“เจมส์ - ครูก้อย” นับถอยหลังคลอด “น้องมีเมตตา” เปิดสูตรเลี้ยงลูกยุคใหม่ ไม่บังคับพี่เสียสละ แย้มอยากมีลูกชายเพิ่ม

“เจมส์ เรืองศักดิ์” ควง “ครูก้อย” ออกงาน อุ้มท้อง 8 เดือนยังไม่หยุดพัก เตรียมคลอด “น้องมีเมตตา” ต้นเดือน พ.ค. นี้ เผย “น้องเมดา” ตื่นเต้นหนัก นับวันรอเจอน้อง เลี้ยงลูกแบบให้พี่มีส่วนร่วม ไม่บังคับเสียสละ แย้มอยากมีลูกชายเพิ่ม แต่ต้องกระตุ้นไข่ใหม่
ใกล้คลอดเต็มทีแล้ว สำหรับ “ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์” ภรรยาของนักร้องดัง “เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์” ที่ตอนนี้อุ้มท้องลูกสาวคนที่สองมาได้ 8 เดือนแล้ว ล่าสุดวันนี้ได้เจอทั้งสองคนในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “PhytoEX Celebrity Accelerator & PhytoEX Innovation Competition 2026” ก็เลยขออัปเดตความพร้อมของการเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสองกันสักหน่อย ซึ่งงานนี้ทั้งคู่ก็แอบแย้มเบาๆ ว่าอยากได้ลูกชายอีกสักคน
ครูก้อย : “กำหนดคลอดต้นๆ พฤษภาคมค่ะ ตอนนี้น่าจะประมาณ 38 สัปดาห์ ท้องนี้ไม่แพ้ ท้องนี้ทำงานได้ตลอด ไม่ได้พักเลย 8 เดือนก็ยังคงทำงาน คือเป็นคนชอบทำงาน และอีกอย่างหนึ่งเราก็อยากที่จะพัฒนาโปรดักส์ของเราทุกอย่างให้มันดีที่สุดกับผู้บริโภค”
รู้เพศตั้งแต่ต้นว่าเป็นลูกสาว ตั้งชื่อ “น้องมีเมตตา”
ครูก้อย : “รูู้ตั้งแต่ต้น รู้ตั้งแต่วันใส่ตัวอ่อนแล้วค่ะ”
เจมส์ : “ลูกสาวครับ เวลาที่เราใส่ตัวอ่อนเนี่ย เราใส่เป็นเพศหญิงเลย เพราะเรามีแค่เพศหญิง เราเลยรู้โดยอัตโนมัติ เก็บไข่มาได้ตัวอ่อน 7 ตัว เป็นผู้หญิงหมดเลย ตั้งชื่อว่า มีเมตตา เพราะสมัยทำงานอยู่ เจ้านายเขาพูดในที่ประชุม เขาบอกเขาสอนว่าความมีเมตตาเนี่ยเป็นของสูง ถ้าคุณอยากอยู่ที่สูง คุณต้องรู้จักมีเมตตา จดเลยครับ โอ้โห…ถ้ามีลูกจะให้ใช้ชื่อนี้เลย มีเมตตา ก็เลยได้อยู่ในท้องแล้วครับตอนนี้ เด็กหญิงมีเมตตา ความหมายแตกต่างกับคนแรก แต่ว่าคำใกล้เคียงกันมาก เมดา กับ เมตตา”
ครูก้อย : “เมดา ก็มาจาก อันโดรเมดา เป็นชื่อนางในวรรณคดีไทย หรือจะเป็นชื่อกาแล็กซีแอนโดรเมดาก็ได้ ถ้าเทียบในแนวกาแล็กซี”
เจมส์ : “จริงๆ มันบังเอิญนะครับ พอได้ชื่อมา 2 ชื่อ เฮ้ย มันใกล้เคียงกัน ก็พี่น้องกันใกล้เคียงกัน ก็เลยแบบว่า เออ เป็นชื่อที่สวยงามดีครับ”
ท้องสองตื่นเต้นลดลง แต่เตรียมพร้อมมากขึ้น
ครูก้อย : “ความตื่นเต้นลดลง แต่ว่าจะเป็นแนวแบบเตรียมความพร้อมมากขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมแบบว่าไม่ได้ตื่นเต้นมาก มันค่อยๆ เตรียมความพร้อมได้มากขึ้น แล้วก็วางแผนในเรื่องของการเลี้ยง 2 คนมากกว่า จะไปโฟกัสว่าแล้วคนโตจะต้องเป็นยังไง ตอนที่มีคนเล็กออกมา จะต้องดูแลบาลานซ์ยังไง จะไปโฟกัสตรงนั้นมากกว่า”
เผยต้องคุยกับลูกคนโตเยอะๆ ให้พี่มีสิทธิ์เลือกก่อน ไม่ใช่อะไรๆ ก็ให้น้อง
ครูก้อย : “ก็ต้องคุยกันตั้งแต่เรื่องที่นอน เมดาจะนอนตรงไหน แม่นอนตรงนี้เหมือนเดิม ปะป๊านอนตรงนี้เหมือนเดิม แล้วน้องเมตตานอนตรงไหน ให้เมดาเป็นคนเลือก เป็นคนจิ้มว่าจะอยู่ซ้าย อยู่ขวา ก็เพราะว่าเขามาก่อน ต้องให้เขาเป็นคนเลือกก่อน คือจะไม่ใช่เหมือนกับเลี้ยงแบบสมัยโบราณ ที่อะไรๆ ก็ให้น้อง พี่ต้องเสียสละตลอด คือต้องมองว่าเมดามาก่อนนัมเบอร์วัน ให้เลือกก่อน
แล้วก็ถามเขาว่า แม่จะต้องแบ่งความรักนะ สมมติแม่มี 10 คะแนนนะ เมดา 5 คะแนน เมตตา 5 คะแนน หรือเมดาอยากจะให้เมดามากกว่า เมดาลองบอกแม่สิ เขาบอกว่าไม่ ก็แบ่งกันคนละหนึ่ง สงสารน้อง ก็แสดงว่าเขายินยอมที่จะแบบครึ่งๆ เขาไม่ได้ต้องการมากกว่า ให้เขามีส่วนร่วม คือก้อยจะแคร์เขามาก อยากให้เขาเป็นคนร่วมตัดสินใจ เหมือนกับการใส่ตัวอ่อนครั้งนี้ ทำไมถึงหน่วงมาตั้ง 7 ปี ก็คือรอเมดาเป็นคนเคาะนะคะ ให้เขาอนุมัติ
คือก่อนหน้านี้ 3-4 ปี เขาไม่อนุมัติ ไม่ได้อยากมีน้อง เขาอาจจะยังติดนมแม่อยู่ เขากินนมก้อยจนถึง 4 ขวบ เขาก็มีความรู้สึกยังหวง แต่ตอนนี้คือเขาไปโรงเรียน เขาเป็นคนเดียวในห้องที่ไม่มีพี่น้อง เขาก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมีแล้ว ก็บอกแม่ว่ามีได้แล้วนะ ใส่ตัวอ่อน โอเค เมดาอนุมัติ แม่ก็จัด เพราะว่าเพื่อน ๆ มีกันหมด ตามประสาเด็กก็คงไม่ได้คิดอะไรมาก แล้วก็อยากจะมีเพื่อนเล่น คงเห็นน้องเป็นตุ๊กตา พอเขาอนุมัติเราก็ใส่ตัวอ่อนเลย คือเป็นคนที่ดูแลตัวเองอยู่แล้ว บำรุงอยู่แล้ว เนื่องจากว่าเราก็คือดูแลแม่ๆ ในเพจผู้มีบุตรยาก ตัวเราก็ต้องเฮลตี้อยู่ตลอด เพราะฉะนั้น เมดาจะเอาวันนี้ ปีนี้ แม่ก็จับยัด แม่ก็ใส่ตัวอ่อนได้”
