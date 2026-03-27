xs
xsm
sm
md
lg

“มิลลิ” สร้างประวัติศาสตร์ หญิงต่างชาติคนแรก เข้ารอบไฟนอล รายการดังเกาหลี (ชมคลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำแฟนๆ ชาวไทยกรี๊ดแตก และขนลุกไปกับการสร้างประวัติศาสตร์ของ “มิลลิ ดนุภา คณาธีรกุล” แรปเปอร์สาวชาวไทย ที่เข้าประกวดในรายการดังของเกาหลีใต้อย่าง Show Me The Money ซีซั่น 12 (SMTM12) ในทีมของ Gray x Loco เวทีแจ้งเกิดของใครหลายคน จนทะลุเข้าไปสู่รอบ 12 คน หลัง โชว์ความสามารถสเตจ ‘AEIOU' แรป 3 ภาษา เป็นศิลปินหญิงและชาวต่างชาติเพียงหนึ่งเดียว

โดยมิลลิ โชว์เพลง NEVER - MILLI (Feat. Wonstein, lIlBOI) ผ่านเข้าสู่รอบ FINAL เป็น 5 คนสุดท้ายของรายการได้สำเร็จ เป็นต่างชาติคนแรกที่ไปได้ไกลที่สุดในประวัติศาสตร์รายการ และยังเป็น แรปเปอร์หญิงคนที่ 3 ในประวัติศาสตร์ ต่อจาก SINCE และ Lee Young-ji ที่ฝ่าด่านผู้แข่งขันชายจนถึงรอบรองชนะเลิศคว้าเงินรางวัล7.35 ล้านวอน (KRW) ≈ ประมาณ 198,000 - 205,000 บาท

ซึ่งการผ่านเข้ารอบลึกดังกล่าว ทำชาวเน็ตต่างตื้นตันน้ำตาไหล ดีใจไปกับความพยายามของมิลลิ ต่างแซ่ซ้อง นวยทำได้ ผู้ชมในสตูฯ รายการต่างอึ้งปากอ้ากันเป็นแถวๆ กับความสามารถ วันนี้มิลลิแจ๊สโชว์โคตรจะเริ่ด!






















"มิลลิ" สร้างประวัติศาสตร์ หญิงต่างชาติคนแรก เข้ารอบไฟนอล รายการดังเกาหลี (ชมคลิป)
+5