้วพี่เขาจัดให้ แล้วพี่เขาก็รู้ด้วยแหละว่าครบ 2 เดือนมันบังเอิญพอดี ก็เลยทำให้ เราก็เลยสวมโอกาส สวมรอยสุขสันต์วันเกิดสองเดือนน้อง”
ชม “น้องเกล” เบามือกับน้อง แต่แอบขำ นำรถจักรยานมาเล่นอยากให้ “พบรัก” ซ้อนด้วย
“ก็มีรอบนึงน้องเกลไปที่บ้าน แล้วก็มีไปบ้านน้องเกลด้วยครับ แต่เกลเขาน่ารักมากเลยนะ หมายถึงว่าจังหวะที่เขาเจอน้อง คือปกติเวลาที่เขาเล่นอยู่กับแก๊งพี่ๆ เขาก็จะเล่นแรง แต่พอถึงน้องเขาจะค่อยๆ จับ แล้วทุกคนก็จะบอกว่าเบาๆ กับน้องนะ คือเขาก็รู้นะก็ค่อยๆ จับ คือน่ารักมาก
เกลอยากชวนน้องเล่นครับ คือที่ผมตลกสุดคือตอนไปบ้านเกล เขาก็พยายามเอาจักรยาน เอารถมา แล้วก็บอกว่าให้น้องซ้อนได้หรือยัง ทุกคนก็บอกว่าน้องยังคอไม่แข็งเลย เขาก็ถามว่าคอไม่แข็งคืออะไรเหรอ ทำไมให้น้องซ้อนไม่ได้ แล้วก็เอาจักรยานมาเรื่อยๆ น่ารักๆ ถ้าโตก็น่าจะเป็นเพื่อนเล่นกันได้ ต้องพาไปเข้าฟิตเนสครับ”
ปฏิเสธ “แอน ทองประสม” ชวนแข่ง Hyrox แต่ภรรยาขอให้ไปเล่นแทน หนักมากแทบรากเลือด
“ทรหดมาก ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจไปเท่าไหร่ พี่แอนมาชวนผมก็ปฎิเสธว่าไม่ไปนะ ภรรยาได้ยินเขาก็บอกไปเถอะ ไปเป็นตัวแทนเขาหน่อยเพราะตอนที่เขาเล่นฟิตเนสเขาเล่นตามฐานแบบนี้เลย แต่เขาต้องพักเพราะเขาท้องเขายังไม่สามารถไปเล่นได้ ไปเป็นตัวแทนเขาหน่อย ผมก็มั่นอกมั่นใจคิดว่าผมน่าจะแข็งแรง เราทั้งวิ่งทั้งเวท พอไปจริงก็คือรากเลือดเลย มันหนักกว่าที่คิดไว้เยอะ แต่ละฐานมันมีความยากในตัวของมันเอง แล้วเราก็ไม่ค่อยได้ซ้อมท่าทางของเขาด้วย
หนักสุดของผมเลยคือความตื่นเต้น ด้วยความที่ตลอดการแข่งเราเจอคนตลอดเวลาเราพยายามจะเร่งตัวเองให้เร็วเพราะเห็นว่ามีคนเชียร์ พอเร่งเรื่อยมันก็เหนื่อยสะสมเรื่อยๆ หนักเลย”
ไม่กดดัน เป็นคู่กรรมของ “แอน ทองประสม” ชอบเวลาทะเลาะกันเอง
“ไม่มี ผมกับพี่แอนเป็นคู่กรรมกัน อะไรที่สบาย ไปเที่ยวเขาจะไม่ชวน เขาจะไม่นึกถึงเรา เวลาเขาทำอะไรลำบากๆ แล้วเขารู้สึกว่าเขาจะไม่ไหวเขาจะให้เราไปเป็นตัวแบ่งเบาภาระเขา ผมบอกเขาตลอด แต่เราก็ไม่รับฟังซึ่งกันและกันอยู่แล้ว ต่างฝ่ายต่างพูดแต่ไม่ฟังกัน ไม่รับความเห็นต่าง แต่ก็เป็นอะไรที่สนุกดี มันดีครับ
