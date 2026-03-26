ทีมงาน Harry Potter สั่งคุมเข้มกองถ่ายหลังนักแสดงโดนขู่

กลายเป็นที่ตั้งตารอและสร้างความกังวลให้กับแฟนๆภาพยนตร์ Harry Potter อยู่ไม่น้อย เมื่อล่าสุดกำลังสร้างเวอร์ชันใหม่ แต่มีบางคนไม่พอใจจนถึงขั้นขู่ฆ่านักแสดง ส่งให้ทางกองถ่ายต้องตั้งทีมรักษาความปลอดภันอย่างเข้มงวด
เวอร์ชันซีรีส์ ดัดแปลงจากนวนิยายเวทมนตร์ของเจ.เค. โรว์ลิ่ง ที่กำลังจะออกฉายทาง HBO ได้ก่อให้เกิดการถกเถียงขึ้นมากมายเกี่ยวกับมุมมองที่ตรงไปตรงมาของผู้เขียน ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการเหยียดเพศสภาพ ขณะที่ ปาปา เอสเซดู นักแสดงผู้รับบทเซเวอร์รัส สเนปคนใหม่ ได้ออกมาเปิดเผยถึงปฏิกิริยาที่แย่ๆและเหยียดเชื้อชาติซึ่งเกิดขึ้นกับเขาหลังจากเข้าร่วมโปรเจกต์นี้
เคซีย์ บลอยส์ หัวหน้าของ HBO และ HBO Max กล่าวกับ Variety ว่า “สำหรับนักแสดงทุกคนในซีรีส์ที่มีลิขสิทธิ์ขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ซึ่งเรื่องนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในนั้น มันมีแฟนๆ ที่รักในตัวละครอย่างมาก มีผู้คนที่มีความคิดเห็นมากมาย มันอาจจะน่ากลัวในบางจุด”
“ดังนั้นสำหรับเหตุการณ์แบบนี้ เราคาดการณ์ไว้แล้วและพยายามฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในแง่ของการจัดการโซเชียลมีเดียและวิธีรับมือกับมัน
และแน่นอนว่าเรามีทีมรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด มันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าอาจเกิดขึ้นได้ และเราพยายามระมัดระวังให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้”
รายงานระบุว่า ปาปา เพิ่งออกมาเปิดเผยว่ามีคนคัดค้านการที่นักแสดงผิวดำรับบทเป็น สเนป
เขาให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เดอะไทมส์ว่า “ผมถูกขู่ว่า ‘ออกไปซะ ไม่งั้นฉันจะฆ่าแก’...”
“มันสำคัญมากจริงๆ ความจริงก็คือ ถ้าผมดูอินสตาแกรม ผมจะเห็นใครบางคนพูดว่า ‘ฉันจะไปบ้านแกแล้วฆ่าแก’ ดังนั้น ถึงแม้ผมจะค่อนข้างแน่ใจว่าผมจะไม่ถูกฆ่า... แต่นั่นอาจจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ในอนาคต!
ใช่ครับ ถึงแม้ผมหวังว่าผมจะไม่เป็นไร แต่ไม่มีใครควรต้องเจอกับเรื่องแบบนี้จากการทำงานของพวกเขา หลายคนต้องมาเสี่ยงชีวิตเพื่อการทำงานของตัวเอง
ผมรับบทเป็นพ่อมดใน Harry Potter และผมคงโกหกถ้าบอกว่ามันไม่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของผม”
ทางด้าน บลอยส์ หัวหน้าของ HBO ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องยากที่จะชักชวนนักแสดงให้มาร่วมงานในซีรีส์ Harry Potter เป็นเวลาสิบปี ซึ่งแต่ละซีซันจะอุทิศให้กับหนังสือทั้ง 7 เล่มของโรว์ลิง
เขากล่าวว่า “ไม่ยากเลยจริงๆ คือผมคิดว่าทุกครั้งที่ใครสักคนเซ็นสัญญากับโปรเจกต์ทีวี ความหวังก็คือมันจะเป็นงานระยะยาว 10 ปี นั่นคือความฝันเลยนะ
ดังนั้นเราจึงไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องนั้นเลย ผมคิดว่าใครก็ตามที่เต็มใจไปออดิชันสำหรับรายการโทรทัศน์ ก็เป็นไปได้ว่าพวกเขากำลังเซ็นสัญญาเพื่อรับงานระยะยาว ดังนั้นมันเป็นสิ่งที่คุณต้องคำนึงถึง และเราไม่ค่อยเห็นใครพูดว่า ‘ฉันไม่อยากทำแบบนั้น เพราะมันจะนานเกินไป’”
บลอยส์ กล่าวว่าวงการโทรทัศน์เป็น “สื่อที่เขาชื่นชอบ” เพราะมันทำให้ผู้คนสามารถใช้เวลา “อยู่กับตัวละครและเรื่องราวได้มากขึ้น”
เขากล่าวเสริมว่า “ถ้าคุณมีหนังสือสักเล่ม หรือแม้แต่หนังสือเป็นชุดหลายเล่ม การที่จะกำหนดเวลาว่า ‘เรามีเวลาแค่ 2 ชั่วโมงนะ’ คุณต้องเผชิญกับการตัดสินใจอย่างยากลำบาก ดังนั้นในโทรทัศน์แนวคิดของมันคือการให้มันมีอิสระ ปล่อยให้มันได้หายใจบ้าง และสำรวจโลกให้มากขึ้นอีกหน่อย”