ตื่นเต้นหนักมาก นับวันรอเมื่อไหร่น้องจะมา
ครูก้อย : “โอ้ย เขาจะถาม เหลืออีกกี่เดือน 1 เดือนมีกี่วัน ก็นับวันแล้ว ก็เอาวันไปคูณเดือน ก็สอนเรื่องการคูณต่อ แล้วยังเหลืออีกกี่นาที เอา 60 ไปคูณ เหลืออีกกี่วินาที แม่ก็ต้องคูณวินาทีกันเลยเหรอ เป็นหมื่นเป็นแสนวินาทีนะ เขาก็บอกหนูนับไหวค่ะ”
เป็นผู้ให้ความรู้กับแม่ๆ แต่ชีวิตจริงก็ไม่ได้เป๊ะหรือเคร่งมากเกินไป
ครูก้อย : “มันก็ไม่ได้ถึงขั้นเป๊ะขนาดนั้น แต่ว่าเรามีแกนของการใช้ชีวิต แกนของโภชนาการ แต่ว่าทุกคนแหละ มันก็จะต้องมีความสุข อะลุ่มอะล่วยกันบ้าง แต่ว่าต้องไม่หลุดแกน ส่วนใหญ่คนที่จะมีปัญหา คือไม่รู้ว่าแกนคืออะไร คือมันหลุดไปเรื่อย มันไหลไปเรื่อย
โอดอยากได้ลูกชายบ้าง เหลือไข่อีก 5 ใบแต่เป็นผู้หญิงหมดเลย
ครูก้อย : “เฮ้ คือจริง ๆ อยากได้ผู้ชายบ้าง หลังจากที่ศึกษามาก็ต้องกระตุ้นไข่ใหม่”
เจมส์ : “ก็จะลองทั้งสองวิธีครับ ทั้งสองวิธี กระตุ้นไข่ใหม่ แล้วก็ธรรมชาติไปด้วย”
ครูก้อย : “แต่ถ้าธรรมชาติ นี่คือหมายความว่าหญิงก็ได้ ชายก็ต้องเอานะ ถ้าเกิดได้หญิงมาอีก (แล้วต้องทำยังไง?) ก็คือเราทราบเพศจากการทำเด็กหลอดแก้วได้เท่านั้น ขออนุญาตใช้คำว่าทราบเพศ ไม่ใช่เลือกเพศ อันนี้ดอกจัน มันต้องตรวจโครโมโซม แล้วถ้าการตรวจโครโมโซมในทางการแพทย์คือต้องการที่จะรู้ว่าเด็กโครโมโซมปกติไหม แต่ว่ามันก็ต้องไปตรวจโครโมโซมเพศด้วยสิ มันก็เลยเหมือนแอบรู้ก่อน แต่ก็จะไม่ได้มาเลือกแบบฉันจะเอาหญิงก่อน ใส่ชายก่อน เอาหญิงจับคู่กับชาย”
เจมส์ : “โดยจริยธรรมแล้วไม่ควรจะเลือกเพศ”
ครูก้อย : “จริยธรรมทางการแพทย์ ไม่ควร ก็ถ้าท้อง 3 เราอยากได้ผู้ชาย มันต้องกระตุ้นไข่เลยค่ะ”
เจมส์ : “ก็ต้องทำให้มีตัวอ่อนมากที่สุด มันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดเป็นเพศชายเพศหญิงครับ ก็ไม่กดดัน ว่ากันไปตามธรรมชาตินะ บางทีฟ้าอาจจะลิขิตให้มีลูกสาว”
ครูก้อย : “แต่นี่เรามาถึงคนที่ 3 ได้ยังไง เรายังไม่ได้ตัดสินใจเลยนะ (หัวเราะ) แต่ก็ไม่ปฏิเสธโอกาส ก็ลองดูค่ะ แต่ว่าไม่ได้วางแผนชัดเจนว่าต้อง 3 ถ้าได้ก็โอเค”