ซึ่งแปลกมากเลยครั้งนี้เขาตัดสินใจเลยว่าจะมีครั้งต่อไป เขาอยากจะไปแก้มือด้วย ส่วนตัวผมชอบจังหวะทะเลาะกับพี่แอนนี่แหละ เราเล่นๆ กันแล้วเราก็ทะเลาะกันเอง มันสนุกมาก โบ๊ะบ๊ะ เถียงกันตลอด ก็เป็นคู่แม่ลูกผูกจิต”
ตั้งใจคงสภาพร่างทอง
“ใช่ครับ ต่อเนื่องมา ตั้งใจจะคงสภาพนี้ไปเรื่อยๆ จุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ที่เราทำงานเสร็จ จังหวะรอน้องมาก็ว่าง เราก็ออกกำลังกายอยู่บ้านตลอด เริ่มมีโมเมนตั้ม เริ่มมีกำลังใจดีอยากจะทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆ”
เป้าหมายอยากหล่อ อยากแข็งแรงซัปพอร์ตลูกเมีย
“อยากหล่อครับ ก็อยากให้แข็งแรง สามารถใช้ชีวิตซัปพอร์ตคนที่เรารักได้เสมอ ซัปพอร์ตลูก ภรรยา ทำกิจกรรมกับพี่แอน เพื่อนๆ ความสนุกคือการที่เราได้ออกไปเล่นกัน การเตรียมตัวเตรียมร่างให้พร้อมจะทำให้เราสามารถผาดโผนขึ้นได้ มันเป็นความสุขอีกด้าน คงไม่ถึงขั้นเดอะร็อก ด้วยพื้นฐานผมเป็นคนไม่ได้ตัวใหญ่ การจะเล่นให้ตัวใหญ่มากๆ เป็นเรื่องที่ยากมาก ตั้งใจไว้ว่าให้ดีที่สุดในหุ่นของผมจะเป็นได้ประมาณไหน แต่ก็คงไม่ใหญ่มาก”
โฟมไม่หวง แถมกดดันให้ดูแลตัวเองให้ดี ขำคนเห็นหุ่นตนแทบสิ้นชีพ แต่เห็นรูปเมียฟื้นคืนชีพ
“จริงๆ ออกกำลังกายทุกวันแหละ แต่อาจจะไม่ได้ลงทุกวัน เขาอยากจะดูทุกวันเลยเหรอ ภรรยาไม่ได้คอมเมนต์หรือมีฟีดแบ็กอะไรเลย เขาไม่ได้ว่าอะไร ยกเว้นรูปนึงคนส่งให้เขาเยอะ อาจจะไม่ผ่าน เขาก็บอกว่านี่รูปอะไรเนี่ย แค่นั้น แต่เขาไม่มีว่าแบบลงดีๆ นะ (ภรรยาชม?) ยังไม่ได้รับคำชมนะครับ เขาอาจจะชมในใจ ปกติบ้านเราไม่ได้อวยกัน จริงๆ หุ่นที่ได้มาก็ได้มาจากเขานี่แหละ เขากดดันตลอดเวลาอยากให้เราหุ่นดีได้แล้ว สุขภาพดีได้แล้ว
ผมชอบมีข้ออ้างให้ตัวเองไง ขี้เกียจ เหนื่อยแล้วจากการทำงาน หลังๆ เขาก็เริ่มกดดัน ทำตัวเองให้ดูดีหน่อย เราก็ค่อยๆ ทำ การที่เขาเลิกกดดันแล้วอาจจะเป็นคำชมจากเขา เขาหวังดีแหละแต่บ้านเราใช้กันวิธีนี้ ส่วนคอมเมนต์เห็นหุ่นเราแล้วแทบจะสิ้นชีพ พอเห็นหน้าภรรยาก็คือฟื้นคืนชีพ ชอบครับ โฟมได้เห็นแล้วครับ เพื่อนๆ ส่งมา ตลกดี เกือบสิ้นชีพแล้ว”