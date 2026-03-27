“ดีเจพุฒ” อวดร่างทองสั่งได้! โอดเหมือนเป็นกรรม พระเอกสายถอดทุกเรื่อง

“ดีเจพุฒ” ฟิตหนักเดือนครึ่งปั้นร่างทองสุดลีน โอดเหมือนเป็นกรรม ต้องดูแลหุ่นตลอดเพราะบทถอดเสื้อเยอะ เผยสั่งร่างได้ในเวลาอันสั้น แต่เหนื่อยแทบขาดใจ ด้าน “จุ๋ย” ไม่หวงบทเลิฟซีน คัมแบ็กงานแสดงกันทั้งคู่ แท็กทีมสลับตัวเลี้ยงลูก พยายามหาคิวที่ไม่ชนกัน ไม่รู้ลูกรู้ไหมว่าพ่อแม่เป็นดารา เพราะไม่เคยให้ดูโซเชียล
กลับมาฟิตหุ่นอวดร่างทองให้ได้ดูกันอีกแล้ว สำหรับคุณพ่อลูกสอง “ดีเจพุฒ พุฒิชัย เกษตรสิน” ที่ล่าสุดได้ลงรูปอวดซิกแพ็กในไอจี พร้อมใส่แคปชั่นว่า “ร่างใหม่แบบสับสับ” ได้เจอหนุ่มพุฒในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “PhytoEX Celebrity Accelerator & PhytoEX Innovation Competition 2026” เจ้าตัวก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ ว่าบางทีก็รู้สึกว่าเป็นกรรม เพราะถ่ายละครทีไรโดนถอดเสื้อตลอด เลยต้องคอยดูแลหุ่นให้ดี
“ร่างเงินร่างทอง (หัวเราะ) เป็นรูปใหม่ รูปใหม่ล่าสุด สดๆ ร้อนๆ คือจริงๆ มันเหมือนเป็นกรรมเหมือนกัน ที่ไม่ว่าจะถ่ายละครหรือถ่ายซีรีส์อะไรก็แล้วแต่ เรามักจะต้องมีถอดเสื้ออะไรอย่างนี้ตลอด ซึ่งเราก็จะดูแลร่างกายตัวเองอย่างนี้ ไม่ให้มันอ้วนจนเกินไปหรือว่าถ้ามีจะต้องแบบถ่ายอะไรที่มันเกี่ยวกับการถอดเสื้อปุ๊บ เราก็สามารถร่นระยะเวลาในการเตรียมร่างได้ จากถ้าเราไม่ดูแลเลย มันอาจจะ 6 เดือน หรือ 3 เดือน แต่อันนี้เราก็ร่นระยะเวลาในการเตรียมร่างลงมา เหลือประมาณสักเดือนสองเดือนครับ อย่างรูปล่าสุดก็เวทเทรนนิ่งแบบเต็มสตรีม บวกกับการควบคุมอาหารด้วย ก็จะประมาณเดือนครึ่งครับ
ส่วนรูปเก่าถ่ายไว้เมื่อปีก่อนโน้นนะครับ มันก็เป็นเวอร์ชั่นที่มันโอเคแหละ แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยปีนี้ได้กลับมาถ่ายอีก เราก็อยากจะทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิม เช่น ลีนขึ้น อยากจะบิวด์ให้กล้ามมันชัดขึ้น แล้วก็ใหญ่ขึ้น แต่เนื่องด้วยเวลาและก็พละกำลังและภาระหน้าที่ในการเลี้ยงดูบุตรสองคน (หัวเราะ) มันก็เลยไม่สามารถบิวด์ให้มันใหญ่ได้มากกว่านี้ เพราะว่าเราก็อยากจะให้มันต่างจากคราวที่แล้วที่ถ่าย คราวที่แล้วมันลีนแต่ว่าไม่ค่อยฟู แต่คราวนี้มันก็ฟู แต่ถ้าถามความพอใจส่วนตัว สมมติฟูเต็มร้อยเนี่ย เราได้แค่ประมาณสัก 60-70 ครับ
คือเราก็ไม่ได้แบบว่าลีนให้มันชัดตลอดเวลา เพราะว่ามันเหนื่อยมาก แต่ว่าเราก็รักษารูปคงไว้ ถ้าสมมติใช้งาน เราก็จะร่นระยะเวลามากกว่าคนอื่น คนอื่นอาจจะร่างทอง 3 เดือน 6 เดือน แต่ว่าของเราก็จะคำนวณได้ว่าร่างกายเราเนี่ย เราสามารถเปลี่ยนมันได้ในระยะเวลาที่สั้นลง (ร่างทองสั่งได้?) ถามว่าสั่งได้ไหม ก็เรียกว่าใช้ระยะเวลาสั้นลงดีกว่า คือถ้าทิ้งไปเลยอันนั้นนะจะเหนื่อยกว่าเดิมมากๆ ซึ่งคนออกกำลังกายก็จะรู้ดีนะครับว่า การสร้างกล้ามให้มันมีร่างที่เราพึงพอใจเนี่ย สร้างไว้ยากแล้วนะการรักษามันไว้ยากกว่าอีก คือวันที่คุณได้ร่างที่แบบโอ้โหคุณพอใจมากเลย วีกต่อมาคุณกลับไปกินเหมือนเดิม ลดการออกกำลังกายลง ร่างนั้นก็จะค่อยๆ ทำลายตัวเองไป
ร่างนี้ก็พยายามจะคีฟมันไว้ประมาณอย่างนี้แหละครับ เดี๋ยวะมีถ่ายละคร ล่าสุดก็อ่านบท อุ้ย ถอดเสื้ออาบน้ำอีกแล้ว อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่ามันเหมือนเป็นกรรมเหมือนกันนะ ที่เราจะต้องพยายามดูแลตัวเองตลอดเวลา แต่สุดท้ายมันก็ได้กับตัวเองครับแล้วก็จะได้ส่งต่อให้กับคนอื่นๆ ด้วย เผื่อว่าใครที่กำลังแบบอยากจะดูแลตัวเอง ไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบมีซิกแพ็ก มีร่างกายที่สวยงามอะไร อย่างน้อยเราได้ส่งต่อแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมาออกกำลังกาย เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรง”
ชาติที่แล้วคงทำบาปทำกรรม ขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่ได้
“คนไม่ได้คาดหวังหรอก เราคาดหวังตัวเอง คือเหมือนเรารู้สึกว่าไหนๆ มันถอดแล้ว ก็ควรจะต้องมีแบบซิกแพ็กสักนิดสักหน่อยไหม หรือจะให้พระเอกถอดมาแล้วมีพุงออกมา มันก็ไม่น่าดู เราก็เลยเซ็ตมาตรฐานตัวเอง ว่าโอเค…ถ้ามันมีงานที่จำเป็นว่าจะต้องถอดเนี่ย เราก็ไม่อยากให้คนดูเขาแบบต้องมาแบบผิดหวัง หรือ เฮ้ย ทำไม คือเมื่อก่อนคาดหวังนะ มันเหมือนกับว่าเราขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่ได้ แต่พอหลังๆ เราก็รู้สึกว่า เออ ช่างมัน ใครจะบอกว่าไงก็แล้วแต่ เหนื่อยโว้ย (หัวเราะ)
บางทีผมไปเล่นฟิตเนส วันที่เทรนแล้วเราเหนื่อยมาก ยกแบบเซ็ตที่ 3 เซ็ตที่ 4 บอกโอ๊ย เทรนเนอร์ไม่ไหวแล้ว จะตายอยู่แล้ว เล่นเสร็จเซ็ตนั้นผมก็คิดว่าชาติที่แล้วคงทำบาปทำกรรมอะไรไว้เนอะ (หัวเราะ) จะต้องมานั่งยกน้ำหนักในน้ำหนักที่แบบ โห อีกนิดหนึ่งจะตาย จะขาดใจตายอยู่แล้วแต่ก็อย่างที่บอกครับ สุดท้ายแล้วมันก็ดีกับตัวเราเอง เราก็ได้ร่างที่เราต้องการ ได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้น จุ๋ย (วรัทยา นิลคูหา) เขาก็เห็นเราถอดเสื้อ เขาก็บอกโห…รอบนี้ลีนกว่าทุกรอบ กางเกงมันก็ลดไซซ์ลงมา”
