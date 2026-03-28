ลุ้นร่วมงาน “ฟ่านปิงปิง” โพสต์ภาพคู่ ผกก. Squid Games

การพบกันของ “ฟ่านปิงปิง” และผู้กำกับดัง “ฮวังดงฮยอก” ในงาน Asian Film Awards กลายเป็นประเด็นทันที หลังนักแสดงสาวโพสต์ภาพพร้อมแคปชันชวนตีความว่าเป็น “การพบกันของจิตวิญญาณและความคิดสร้างสรรค์” ทำให้หลายฝ่ายคาดว่าเธออาจมีส่วนในโปรเจกต์ใหม่ KO Club แม้ยังไม่มีการยืนยัน แต่กระแสก็แรง เพราะเป็นช่วงที่ “ฟ่านปิงปิง” กำลังคัมแบ็กในเวทีนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ “ฮวังดงฮยอก” ก็ยังเป็นผู้กำกับที่ถูกจับตาสูง ทำให้การพบกันครั้งนี้ถูกมองว่าอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
ตัวอย่าง Spider-Man: Brand New Day ของ “ทอม ฮอลแลนด์” สร้างประวัติศาสตร์เป็นตัวอย่างหนังเรื่องแรกที่มียอดชมทะลุ 1 พันล้านวิว ภายในไม่กี่วันหลังปล่อย พร้อมทำลายสถิติเดิมของ Deadpool & Wolverine และ No Way Home ตัวหนังเล่าเรื่อง “ปีเตอร์ ปาร์คเกอร์” ที่ต้องใช้ชีวิตในโลกที่ทุกคนลืมเขา และต้องเผชิญภัยใหม่เพียงลำพัง โดยได้ “เดสติน แดเนียล เครตตัน” กำกับ และยังคงรวมทีมนักแสดงสำคัญจากจักรวาล Marvel ความสำเร็จของตัวอย่างสะท้อนกระแส Spider-Man ที่ยังแรงไม่ตก
การกลับมาของ “เควิน โอคอนเนอร์” ใน The Mummy 4 ทำให้แฟนหนังตื่นเต้น โดยเขาจะกลับมารับบท “เบนี” ตัวละครจอมเอาตัวรอดที่มีทั้งความเจ้าเล่ห์และความตลกเป็นเอกลักษณ์ การคืนชีพครั้งนี้ทำให้หลายคนคาดหวังว่าหนังจะผสมเสน่ห์แบบเดิมกับเรื่องราวใหม่ได้ลงตัว ขณะเดียวกันก็มีคำถามว่า “เบนี” จะมีบทบาทอย่างไรในภาคใหม่ ซึ่งอาจเป็นกุญแจสำคัญในการดึงความสนุกและความทรงจำกลับมา
เกิร์ลกรุ๊ป “Hearts2Hearts” เจอกระแสวิจารณ์ หลังคลิปทีมการ์ดจับมือเป็นวงล้อมแน่นระหว่างเดินทางที่สนามบินอินชอนถูกแชร์ว่อน ชาวเน็ตมองว่ามาตรการดังกล่าวเกินความจำเป็นและรบกวนผู้โดยสารคนอื่น เหตุการณ์นี้ยิ่งถูกพูดถึง เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีดราม่าเรื่องการกีดขวางทาง ทำให้เกิดคำถามถึงความเหมาะสมของการดูแลศิลปินในพื้นที่สาธารณะ ว่าควรบาลานซ์ระหว่างความปลอดภัยกับการไม่สร้างความเดือดร้อนอย่างไร