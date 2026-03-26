อะไรยังไง “เจมส์จิ” โผล่เล่นซีรีส์ช่องโมโน ชาวเน็ตข้องใจ หมดสัญญาช่อง 3 แล้ว?

เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนๆ อยู่ไม่น้อย หลังจากที่ “เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข” ซึ่งเป็นพระเอกสังกัดช่อง 3 โผล่ร่วมงานแถลงข่าว “MONO OPEN HOUSE 2026” ของช่องโมโน หลังจากที่วันนี้ (26 มี.ค.) โมโนได้จัดงานเปิดตัวละคร ซีรีส์ ที่จะเกิดขึ้นในปี 69 โดยเจมส์จิสวมหน้ากากมาเซอร์ไพรส์บนเวทีระหว่างโชว์ ก่อนเปิดหน้าออกมาอย่างฮือฮา ซึ่งเจมส์สิเล่นซีรีส์เรื่อง “Salesman ลด แลก แจก ตาย” เป็นการร่วมงานกันกับ “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” ครั้งแรก
งานนี้นอกจากฮือฮา ก็ทำเอาชาวเน็ตสงสัย ทำไมเจมส์จิมาร่วมงานกับช่องโมโนได้ หรือจะหมดสัญญาช่อง 3 แล้ว หรือช่อง 3 อนุญาตให้มาร่วมงานนอกค่ายได้ ส่วนข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ต้องรอเจ้าตัวมาชี้แจงอีกที