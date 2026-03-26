“นกเพลงขับขาน ครั้งที่ 2” สุดประทับใจ ศิลปินระดับตำนานถ่ายทอดบทเพลงอมตะ

ที่ราชกรีฑาสถาน สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดคอนเสิร์ต “นกเพลงขับขาน ครั้งที่ 2” ณ ราชกรีฑาสโมสร ท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นและแฟนเพลงที่หลั่งไหลเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ถือการรวมตัวของศิลปินระดับตำนานและศิลปินแห่งชาติ ที่พร้อมใจกันขึ้นเวทีถ่ายทอดบทเพลงอันทรงคุณค่า ไม่ว่าจะเป็น ธานินทร์ อินทรเทพ ที่ปรึกษาสมาคมนักร้องฯ, โฉมฉาย อรุณฉาน หรือ ดร.นิตยา อรุณวงศ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย (คนล่าสุด)
ดร.วินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ 2562, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ศิลปินแห่งชาติ 2563, นฤพนธ์ ดุริยพันธ์ ศิลปินแห่งชาติ 2567, อุมาพร บัวพึ่ง, ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล, วิภาส รวิภาส, ภูริวัจน์ ปริวิสุทธิ์ และโก๊ะตุลย์ พันธนนท์ ที่ต่างงัดบทเพลงไพเราะระดับตำนานมาสะกดผู้ชมทั้งฮอลล์
รายได้ส่วนหนึ่งได้มอบให้กับสมาคมนักร้องฯ เพื่อนำไปใช้ในกิจการของสมาคมฯ โดยเฉพาะนำไปรักษาสมาชิกที่ล้มป่วย และภายในงาน คุณพรพิมล มั่นฤทัย ผู้บริหาร โคลีเซี่ยมอินเตอร์กรุ๊ป มอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ โดยมี ดร.นิจยา อรุณวงศ์ นายกสมาคมนักร้องคนปัจจุบันเป็นผู้รับมอบ ท่ามกลางเสียงปรบมือกึกก้องจากผู้ร่วมงาน
คอนเสิร์ต “นกเพลงขับขาน ครั้งที่ 2” ครั้งนี้ ไม่เพียงสร้างความสุขผ่านเสียงเพลง แต่ยังสะท้อนพลังความร่วมมือของคนในวงการ ที่ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์บทเพลงไทยอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ในใจแฟนเพลงตลอดไปก่อนที่นักร้องทั้งหมดจะร่วมขับร้องเพลงหมู่ “นกเพลง” งานประพันธ์ของครูชาลี อินทรวิจิตร นำเสียงโดย เทอดศักดิ์ ภรณ์เทพ, ชุมศักดิ์ สุกาญจนะ, วีณา เสน่หา, วนิดา จุลเทศ, สุปราณี โยธินอุปมัย, ธมน จิราธนันต์, สาธิตา ตะวันฉาย, รังสินันท์ ตะวันฉาย และรมิตา ตะวันฉาย รูดม่านเปิดฉากคอนเสิร์ต “นกเพลงขับขาน” ด้วยความประทับใจ