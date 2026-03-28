ดราม่าบานปลาย “แชปเพล โรน” ถูกแฉพฤติกรรมดีวาแรง ส่อขึ้นแท่นดาราเรื่องมากสุดในฮอลลีวูด

เหตุบอดี้การ์ดปะทะลูกดาราดังจุดชนวนกระแสตีกลับ วงในชี้พฤติกรรมสะสมเริ่มย้อนทำร้ายตัวเอง เสี่ยงเสียภาพลักษณ์ในช่วงขาขึ้น
กระแสวิจารณ์ในวงการบันเทิงฮอลลีวูดกำลังลุกลามบานปลายใส่นักร้องสาวดาวรุ่ง “แชปเพล โรอัน” วัย 28 ปี หลังแหล่งข่าววงในออกมาเปิดเผยว่าเธอกำลังถูกมองเป็นหนึ่งในคนดังที่ “ทำงานด้วยยากที่สุด” จากพฤติกรรมแสดงอารมณ์แบบดีวาและการมีปัญหากับบุคคลรอบตัวอย่างต่อเนื่อง จนเริ่มส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในวงกว้าง ทั้งที่เจ้าตัวยังอยู่ในช่วงขาขึ้นของอาชีพดนตรี
ประเด็นล่าสุดที่จุดกระแสให้รุนแรงขึ้น เกิดขึ้นระหว่างที่โรอันพักอยู่ในโรงแรมเดียวกับครอบครัวของ “จูด ลอว์” โดยมีรายงานว่าบอดี้การ์ดของนักร้องสาวเข้าไปมีปากเสียงกับ “เอดา ลอว์” ลูกสาววัย 11 ปี จนเด็กหญิงเกิดอาการหวาดกลัวอย่างหนัก เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างแรงกระเพื่อมในโลกออนไลน์ทันที แม้โฆษกของโรอันจะออกมาปฏิเสธว่าเธอไม่ได้สั่งการหรือรับรู้ถึงการกระทำของทีมรักษาความปลอดภัยก็ตาม
อย่างไรก็ตาม เสียงวิจารณ์จากคนใกล้ชิดในวงการยังคงดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตั้งคำถามถึงทัศนคติและพฤติกรรมของนักร้องสาว ซึ่งถูกมองว่า “ไม่เป็นมิตร” และอาจกำลังทำลายโอกาสของตัวเอง แหล่งข่าวระบุว่า หลายคนหวังให้โรนใช้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียน ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป พร้อมชี้ว่าเธอมีพรสวรรค์สูง แต่การปล่อยให้พฤติกรรมด้านลบครอบงำ อาจทำให้สิ่งที่สร้างมาเสียหายอย่างน่าเสียดาย
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ โรนเคยตกเป็นข่าวจากการปะทะคารมกับช่างภาพในงาน MTV VMAs ปี 2024 หลังถูกตะโกนใส่ เธอตอบโต้กลับอย่างดุเดือดกลางพรมแดง เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลและถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง ก่อนจะเกิดกรณีคล้ายกันอีกครั้งในงานเปิดตัวภาพยนตร์ของ “โอลิเวีย โรดริโก” เมื่อเธอเผชิญหน้าช่างภาพอีกราย พร้อมเรียกร้องคำขอโทษจากพฤติกรรมที่เธอมองว่าไม่ให้เกียรติ
ไม่เพียงเท่านั้น คลิปวิดีโอหลายชิ้นยังเผยให้เห็นโรนตำหนิแฟนเพลงหรือปาปารัซซีที่เข้ามาใกล้ โดยเธอระบุว่าเป็นการ “คุกคาม” หรือ “สะกดรอย” ทำให้ภาพลักษณ์ของเธอในสายตาสาธารณะยิ่งตึงเครียดขึ้น กระทั่งนักร้องรุ่นใหญ่อย่าง “บอย จอร์จ” ยังออกมาแสดงความเห็นผ่านข้อความสาธารณะ แนะนำให้เธอ “ยอมรับชื่อเสียงและสนุกกับมัน” แทนการต่อต้านจนกลายเป็นแรงกดดัน
ด้านเหตุการณ์ในบราซิลยังคงเป็นประเด็นร้อน เมื่อ “จอร์จินโญ เฟรลโล” นักฟุตบอลชื่อดัง ออกมาเปิดเผยว่าลูกเลี้ยงของเขามีอาการหวาดผวาหลังเผชิญหน้ากับบอดี้การ์ดของโรน ขณะที่สื่อได้เปิดเผยว่าบุคคลดังกล่าวคือ “ปาสกาล ดูเวียร์” อดีตการ์ดของ “คิม คาร์ดาเชียน” ที่เคยถูกปลดจากตำแหน่งหลังเหตุปล้นในปารีสปี 2016 ยิ่งทำให้เรื่องราวถูกจับตามองมากขึ้น
แม้โรนจะออกมาชี้แจงผ่านวิดีโอว่าเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผชิญหน้าครั้งนี้ แต่สำหรับหลายฝ่าย คำอธิบายดังกล่าวยังไม่สามารถคลายข้อสงสัยได้ทั้งหมด โดยเฉพาะเมื่อถูกเชื่อมโยงกับพฤติกรรมในอดีตที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาซ้ำซาก
แหล่งข่าววงในระบุว่า สถานการณ์ของโรนในตอนนี้เปรียบเหมือน “ความอดทนของคนรอบข้างที่ถึงขีดจำกัด” และมีคนเริ่มออกมาท้วงติงพฤติกรรมของเธออย่างเปิดเผยมากขึ้น พร้อมเตือนว่าหากเธอยังไม่ยอมรับผิดชอบและปรับตัว อาจยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง
แชปเพล โรน นักร้องป๊อปชาวอเมริกันวัย 28 ปี เป็นศิลปินที่แจ้งเกิดอย่างรวดเร็วจากอัลบั้ม The Rise and Fall of a Midwest Princess ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมทั้งด้านดนตรีและภาพลักษณ์ที่โดดเด่น เธอเริ่มต้นจากการเป็นศิลปินอินดี้ก่อนจะก้าวขึ้นสู่กระแสหลัก ด้วยสไตล์การแสดงที่จัดจ้านและตัวตนที่ชัดเจน ทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ถูกจับตามองมากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ชื่อเสียงของเธอกลับมาพร้อมกระแสถกเถียงต่อเนื่อง โดยเฉพาะพฤติกรรมที่ถูกมองว่าแข็งกร้าวต่อสื่อ แฟนคลับ และปาปารัซซี
หลายเหตุการณ์กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการปะทะคารมกับช่างภาพ หรือการตำหนิผู้ที่เข้าใกล้เธอจนถูกมองว่า “คุกคาม” ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของเธอถูกตีความสองด้าน ระหว่างศิลปินที่ปกป้องขอบเขตของตัวเอง กับคนดังที่มีท่าทีเป็นมิตรน้อยลงเรื่อย ๆ