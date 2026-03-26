“ฉายแสง แอด.เวนเจอร์” ปล่อยทีเซอร์แรก “The Convenience Store: มันแอบอยู่ในร้าน”

เปิดสัญญาณความหลอน “The Convenience Store: มันแอบอยู่ในร้าน” เป็นครั้งแรกโดย “ฉายแสง แอด.เวนเจอร์” ปล่อยทีเซอร์ออกมาชวนระแวงกับร้านสะดวกซื้อที่รอให้ทุกคนมาช้อป พร้อมตอกย้ำกระแสของภาพยนตร์ที่ยังคงเข้าฉายในญี่ปุ่นอยู่ในขณะนี้ พื้นที่แสนคุ้นเคยอาจกำลังซ่อนบางสิ่งไว้ หลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งเปิดตัวโปสเตอร์แรกและได้รับความสนใจจากผู้ชมจำนวนมาก
เช่นเดียวกับกระแสความแรงในญี่ปุ่นยังคงต่อเนื่อง หลังเข้าฉายมาแล้ว 5 สัปดาห์ยังคงมีรอบฉายมากกว่า 100 โรงภาพยนตร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม) สำหรับ “The Convenience Store: มันแอบอยู่ในร้าน” ไม่ได้เป็นเพียงชื่อใหม่ของภาพยนตร์สยองจากญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังเป็นชื่อที่คุ้นหูในหมู่แฟนเกมสยองและผู้ชมคอนเทนต์แคสต์เกมเป็นอย่างดี
และทีเซอร์แรกที่ปล่อยออกมายิ่งชวนให้อยากค้นหาความน่ากลัวมากขึ้น กะดึกที่ดูเหมือนจะเงียบที่สุด อาจซ่อนความน่ากลัวเอาไว้ เมื่อพนักงานร้านสะดวกซื้อที่ต้องทำงานกะดึกคนเดียว เริ่มพบเหตุการณ์ประหลาดในร้าน บางอย่างที่ไม่ควรอยู่ที่นี่…กลับปรากฏขึ้นทุกคืน กลายเป็นจุดเด่นสำคัญทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ชวนให้คนดูอยากค้นหาว่าแท้จริงแล้วอะไรกำลังแอบอยู่ในร้านแห่งนั้น สร้างจากเกมสยองขวัญชื่อดัง “The Convenience Store: มันแอบอยู่ในร้าน” ของสตูดิโอ Chilla's Art
นอกจากนั้นเพราะ “จิโระ นางาเอะ” ผู้กำกับเจ้าของผลงานระทึกขวัญ หยิบพื้นที่ใกล้ตัวมาทำให้กลายเป็นความกลัวรูปแบบใหม่ ผสานกับกลิ่นอายเฉพาะตัวของ “The Convenience Store: มันแอบอยู่ในร้าน” จึงเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าจับตาสำหรับผู้ชมชื่นชอบหนังระทึกขวัญและความหลอนแบบค่อย ๆ บีบอารมณ์ และได้ “มินามิ โคโตนะ” มาร่วมพาผู้ชมดำดิ่งสู่ค่ำคืนธรรมดาซึ่งกำลังค่อยๆ กลายเป็นฝันร้าย
เมื่อร้านสะดวกซื้อยังเปิดรอผู้คนตลอด 24 ชั่วโมง บางที…ความหลอนเองอาจกำลังรอให้ทุกคนมาช้อปอยู่เหมือนกันรับชมทีเซอร์แรก https://youtu.be/3wBsrP4WhRc “The Convenience Store: มันแอบอยู่ในร้าน” 9 เมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์
