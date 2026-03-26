สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปีวันเอกราชของชาติ พร้อมนิทรรศการภาพถ่ายระดับโลกผ่านเลนส์ “เดวิด เลา” สะท้อนจิตวิญญาณแห่งบังกลาเทศ

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เนื่องในโอกาสวาระพิเศษครบรอบ 55 ปี วันเอกราชของชาติ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย เตรียมจัดงาน “งานเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี วันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ” (Celebration of the 55th Anniversary of the Independence and National Day of the People's Republic of Bangladesh) ด้วยการจัดนิทรรศการภาพถ่ายครั้งยิ่งใหญ่เพื่อถ่ายทอดความงดงามและเรื่องราวอันทรงคุณค่าของดินแดนแห่งนี้สู่สายตาชาวไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลก ผ่านเลนส์ “เดวิด เลา” ช่างภาพระดับโลกเพื่อสะท้อนจิตวิญญาณอันทรงคุณค่าแห่งบังกลาเทศ

โดยวันเปิดงานได้รับเกียรติจาก นายฟัยยาซ มูรชิด กาซี (H.E. Mr. Faiyaz Murshid Kazi) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย มาเป็นประธานในพิธี

นิทรรศการภาพถ่ายในครั้งนี้จะพาทุกท่านร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของ กรุงดากา (Dhaka) เมืองหลวงอันคึกคัก และความลึกลับน่าค้นหาของพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศบังกลาเทศ ผ่านผลงานคัดสรรจำนวน 95 ภาพ จากฝีมือของ คุณเดวิด เลา (David Lau) ช่างภาพระดับโลกที่ได้รับความเชื่อมั่นในการถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง ด้วยการผสมผสานเทคนิคการถ่ายภาพอย่างเหนือชั้น ทั้งภาพทิวทัศน์ (Landscape) ที่ใช้โดรนบันทึกภาพจากมุมสูง เผยให้เห็นความอลังการของธรรมชาติและสถาปัตยกรรมที่หาชมได้ยาก เช่น ภาพมุมสูงของโบราณสถานขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านกลางทุ่งหญ้าเขียวขจี สะท้อนมรดกทางประวัติศาสตร์ยุคโมกุลและซากปรักหักพังทางพุทธศาสนาที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก รวมถึงภาพวิถีชีวิตริมน้ำที่ถ่ายทอดผ่านเรือไม้หลากสีสันที่จอดเรียงรายอย่างมีจังหวะจะโคน นอกจากนี้ ภาพส่วนใหญ่กว่า 2 ใน 3 ยังเน้นไปที่ภาพบุคคล (Portrait) ที่ทรงพลังและเปี่ยมด้วยอารมณ์ ทั้งรอยยิ้มที่สดใสของเด็กน้อยภายใต้ผ้าคลุมหน้า แววตาที่มุ่งมั่นของชายพื้นเมืองในชุดแต่งกายท้องถิ่น หรือภาพของพ่อค้าที่เทินตะกร้ากล้วยไว้บนศีรษะอย่างเชี่ยวชาญ ซึ่งภาพเหล่านี้ล้วนบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต จิตวิญญาณ และอุตสาหกรรมพื้นบ้านอย่างการทอผ้าไหมจัมดานีได้อย่างสง่างาม

ขอเชิญผู้ที่รักในศิลปะและการถ่ายภาพเข้าร่วมงานชมนิทรรศการภาพถ่ายอันทรงคุณค่าใน “งานเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี วันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ” ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ถึง 31 มีนาคม 2026 เวลา 10.00 น. - 22.00 น. ณ บริเวณ Living Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เข้าชมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย






























สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปีวันเอกราชของชาติ พร้อมนิทรรศการภาพถ่ายระดับโลกผ่านเลนส์ "เดวิด เลา" สะท้อนจิตวิญญาณแห่งบังกลาเทศ
