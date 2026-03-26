อบอุ่น “น้องมะลิ” ได้เจอผู้มีพระคุณ มอบทุนการศึกษามาโดยตลอด

กลายเป็นโมเมนต์อบอุ่นหัวใจ หลังจากที่ “โบว์ แวนดา สหวงษ์” ภรรยาพระเอกดังผู้ล่วงลับ “ปอ ทฤษฎี สหวงษ์” ได้เผยภาพและข้อความผ่านอินสตาแกรม ถึงผู้ใหญ่ผู้มีบุญคุณมอบทุนการศึกษาให้ “น้องมะลิ” มาโดยตลอด
“วันนี้มะลิได้มีโอกาสได้พบกับคุณศุภชัยและคุณบุษดี เจียรวนนท์ หลังจากถามแม่ว่าเมื่อไหร่หนูจะได้เจอ หนูอยากขอบคุณคุณศุภชัยและคุณบุษดี ที่มอบโอกาสทางการศึกษาและเอ็นดูหนูมาตลอดนะคะ วันนี้ตื่นเต้นทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะ”
นอกจากนี้ แม่โบว์ยังเผยการ์ดที่น้องมะลิเขียนด้วยมือเพื่อส่งให้ผู้มีพระคุณทั้งสองท่าน ทำแฟนๆ แห่เอ็นดูหนักมาก