“มูเพื่อธุรกิจ” วิชาแรกของโลก! เปิดมุมคิด “อาจารย์กรณ์รักษ์” จากศาสตร์โหราศาสตร์สู่การสร้างแบรนด์ระดับโลก

พลิกความเชื่อสู่ องค์ความรู้ ในห้องเรียนธุรกิจ
ถอดรหัสชีวิต-การเงิน-ความสำเร็จ ด้วยโหราศาสตร์ใน 5 นาทีจากศูนย์สู่หลายธุรกิจ พร้อมพานักศึกษาเติบโตจริงในโลกธุรกิจในยุคที่ “ความเชื่อ” กำลังถูกแปรเปลี่ยนเป็น เครื่องมือทางธุรกิจ เรื่องราวของ “อาจารย์กรณ์รักษ์ จิรัชภาบริรักษ์” กลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่น่าจับตา เมื่อศาสตร์โหราศาสตร์หรือที่หลายคนเรียกว่า “สายมู” ถูกยกระดับเข้าสู่ห้องเรียนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ พร้อมหน่วยกิต ภายใต้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นับเป็นก้าวใหม่ของวงการการศึกษา ที่ผสานความเชื่อเข้ากับการบริหารจัดการได้อย่างแปลกใหม่และท้าทายกรอบเดิมของโลกวิชาการ
จากจุดเริ่มต้นของการศึกษาโหราศาสตร์ที่ต้องใช้เวลานานหลายเดือนหรือหลายปี อาจารย์กรณ์รักษ์กลับสามารถถอดองค์ความรู้ให้เข้าใจได้ภายในเวลาไม่กี่นาที และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งในชีวิตประจำวัน การตัดสินใจ และการทำธุรกิจ วิชา “มูเพื่อธุรกิจ” จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของความเชื่อ แต่กลายเป็น เครื่องมือเชิงกลยุทธ์ ที่ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นศักยภาพของตนเอง เลือกเส้นทางชีวิต และวางแผนอนาคตได้อย่างมีทิศทาง
ความน่าสนใจยิ่งกว่านั้น คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับนักศึกษา ซึ่งไม่เพียงได้รับความรู้ แต่ยังสามารถสร้างผลงาน พัฒนาโครงการเพื่อสังคม และต่อยอดสู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม แนวคิดของอาจารย์กรณ์รักษ์จึงสะท้อนภาพของโลกยุคใหม่ ที่ ศาสตร์ ความเชื่อ และนวัตกรรม สามารถหลอมรวมกัน เพื่อสร้างโอกาสและเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้อย่างแท้จริง
ผมคือคนแรกของโลกที่ทำให้ มู เป็นวิชาในมหาวิทยาลัย” และยังเขียนหนังสือ Mutelu Hacking โดยสำนักพิมพ์ คาร์ลตัน (Carlton) ที่กำลังวางจำหน่ายทั่วประเทศ
“อาจารย์กรณ์รักษ์ จิรัชภาบริรักษ์” อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า วิชา มูเพื่อธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่ตนพัฒนาขึ้นเอง และถือเป็นวิชาแรกของโลกที่นำศาสตร์โหราศาสตร์มาบูรณาการเข้ากับการบริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบ และมีหน่วยกิตอย่างเป็นทางการ “โหราศาสตร์บางคนอาจใช้เวลาเรียนเป็นปี แต่ผมสามารถทำให้คนเข้าใจพื้นฐานได้ภายใน 5 นาที และนำไปใช้ได้จริงในชีวิตและธุรกิจ”
กระแสแรง! เปิดสอนครั้งแรก นักศึกษาเต็มภายใน 1 ชั่วโมง
อาจารย์กรณ์รักษ์ เล่าว่า หลังได้รับเชิญให้เข้ามาสอนในมหาวิทยาลัย ปรากฏว่านักศึกษาลงทะเบียนเต็มภายในเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง โดยมีผู้เรียนประมาณ 60–80 คนต่อรุ่น ปัจจุบันเปิดสอนแล้วหลายรุ่น และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ ความรู้แต่เป็น ความสำเร็จจริงของนักศึกษา เด็กที่เรียนวิชานี้ ต้องมีผลงาน มีโปรเจกต์เพื่อชุมชน และต้องพัฒนาศักยภาพตัวเองจนถึงจุดที่สื่อสนใจเข้ามาสัมภาษณ์ นี่คือสิ่งที่ผมทดลองและเห็นผลจริง
โหราศาสตร์กับการตัดสินใจธุรกิจ: เลือกพาร์ทเนอร์ยังไงให้ปังหนึ่งในจุดเด่นของวิชานี้ คือการนำ โหราศาสตร์ มาใช้กับการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ตั้งแต่การเลือกพาร์ทเนอร์ การวางแผน ไปจนถึงการกำหนดทิศทางชีวิต เราดูได้ตั้งแต่วันเกิด ตัวเลข ตัวอักษร ไปจนถึงพลังชีวิต ว่าคนนี้เหมาะจะทำงานแบบไหน หรือควรอยู่กับใคร
อาจารย์กรณ์รักษ์ ยังชี้ว่า ตัวเลขสามารถเป็น เข็มทิศชีวิตที่ช่วยบอกแนวทางว่า ควรเดินไปทางไหนจึงจะประสบความสำเร็จ ดวง ไม่ใช่เรื่องงมงาย แต่คือข้อมูลที่ต้องรู้อาจารย์กรณ์รักษ์ เชื่อว่า ดวงชะตาเป็นสิ่งที่ ถูกกำหนดไว้แล้วแต่สามารถ ปรับและใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ทุกคนมีจังหวะชีวิต เช่น บางช่วงอาจต้องเผชิญปัญหา หรือบางช่วงเป็นโอกาส ถ้าเรารู้ เราจะวางแผนได้
เขายกตัวอย่างว่า แม้แต่การเลือกวันสัมภาษณ์ การเริ่มต้นธุรกิจ หรือแม้แต่ความสัมพันธ์ ล้วนสามารถใช้ศาสตร์นี้มาช่วยวิเคราะห์ได้
จากห้องเรียนสู่รันเวย์โลก: ใช้ศาสตร์มูสร้างความสำเร็จจริง
ไม่เพียงในห้องเรียน อาจารย์กรณ์รักษ์ ยังนำศาสตร์นี้ไปใช้ในชีวิตจริง โดยเฉพาะในวงการแฟชั่นระดับโลก เขาเคยร่วมงานในเวทีระดับนานาชาติ ทั้ง Paris Fashion Week, London Fashion Week และกำลังจะมีผลงานใน German Fashion Week ซึ่งถือว่าเป็นนักโหราศาสตร์ไทยคนแรกที่ได้ไปเดิน Fashion Week runwayระดับโลก โดยยืนยันว่าการเลือกวัน เวลา และจังหวะ มีผลต่อความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว