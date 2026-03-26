กรมอนามัย ชูความสำเร็จ "โรงแรมต้นแบบปลอดเชื้อลีจิโอเนลลา" พร้อมยกระดับตามมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน

กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เดินหน้าจัดกิจกรรม "การยกระดับโรงแรมต้นแบบปลอดเชื้อลีจิโอเนลลาตามมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน" ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบกิจการโรงแรมและรีสอร์ทที่เป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยปลอดเชื้อลีจิโอเนลลา ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการยกระดับมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางณีรนุช อาภาจรัส ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณโรงแรมปลอดเชื้อลีจิโอเนลลา ประจำปี 2568 พร้อมทั้งมอบนโยบายและทิศทางการยกระดับมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืน
กิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การบรรยายวิชาการในหัวข้อ "การขับเคลื่อนต้นแบบ GREEN Health Hotel Legionnaire Safety Plus (GHH Plus)" โดยนายตฤษนันท์ ถูกจิตร ผู้แทนจากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการเสวนาแบ่งปันประสบการณ์ "ความสำเร็จสู่โรงแรมต้นแบบปลอดเชื้อลีจิโอเนลลาใน 5 ภูมิภาค" ซึ่งได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้บริหารโรงแรมชั้นนำมาร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ ได้แก่
• ตัวแทนภาคกลาง: โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
• ตัวแทนภาคเหนือ: โรงแรมเทรเวลลอดจ์ นิมมาน เชียงใหม่
• ตัวแทนภาคใต้: โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
• ตัวแทนภาคตะวันออก: สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา
• ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: โรงแรมลาวิลล่า ขอนแก่น
โดยในปี 2568 มีสถานที่ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 49 สถานที่ ได้แก่
ภาคกลาง
1. โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
2. โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ
3. โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพฯ
4. โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ
5. โรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็มแกลเลอรี โฮเทล คอลเลคชั่น
6. โรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์
7. โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
8. โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต
9. โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
10. โรงแรมมารวย การ์เด้น
ภาคเหนือ
1. โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่
2. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
3. โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่
4. โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่
5. โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่
6. โรงแรมเทรเวลลอดจ์ นิมมาน เชียงใหม่
7. โรงแรมยู นิมมาน เชียงใหม่
8. โรงแรมอีสติน ตัน เชียงใหม่
9. โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว
10. โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เชียงใหม่
ภาคใต้
1. โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
2. โรงแรมป่าตอง รีสอร์ท
3. โรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท ภูเก็ต ทาวน์
4. โรงแรมถาวร ปาล์ม บีช รีสอร์ท
5. โรงแรมเดอะเซนส์เซส รีสอร์ท แอนด์ พูลวิลล่า ภูเก็ต
6. โรงแรม เบส เวสเทิร์น ป่าตอง
7. The royal paradise hotel & spa
8. โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
9. โรงแรมถาวร บีช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา
10. โรงแรมดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน ภูเก็ต บ้านไทย รีสอร์ท
ภาคตะวันออก
1. โรงแรมรัตนชล
2. โรงแรมไพร์มไทม์ บางแสน
3. โรงแรมบีชวอล์ค บูทีค รีสอร์ท บางแสน
4. โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ มาริส รีสอร์ท จอมเทียน พัทยา
5. โรงแรมเซ็นทารา พัทยา
6. โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป พัทยา บีช รีสอร์ท
7. โรงแรมสยาม เบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา
8. โรงแรม พัทยา ปาร์ค บีช รีสอร์ท
9. โรงแรมเซ็นทารา โนวา พัทยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
2. โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ แกรนด์ ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น
3. โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น
4. โรงแรมแจสเปอร์ โฮเทล
5. โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น
6. โรงแรมลาวิลล่า ขอนแก่น
7. โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
8. โรงแรม เดอะ ชีวิน แอนด์ คอนเวนชั่น
9. โรงแรมแอดลิบ ขอนแก่น
10. โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ “การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและควบคุมโรคลีเจียนแนร์ของโรงแรมในเมืองท่องเที่ยว” ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เยี่ยมชม และมีข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมก้าวสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป