Oral-B ตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับ 1 ตลาดแปรงสีฟันไฟฟ้า รุกหนักนวัตกรรม iO Series ชูเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพื่อการดูแลช่องปากระดับพรีเมียม

ออรัล-บี (Oral-B) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากระดับโลกที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายรวมถึงในประเทศไทย และได้รับการยอมรับให้เป็นแบรนด์อันดับ 1 ที่ทันตแพทย์ทั่วโลกแนะนำแก่ผู้บริโภค จัดงาน “Oral-B The Future of Brushing” เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ของนวัตกรรมระดับพรีเมียมของ Oral-B iO Series พร้อมเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแปรงสีฟันไฟฟ้า iO Series ทั้ง 3 รุ่น ได้แก่ iO2, iO3 และ iO7 ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ที่มาพร้อม iO Technology เทคโนโลยีการแปรงฟันไฟฟ้าที่ดีที่สุดจาก Oral-B ซึ่งถูกพัฒนาร่วมกับทันตแพทย์ ที่ทางแบรนด์ให้ความสำคัญมุ่งมั่นคิดค้นเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อผู้บริโภคเสมอมา และยกระดับการดูแลสุขภาพช่องปากของคนไทยให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้น เพราะการที่มีสุขภาพที่ดี ต้องเริ่มต้นด้วยการมีสุขภาพช่องปากที่ดีี พร้อมตั้งเป้าปี 2569 เติบโตอย่างยั่งยืนในกลุ่มของแปรงสีฟันไฟฟ้า ทั้งในด้านยอดขาย การขยายฐานผู้บริโภค และการรักษาความเป็นผู้นำอันดับ 1 ของตลาดแบรนด์แปรงสีฟันไฟฟ้าตอกย้ำได้รับการยอมรับในระดับสากลในฐานะแบรนด์แปรงสีฟันที่ทันตแพทย์ทั่วโลกเลือกใช้มากที่สุด
คุณปวีร์ เตโชโยธิน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดแบรนด์ออรัล-บีี กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาตลาดแปรงสีฟันไฟฟ้าในประเทศไทยยังคงเติบโตต่อเนื่อง สอดรับกับกระแสผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพและความงามมากขึ้น ตลาดแปรงสีฟันไฟฟ้ามีอัตราการเติบโตสูงถึง 20% เมื่อเทียบกับปี 2564 สะท้อนความต้องการที่ขยายตัวอย่างชัดเจน และการแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่มองหา Health Gadget เพื่อยกระดับการดูแลสุขอนามัยช่องปากด้วยนวัตกรรม ส่งผลให้แปรงสีฟันไฟฟ้าได้รับความนิยมแพร่หลาย ทั้งในยุโรป เอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมถึงประเทศไทยด้วย
ตลาดแปรงสีฟันไฟฟ้าในปัจจุบันกำลังแข่งขันดุเดือดด้วยการช่วงชิงนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ตั้งแต่ระบบสั่น Sonic ไปจนถึงนวัตกรรมขั้นสูงอย่าง iO ของ Oral-B ที่เน้นในเรื่องการทำความสะอาดช่องปากอย่างมีีประสิทธิภาพและล้ำลึก แต่ยังให้ความอ่อนโยนต่อเหงือกและฟัน ด้วยลักษณะหัวแปรงกลมเอกลักษณ์ของ Oral-B จะช่วยเจาะลึกทำความสะอาดฟันทุกซี่ แม้แต่กรามซี่ในสุดได้อย่างแม่นยำและทั่วถึง โดยระดับราคาของแปรงสีฟันไฟฟ้าในปัจจุบันมีให้เลือกกว้างมากตั้งหลักร้อยถึงหลักหมื่นบาทตามวัสดุและฟังก์ชันต่างๆ ที่ให้มากับตัวแปรง ซึ่งการที่ผู้บริโภคยุคใหม่ยอมจ่ายแพงขึ้น เพื่อแลกกับประสิทธิภาพและประสบการณ์การใช้งานที่ดี ได้เปลี่ยนภาพลักษณ์จากเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปให้กลายเป็น "Health Gadget" อัจฉริยะที่มีแนวโน้มเติบโตแบบก้าวกระโดด Oral-B จึงตอกย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดแปรงสีฟันไฟฟ้าด้วยความสำเร็จของนวัตกรรมพรีเมียมตระกูล iO Series ทั้งรุ่น iO2, iO3 และ iO7 ซึ่งผลักดันให้กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรงสีฟันไฟฟ้าของ Oral-B เติบโตแบบก้าวกระโดดถึง 30% เมื่อเทียบกับปี 2564 ด้วยความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนผ่านตัวเลขยอดขายอันดับ 1 แต่ยังยืนยันถึงความเชื่อมั่นในฐานะแบรนด์ที่ทันตแพทย์ทั่วโลกเลือกใช้มากที่สุด ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดนวัตกรรมดูแลช่องปาก
ครั้งนี้ Oral-B เดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมแปรงสีฟันไฟฟ้า พร้อมชูจุดเด่นที่น่าสนใจของแปรงสีฟันไฟฟ้า Oral-B iO Series ผ่านการจัดงาน "Oral-B The Future of Brushing" เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่แห่งการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยมีไฮไลท์สำคัญคือ การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ถึงพัฒนาการของแปรงสีฟันจากอดีตสู่ปัจจุบัน และเป็นครั้งแรกของทางแบรนด์ที่จะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงประสบการณ์การใช้แปรงสีฟันไฟฟ้า และร่วมพิสูจน์ประสิทธิภาพของแปรงสีฟันไฟฟ้า Oral-B iO Series ที่มาพร้อมเทคโนโลยีการทำงานด้วยแม่เหล็ก iO Magnetic Drive และระบบ Micro-Vibration ที่ให้การทำความสะอาดช่องปากที่สมูทกว่า สะอาดกว่า และอ่อนโยนกว่า เทคโนโลยี่แปรงสีฟันไฟฟ้าที่เคยมีมา โดยแปรงสีฟันไฟฟ้า Oral-iO Series ได้รับการรับรองทางคลินิกว่า สามารถขจัดคราบพลัคได้มากถึง 99.9%* เมื่อเทียบกับแปรงสีฟันธรรมดา แต่ยังคงความอ่อนโยนต่อเหงือก เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพฟันและเหงือกของผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ฉะนั้นการเลือกแปรงสีฟันไฟฟ้า Oral-B iO Series ให้คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ไม่ใช่เพียงการเลือกสรรรุ่นที่ล้ำสมัยที่สุด แต่คือการค้นหา "คู่แท้" ที่สอดประสานเข้ากับวิถีชีวิตและสุขอนามัยส่วนบุคคลได้อย่างลงตัว โดยมีองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาดังนี้
-Oral-B iO2 แปรงสีฟันไฟฟ้าอัจฉริยะรุ่นเริ่มต้นที่คุ้มค่าที่สุดในซีรีส์ iO นวัตกรรมแปรงสีฟันไฟฟ้าที่ผสานระบบ iO Magnetic Drive เข้ากับแรงสั่นสะเทือน iO Micro Vibration มอบสัมผัสที่นุ่มนวลและเงียบสงบยิ่งกว่า มาพร้อมหัวแปรง Clean & Gum Protect ที่ออกแบบมาเพื่อดูแลเหงือกโดยเฉพาะ ด้วยขนแปรงเรียวเล็กที่ซอกซอนขจัดคราบพลัคได้ลึกถึง 99.9% พร้อมระบบเซนเซอร์อัจฉริยะที่ช่วยปกป้องเหงือกจากการกดแปรงที่แรงเกินไป โดยตัวแปรงจะโชว์ไฟเซนเซอร์สีแดง พร้อมหัวแปรงจะลดความเร็วลงอัตโนมัติ ให้ฟันสะอาดหมดจดทุกซี่ด้วยดีไซน์หัวแปรงทรงกลมเอกลักษณ์เฉพาะของ Oral-B และระบบจับเวลา 2 นาที โดยจะสั่นเตือนทุก 30 วินาที เพื่อความสะอาดเหนือระดับ
-Oral-B iO3 แปรงสีฟันไฟฟ้าที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี iO Magnetic Drive ระบบขับเคลื่อนพลังงานแม่เหล็กที่ส่งแรงสั่นสะเทือนระดับไมโครไวเบรชัน (Micro-Vibration) ตรงถึงปลายขนแปรง ช่วยขจัดคราบพลัคได้ถึง 99.9%* เทียบกับแปรงธรรมดา พร้อมปกป้องเหงือกด้วย Advanced Gum Pressure Sensor ไฟ LED แจ้งเตือนแรงกด 3 ระดับ (ขาว-เบาไป / เขียว-พอดี / แดง-แรงเกินไป) ตอบโจทย์ทุกการดูแลด้วย 3 โหมดทำความสะอาด (Daily Clean, Sensitive, Whitening) และระบบจับเวลา 2 นาที โดยจะสั่นเตือนทุก 30 วินาที เพื่อความสะอาดระดับมืออาชีพในทุกวัน
-Oral-B iO7 ยกระดับการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยหัวแปรง Advance Clean ที่ออกแบบมาเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก โดยเฉพาะตามร่องฟันและซอกฟันที่เข้าถึงยาก โดดเด่นด้วยนวัตกรรมขนแปรง 2 ระดับแบบ Tuft-in-tuft ที่ผสานพลังการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก โดยขนแปรงกระจุกด้านในที่มีความยาวพิเศษจะทำหน้าที่เสมือนไหมขัดฟันที่สามารถซอกซอนลงไปในร่องฟันและช่องว่างระหว่างฟันที่เข้าถึงยากได้อย่างแม่นยำ ทำงานควบคู่ไปกับขนแปรงกระจุกวงนอกที่สั้นและแน่นกว่าซึ่งเน้นการขัดถูเพื่อขจัดคราบพลัคและคราบบนผิวฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวขนแปรงถูกออกแบบให้สอดรับกับรูปฟันทรงกลมได้อย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อผสานกับระบบไมโครไวเบรชัน (Micro-Vibration) ของรุ่น iO7 จึงช่วยให้การทำความสะอาดมีความละเอียดสูง และระบบจับเวลา 2 นาที เพื่อความสะอาดเหมือนออกมาจากคลินิกทันตแพทย์
