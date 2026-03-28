จากลูกดารา “ซากางุจิ อันริ” ผันตัว AV ติดโฮส สูญเงินไม่หยุด ก่อนจบที่คดีขโมยแซนด์วิช

เส้นทางพลิกผันของอดีตทาเลนต์ชื่อดัง สะท้อนชีวิตขาลงทั้งงานและส่วนตัว ล่าสุดถูกจับคดีลักทรัพย์เล็กน้อย แต่แรงกระแทกภาพลักษณ์กลับรุนแรง
อดีตทาเลนต์ชื่อดังถูกจับคดีขโมยแซนด์วิช สังคมย้อนมองชีวิตผันผวน จากชื่อเสียงสู่ปัญหาส่วนตัวและอาชีพที่เปลี่ยนไป
กรณีของ “ซากางุจิ อันริ” อดีตทาเลนต์และนักแสดงหญิงชาวญี่ปุ่น กลายเป็นประเด็นร้อนในสื่อญี่ปุ่นอีกครั้ง หลังถูกตำรวจนครบาลโตเกียวจับกุมในข้อหาลักทรัพย์แซนด์วิชมูลค่าเพียง 300 เยนจากร้านสะดวกซื้อในเขตฮาจิโอจิ เมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา โดยรายงานระบุว่าเจ้าตัวยอมรับสารภาพต่อข้อกล่าวหา และยังคงถูกควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดี เหตุการณ์เล็ก ๆ ในมูลค่าทางทรัพย์สิน กลับสะท้อนภาพชีวิตที่ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องของอดีตคนดังรายนี้ จนถูกตั้งคำถามถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตที่นำไปสู่สถานการณ์ปัจจุบัน
ซากางุจิ อันริ เกิดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 1991 ในกรุงโตเกียว เติบโตมาในครอบครัวคนดัง โดยเป็นบุตรสาวของนักแสดงชื่อดัง “ซากางุจิ เรียวโกะ” ทำให้เธอก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุยังน้อยในฐานะ “ลูกคนดัง” และเริ่มเป็นที่รู้จักจากการออกรายการวาไรตี้ร่วมกับมารดา ก่อนจะมีผลงานในวงการมากขึ้น รวมถึงการแสดงนำในภาพยนตร์เรื่อง Honey Flappers เมื่อปี 2014 ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดช่วงหนึ่งของเส้นทางอาชีพ
อย่างไรก็ตาม เส้นทางชีวิตของเธอเริ่มเปลี่ยนทิศอย่างชัดเจนในปี 2016 หลังตัดสินใจลาออกจากต้นสังกัด ก่อนหันเข้าสู่วงการภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ภายใต้ชื่อ “ANRI” ซึ่งสร้างกระแสฮือฮาอย่างมากในเวลานั้น พร้อมกับการถ่ายภาพนู้ดและผลงานที่แตกต่างจากภาพลักษณ์เดิมโดยสิ้นเชิง นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เธอค่อย ๆ ห่างหายจากวงการบันเทิงกระแสหลัก
หลังจากนั้น ซากางุจิยังมีรายงานว่าทำงานเป็นโฮสเตสในย่านสถานบันเทิง รวมถึงมีช่วงที่เกี่ยวข้องกับงานในสถานบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ในหลายเมือง เช่น โตเกียว โอซาก้า และโกเบ ขณะที่ชีวิตส่วนตัวยังคงผันผวน โดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวและการแต่งงานที่จบลงภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนในปี 2022 ซึ่งยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ความไม่มั่นคงในชีวิตของเธอ
นอกจากเส้นทางอาชีพที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากแล้ว ซากางุจิยังเคยมีประวัติพัวพันกับคดีความมาก่อนหน้านี้ โดยในปี 2017 เคยถูกกล่าวหาว่าข่มขู่เรียกร้องเงินจากอดีตแฟนหนุ่ม แต่คดีถูกยกเลิกในภายหลัง รวมถึงคดีบุกรุกในปีถัดมา ซึ่งสุดท้ายก็ไม่ถูกดำเนินคดีเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ล่าสุดที่เธอถูกจับกุมในข้อหาลักทรัพย์ กลับกลายเป็นจุดที่ทำให้สังคมหันกลับมาจับตาอีกครั้ง
แหล่งข่าวในสื่อญี่ปุ่นมองว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงคดีเล็กน้อย แต่เป็นภาพสะท้อนของชีวิตที่ค่อย ๆ ถดถอยลงจากจุดสูงสุดในวงการบันเทิง สู่สถานการณ์ที่เต็มไปด้วยปัญหาส่วนตัวและความไม่มั่นคง ทั้งในด้านอาชีพและชีวิตส่วนตัว หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าการสูญเสียแรงสนับสนุนในวงการ ประกอบกับการตัดสินใจในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เส้นทางชีวิตของเธอเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
ขณะเดียวกัน กระแสในโลกออนไลน์ของญี่ปุ่นก็แบ่งออกเป็นสองด้าน โดยบางส่วนวิจารณ์พฤติกรรมของเธออย่างรุนแรง ขณะที่อีกส่วนแสดงความเห็นใจ มองว่าเธออาจกำลังเผชิญปัญหาชีวิตที่ลึกซึ้งกว่าที่ปรากฏ และควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นใหม่