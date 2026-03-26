มือปืนถล่มบ้าน “รีฮันนา” ปฏิเสธข้อหาพยายามฆ่านักร้อง

สร้างความหวาดผวาให้กับนักร้องสาวชื่อดัง “รีฮันนา” อยู่ไม่น้อยหลังมีคนบุกไปยิงปืนถล่มถึงหน้าบ้าน แต่ล่าสุดมือปืนยืนกรานปฏิเสธข้อหาพยายามฆ่า
อิวานา ลิเซ็ตต์ ออร์ติซ สาวชาวฟลอริดา มือปืนที่ถล่มบ้านนักร้องดังปรากฏตัวต่อศาลสูงลอสแอนเจลิสในชุดนักโทษ ทนายความของเธอได้ยื่นคำให้การปฏิเสธใน 14 ข้อหาที่เธอเผชิญ ซึ่งรวมถึงข้อหาพยายามฆ่า 1 กระทง และข้อหาทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธปืนกึ่งอัตโนมัติ 10 กระทง
ผู้พิพากษาเทเรซา แม็กโกนิเกิล ปฏิเสธคำขอให้ลดวงเงินประกันตัวของออร์ติซ ซึ่งกำหนดไว้ที่ 1.875 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (61.5 ล้านบาท) ผู้พิพากษายังกล่าวอีกว่า ออร์ติซ วัย 35 ปี ไม่สามารถทำงานเป็นนักบำบัดการพูดที่ได้รับใบอนุญาตในแคลิฟอร์เนียได้ในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณา
อัยการกล่าวหาว่า ออร์ติซ ขับรถมาจอดหน้าบ้านของ รีฮานนา ในย่านเบเวอร์ลีเครสต์ของลอสแอนเจลิสในบ่ายวันอาทิตย์ และยิงปืนประมาณ 20 นัด A$P Rocky คนรักของ รีฮันนา และลูกเล็กๆ อีก 3 คนของพวกเขาอยู่บ้านในขณะนั้น ตามคำกล่าวของอัยการระบุว่าไม่มีใครถูกยิง
“นี่คือพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การฆาตกรรมหลายคดีได้อย่างง่ายดาย” อเล็กซานเดอร์ บอตต์ รองอัยการเขตกล่าวต่อศาล
หลังก่อเหตุ ออร์ติซหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุแต่ถูกจับกุมในเวลาต่อมาในเวลาไม่นาน รองอัยการกล่าวว่าเธอถูกพบในรถยนต์พร้อมปืนไรเฟิลและวิกผมเพื่อใช้สำหรับปลอมตัว
ออร์ติซ อาจต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตหากถูกตัดสินว่ามีความผิด