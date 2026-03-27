“เคน ภูภูมิ” ปีทองงานชุก รับบทแฝดสุดท้าทาย เผยซีนนางโชว์ยากที่สุดในชีวิตการแสดง

“เคน ภูภูมิ” ปีทองงานชุก เจอบทพิสูจน์ฝีมือครั้งใหญ่ รับบทแฝดนักมวยกับนางโชว์ในซีรีส์ใหม่ ยกเป็นบทบาทที่ยากที่สุดในชีวิตการแสดง ส่วนธุรกิจสวนทุเรียนและร้านขนมปังก็ยังคงเดินหน้าลุยดูแลเองเต็มที่
เรียกว่าเป็นปีทองของพระเอกหนุ่ม “เคน ภูภูมิ พงศ์ภาณุภาค” เลยก็ว่าได้ เพราะตั้งแต่ต้นปีก็เปิดตัวละครและภาพยนตร์ไปแล้ว ล่าสุดมาเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่กับทางช่อง MONO29 กับซีรีส์เรื่อง คนโหดบานฉ่ำ ในงาน MONO OPEN HOUSE 2026 ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าซีรีส์เรื่องนี้น่าจะยากที่สุดเท่าที่เคยผ่านการแสดงมาแล้ว เพราะเล่นเป็นแฝด แถมเป็นแฝดที่ต่างกันสุดขั้ว คนหนึ่งเป็นนักมวย แต่อีกคนเป็นนางโชว์
“เป็นซีรีส์ที่สนุกครับ เป็นคอมเมดี้นะครับ ดูง่ายๆ แล้วก็ได้เห็นอะไรที่ใหม่ๆ เยอะครับ บทนักมวย ก็ยากนะ ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายเหมือนกันครับ ว่ามันจะเป็นยังไงให้สองคนนี้มันแตกต่างกันมากๆ ก็ได้มีพี่ๆ ในกองช่วยเยอะครับ แล้วก็มีเพื่อนๆ นักแสดงช่วยด้วย คอยแบบไกด์ให้ ตอนที่ต้องสวิตช์ตัวละคร ก็ยากครับ เพราะว่ามันต้องถ่ายหลายคัตมากๆ แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แฝดเจอกันเยอะมาก ต้องสวิตช์อารมณ์ตลอดเวลา
แต่ซีนที่ต้องโชว์ ต้องเต้นอันนั้นยากที่สุดครับ จะถ่ายคิวท้ายๆ เลย ก็ขอไว้ เพราะว่าเราก็ค่อนข้างกังวลกับซีนอย่างนั้นเหมือนกัน เพราะเราก็ไม่ได้เก่งเต้นหรืออะไร ก็ขอให้เราถ่ายซีนทุกอย่างจบให้หมดแล้ว ซีนในบาร์โชว์ก็คือเป็นคิวท้ายๆ เลย เราจะได้ไม่ต้องกังวลอะไร เพราะผมว่าซีนนั้นคือยากที่สุด ก็มีไปดูที่เขาโชว์แดร็ก ไปดูในบาร์ที่เขาโชว์ แล้วก็มีคนที่เขาโชว์มาเวิร์กช็อปกับเรา เราก็เหมือนซึมซับเขา ก็อาจจะเป็นบทที่ท้าทายที่สุดก็ได้ครับ เพราะเราก็แอ็กชั่นมาเยอะแล้ว”
เผยงานเพียบทั้งแสดงและธุรกิจ
“นอกจากเรื่องนี้ก็จะมีสี่เสือแดนสยาม แล้วก็มี ครุฑานาคี ที่น่าจะออนแอร์ไปปลายปีครับ แล้วก็มีหนังล่าคืนร่างครับ แล้วก็ของช่อง 7 มรดกมืดครับ แล้วก็ Zodiac Killer 12 ราศีคดีปริศนา ที่กำลังจะเริ่มถ่ายทำ ส่วนธุรกิจก็ยังแบ่งเวลาไปดูเรื่อยๆ ครับ ไปดูสวนทุเรียนทุกเดือน ล็อกคิวไว้ ก็ถือว่าได้พักผ่อนด้วย แต่ทุเรียนยังอีกนานครับ ยังขายไม่ได้ เพราะเพิ่งลงได้ประมาณ 8 เดือน น่าจะปี 73 โน่นแหละกว่าจะได้ขาย แต่เราก็สบายๆ ครับ ชิลๆ ส่วนร้านเคนภูปังที่หาดใหญ่ก็เปิดบริการปกติแล้วนะครับ แล้วก็มีขายทางออนไลน์ด้วย ปีนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีที่มีงานเข้ามาพอดีครับ ก็พยายามทำให้เต็มที่ครับ”