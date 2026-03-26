เคลียร์จบ! “หม่ำ จ๊กมก - ชูษี - หยอง” ปมทวงค่าลิขสิทธิ์แหยมยโสธร แค่เรื่องอำกัน

หลังจากที่ต่างฝ่ายต่างปล่อยคลิปออกมา พูดถึงกรณีปมเรื่องค่าลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์เรื่องแหยมยโสธร โดยเริ่มจากฝั่งของ “ชูษี เชิญยิ้ม” ได้ออกมาเล่าว่าแท้จริงแล้ว “หม่ำ จ๊กมก” เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา ยังไม่ได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ที่มาของชื่อ “แหยม” ซึ่งเป็นชื่อของตลกในยุคนั้น 1 ล้าน บวกกับ “หยอง ลูกหยี” ได้อัดคลิปคู่กับ “แหยม” และได้พูดถึงประเด็นนี้เช่นกัน จนทำให้ “หม่ำ จ๊กมก” ผู้ถูกพาดพิงก็โต้กลับทันควันทำนองไม่รู้จริงอย่าพูด!
ล่าสุดในงานเผาศพของ “เหน่ง เหม่งจ๋าย” ทั้ง 3 คน “หม่ำ-ชูษี-หยอง ลูกหยี” รวมไปบุคคลที่ชื่อถูกนำไปตั้งเป็นเรื่องของหนัง อย่าง “แหยม” ก็ได้เคลียร์ใจกันก่อนขึ้นเมรุ
ชูษี : การเสพโซเซียล ต้องใช้สติ เพราะว่าตลกเขารักกัน
หม่ำ : จริงๆ เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมากว่า 22 ปีแล้ว
หยอง ลูกหยี : ก็คือเขาสร้างหนังเรื่องแยมยโสธร แล้วมันก็มีแหยมคนหนึ่ง เป็นตลก อยู่คณะเดียวกัน แล้วก็พอมาแยกกันเป็นคณะจตุรงค์ คณะหม่ำ แหยมก็จะตามไปแจม
ชูษี : สร้างไอ้แหยม แล้วก็หาแดxกับไอ้แหยม โธ่ ไอ้ส้นตีx ตอนนี้ผลประโยชน์อยู่กับไอ้นี่คนเดียว (ชี้ไปที่หยอง ลูกหยี)
หยอง ลูกหยี : ก็เลยคุยกับหม่ำว่าจะให้แหยม ไปฟ้องที่สภาทนายความ แล้วก็ไปตกลงกัน แล้วก็โปรโมตหนังด้วย แล้วพอขับรถกลับบ้านกับแหยม บอกว่าถ้าได้ 400,000 บาท ผมขอ 300,000 บาท
หม่ำ : แต่เรื่องนี้ผ่านไปแล้ว 20 กว่าปีแล้วนะ
หยอง ลูกหยี : ก็ถามแหยม ว่าทำไมคิดเยอะจัง แหยมมันก็มองหน้า ก็เลยบอกว่ากูเป็นคนเดินเรื่อง กูไปหาทนาย วันนั้น แหยมมันนอนไม่หลับทั้งคืน ตื่นเช้ามา มันนั่งแท็กซี่ไปบ้านไอ้หม่ำ จะไปขอเคลียร์เป็นการส่วนตัว
หม่ำ : ไม่บอกไอ้หยองด้วย
หยอง ลูกหยี : สักพักหม่ำโทร.มา กูไม่เล่นแล้ว มันอาละวาดอยู่หน้าบ้านกูแล้ว มันจะปีนรั้ว มันจะเข้ามาเอาเงินให้ได้ ก็เลยยุติการเล่นอันนี้
ชูษี : มันฟ้องกันได้เหรอ ขนาดเพลงยังซ้ำกันเลย แต่ถ้าเป็นเนื้อเรื่อง หรือบท ฟ้องได้ และที่เขาตั้งชื่อนี้เขาต้องการชื่อเชยๆ ชื่อแบบบ้านๆ จะตั้งชื่อว่าหม่ำ ยโสธรก็ได้ แต่ลมเพลมพัด ก็เลยมาชื่อแหยม เป็นจังหวะบังเอิญ อย่างเมื่อก่อน เคยอำจตุรงค์ ม๊กจ๊กว่าเป็นโรคเอดส์ เพราะว่าหมั่นไส้ เขาเป็นตลกที่หน้าตาดีแล้วเล่นฮามาก ตอนนั้นยังไม่เป็นม๊กจ๊ก เป็นตลกคาเฟ่ที่ดาวรุ่งพุ่งแรง เล่นเป็นกะเทยก็น่ารัก นักร้องทุกคาเฟ่ก็ต้องยอม เราก็อำถึงขั้นว่าจะไปรดน้ำศพ คือบางคนก็ร้องไห้จริงจัง
คือเราเล่นแบบจริงจังมาก บวกกับตอนนั้นไม่มีโซเชียล แล้วพอผ่านไปสามสี่วัน จตุรงค์มาเล่นตลก ทุกคนก็ทักบอกว่า อ้าว…ไหนวันก่อนจะรดน้ำศพพี่จตุรงค์ไง เขาก็ถามว่าใครบอก ทุกคนก็บอกว่าพี่ศรีบอก จตุรงค์ก็บอกว่าพี่ศรีเอากูแล้ว ถัดมาจตุรงค์ก็ไปเล่นที่คาเฟ่อื่น ก็บอกว่าคณะชูษีรถคว่ำ ตาย 3 ศพที่พัทยา มันอำกันอย่างนี้จริงๆ ถามว่าโกรธไหม ก็ไม่ได้โกรธ มันขำๆ
หม่ำ : ต่อจากนี้ เราเล่นกันบางบางดีกว่า แต่ถ้าถามภาพรวม พวกเรารักกันมาก สั้นๆ เลย
ชูษี : ไม่รักได้ไง เขาเป็นนายทุน เขาให้เงินเรา