“จุ๋ย” ไม่หวงเล่นบทเลิฟซีน เข้าใจอาชีพนักแสดง
“ไม่หรอกครับ เรื่องถ่ายละครแล้วมีเลิฟซีน คือเขาเข้าใจอยู่แล้ว เขาก็เป็นนักแสดง ส่วนลูกเห็นหุ่น เขาก็บอกว่าทำไมท้องปะป๊าเป็นอย่างนั้น พีร์เจถามว่าทำไมท้องปะป๊าเป็นอย่างนั้น ผมก็บอกว่าก็ท้องปะป๊ามีซิกแพ็กไงเนี่ย 1 2 3 4 5 6 แล้วเขาก็ไปดูพุงตัวเอง แต่ของพีร์เจมันกลมมากเลยนะ ทำไมของปะป๊าไม่กลมเหมือนของพีร์เจล่ะ เขาก็สงสัยแหละครับ ในแบบสรีระที่มันเปลี่ยนแปลง”
เคาะสนิมเตรียมถ่ายละคร เม.ย. นี้ หลังหยุดเลี้ยงลูก 3-4 ปี
“ละครจะเริ่มถ่ายกับทางช่อง 3 นะครับ ทรานสเลเตอร์ (Translator) เล่นกับพี่คิมเบอร์ลี่ (คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส) ก็จะเปิดกล้องในเมษายนนี้แล้วครับ แล้วก็ได้ดูน่าจะปลายปีไม่ก็ต้นปีนะคิดว่า ก็ตื่นเต้นดีครับ เพราะว่าไม่ได้รับละครมา 3-4 ปีแล้ว ตั้งแต่มีลูก เนื่องด้วยเวลาในการดูลูกสองคนเนาะ คนเล็กก็เพิ่งคลอดมาใหม่ๆ ก็ต้องช่วยคุณจุ๋ยเขาดู แต่เมื่อปีที่แล้วเราก็คุยกันว่าโอเค เดี๋ยวปีหน้าเราจะกลับมารับละครกัน คุณจุ๋ยเองเขาก็กลับไปรับหนังของ GDH ก็เลยเป็นปีที่เราได้กลับมาทำงานที่เราเคยทำและทำงานเรารักครับ ก็เหมือนต้องเคาะสนิมพอสมควรเหมือนกันนะ เพราะว่าก็หยุดไปนานจริงๆ”
แท็กทีมผลัดกันเลี้ยงลูก พยายามหาคิวถ่ายคนละวัน
“คือคุณจุ๋ยเขาถ่ายหนัง คิวเขาจะไม่เยอะเท่าคิวถ่ายซีรีส์ถ่ายละคร เราก็จะพยายามหาคิวไม่ให้มันชนกัน ถ้าวันนี้จุ๋ยออก พุฒต้องอยู่ วันนี้พุฒออก จุ๋ยอยู่ คือต้องมีคนนึงอยู่พาลูกกินข้าว พาลูกนอน ต้องช่วยกัน เป็นทีมครับ”
ไม่เคยถาม ลูกรู้ไหมว่าพ่อแม่เป็นดารา
“ไม่เคยถามเหมือนกันนะ เดี๋ยวผมจะไปถามดู เพราะว่าเราไม่เคยเปิดโซเชียลมีเดีย ซึ่งไม่เคยถามเหมือนกันว่าเขารู้ไหม แต่เดี๋ยวนี้พีร์เจเขาจะถามทุกวันว่า ปะป๊าไปทำงานอีกแล้วเหรอ ปะป๊าไม่อยู่กับพีร์เจบ้างเหรอ คือเราก็ไม่ได้อธิบายคำว่าดาราให้เขาฟังอะไร แต่ว่าเราก็จะบอกบทบาทหน้าที่ที่เราต้องไปทำงานอะไร อย่างวันนี้ ปะป๊าไปเป็นดีเจ ไปจัดรายการที่ EFM นะ วันนี้ปะป๊าไปถ่ายคุยแซ่บโชว์นะ วันนี้ปะป๊าไปอีเวนต์นะ แล้วก็เดี๋ยวปะป๊าจะไปถ่ายละครนะ เราอธิบายให้เขาฟังอย่างนี้มากกว่าครับ เดี๋ยวจะลองไปถามดูว่าลูก เขารู้จักแต่พี่เบิร์ด (ธงชัย แมคอินไตน์) พี่ดัง (พันกร บุณยะจินดา) ล่าสุดก็ทรงอย่างแบด ล่าสุดของล่าสุดอีกทีหนึ่งก็เพลงชาติ ร้องเพลงชาติไทย”