โดย Oral-B มุ่งขยายฐานผู้บริโภคสู่กลุ่มที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพช่องปากควบคู่ไปกับการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เปิดรับนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสะดวกและประสิทธิภาพในชีวิตประจำวัน รวมถึงกลุ่มผู้ที่มีปัญหาสุขภาพฟันและเหงือกที่มองหาทางเลือกในการทำความสะอาดที่ล้ำลึกกว่าเดิม ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาวผ่านกลยุทธ์การเจาะกลุ่ม New User ที่ต้องการเปลี่ยนจากแปรงสีฟันแบบธรรมดาสู่ประสบการณ์การแปรงฟันที่เปลี่ยนไปจากเดิม สมูทกว่า สะอาดกว่า อ่อนโยนกว่า ซึ่งครอบคลุมผู้บริโภคหลากหลายเจเนอเรชันที่มีไลฟ์สไตล์ทันสมัยและใส่ใจในคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
ในส่วนของการรุกตลาดของ Oral-B มีการวางกลยุทธ์ไว้แบบครบวงจร เพื่อตอกย้ำนวัตกรรม Oral-B iO โดยเน้นการสร้าง Awareness และกระตุ้น Trial ผ่านกิจกรรมไฮไลท์ “Oral-B The Future of Brushing” ควบคู่ไปกับการตอกย้ำ Product Superiority ในฐานะแบรนด์ที่ทันตแพทย์ทั่วโลกแนะนำ พร้อมบุกช่องทางขายครอบคลุมทั้งออฟไลน์อย่างโมเดิร์นเทรด, ดรักส์สโตร์ และร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงช่องทางออนไลน์ e-commerce เพื่อผลักดัน Conversion โดยชูจุดเด่นเรื่องความคุ้มค่าในระยะยาวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อการลดโอกาสการเกิดปัญหาช่องปากในอนาคตที่อาจเกิดค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า
ทั้งนี้ Oral-B พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดแปรงสีฟันไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง มุ่งเป้าเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคจากแปรงสีฟันธรรมดาสู่แปรงสีฟันไฟฟ้า โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนผู้ใช้งานใหม่ (New User) ให้เติบโตขึ้นถึง 2 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2565 พร้อมรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดทั้งในด้านยอดขายและความแข็งแกร่งของแบรนด์ ส่วนในปี 2569 มุ่งหน้าเน้นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การขยายฐานผู้บริโภค การเพิ่มยอดขาย และการพัฒนานวัตกรรมล้ำสมัย โดยเฉพาะในกลุ่ม iO Series ที่เป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขอนามัยช่องปาก และเป้าหมายระยะยาวของ Oral-B คือการผลักดันให้แปรงสีฟันไฟฟ้ากลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานใหม่ (New Standard) ในชีวิตประจำวัน เพื่อยกระดับสุขภาพฟันและเหงือกของผู้บริโภคให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
สามารถทดลองและเลือกซื้อแปรงสีฟันไฟฟ้า Oral-B และ Oral-B iO ได้แล้ววันนี้ ผ่านร้านค้าชั้นนำ อาทิ โลตัส, ท็อปส์, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, วัตสัน, บู๊ทส์ รวมถึงช่องทางออนไลน์ ได้แก่ ร้านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ และ Oral-B Official Store บน Shopee, Lazada และ TikTok Shop เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าทั้งออฟไลน์และออนไลน์อย่างครบครัน
# OralBTheFutureofBrushing
# OralB # OralBiO
#ออรัลบี #แปรงสีฟัน #แปรงสีฟันไฟฟ้า