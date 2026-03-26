พีท ทองเจือ และ ครอบครัว ย้ำแนวคิด รถไม่ได้เป็นเพียงพาหนะ แต่ยังเป็นพื้นที่ของความทรงจำและการเดินทางของครอบครัว ในงาน POWER TO LAST LONGER with PTT Lubricants

พีท ทองเจือ และ ครอบครัวร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์โฉมใหม่จาก PTT Lubricants อย่างเป็นทางการ ยกระดับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของไทยสู่ความพรีเมียม ในมาตรฐานระดับโลก เพื่อให้ผู้ใช้รถทุกคนมั่นใจได้ว่าน้ำมันหล่อลื่นของ PTT Lubricantsเป็นพลังสำคัญที่ช่วยดูแลเครื่องยนต์ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในระยะยาว
PTT Lubricants ชูแนวคิด พลังที่แท้จริง คือ พลังที่สามารถดูแลเครื่องยนต์ให้คงสมรรถนะได้อย่างยาวนาน ช่วยให้รถยนต์ของคุณสามารถผ่านทุกเส้นทาง ทุกสภาพการขับขี่ และทุกช่วงเวลาสำคัญของชีวิตไปด้วยกัน ดังนั้น พลังของ PTT Lubricants คือพลังที่ช่วยให้รถของคุณ “ไปได้ไกลกว่า” และ “อยู่กับคุณได้นานกว่า” เพราะสำหรับคนจำนวนมาก รถยนต์ไม่ใช่เพียงแค่ยานพาหนะ แต่คือ “คันสำคัญ” ของครอบครัว
ซึ่งเทคโนโลยีที่สำคัญในการช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ คือ EVOTEC Technology นวัตกรรมอัจฉริยะที่เราคิดค้นขึ้น โดยพัฒนาผ่านการทดสอบตามมาตรฐานระดับโลก เน้นสร้างเกราะปกป้องเครื่องยนต์ในระดับโมเลกุล ช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้น ทำความสะอาดเครื่องยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ ขับขี่ลื่นไหลในทุกสภาวะ และ PTT Lubricants ให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะยังคงเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รถของคุณสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมั่นใจ และพาครอบครัวของคุณ เดินทางไปได้ไกลกว่าที่เคย เพราะสำหรับเรา การดูแลรถยนต์ไม่ใช่แค่การทำให้รถยนต์วิ่งได้ แต่คือการยืดอายุของความทรงจำ และความสุขในทุกการเดินทาง
พร้อมเปิดตัว 3 ผลิตภัณฑ์โฉมใหม่ ที่มาพร้อมเทคโนโลยี EVOTEC และผ่านการรับรองมาตรฐานล่าสุดระดับโลก ทั้งเบนซิน ดีเซล และมอเตอร์ไซค์ จาก PTT Lubricants ได้แก่Performa Super Synthetic 0W-30, Dynamic Commonrail Synthetic 5W-30 และCHALLENGER 4T-AT 10W-40
นอกจากนี้ พีท ทองเจือ นักแสดงและนักแข่งรถชื่อดัง มาร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์จริงในการดูแลรถยนต์คันสำคัญ จากประสบการณ์ตรงโดยนักแข่งมืออาชีพ เปิดเผยถึงมุมมองการใช้รถของครอบครัวว่า “สำหรับครอบครัวผม รถไม่ได้เป็นเพียงพาหนะสำหรับการเดินทางเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่สำคัญของครอบครัวที่ใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง ทำงาน ท่องเที่ยว รวมถึงการลงสนามแข่ง จึงถือเป็นอีกคนในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความทรงจำร่วมกัน ด้วยไลฟ์สไตล์ของครอบครัวที่ต้องใช้รถอยู่ตลอดเวลา ทั้งในชีวิตประจำวันและในสนามแข่ง ทำให้การดูแลรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัยและสมรรถนะของรถ แนวคิด Longevity หรือการทำให้รถคันสำคัญสามารถใช้งานได้ยาวนานที่สุด จึงกลายเป็นแนวทางที่ครอบครัวให้ความสำคัญ เพราะต้องการให้รถอยู่เคียงข้างทุกช่วงเวลาสำคัญของครอบครัว รวมถึงแนวคิดของแคมเปญ POWER TO LAST LONGER สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัวผมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นครอบครัวที่ใช้รถค่อนข้างมาก จึงต้องใส่ใจการดูแลรถอย่างดีที่สุด เพื่อให้รถพร้อมใช้งานในทุกการเดินทาง และสร้างความทรงจำดี ๆ ร่วมกันต่อไปในอนาคต”
นอกจากนี้ยังมีมินิคอนเสิร์ตปิดท้ายจากศิลปิน คุณออฟโรด กันตภณ ที่มาสร้างบรรยากาศแห่งความสุข พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์ความรู้ของนวัตกรรม รวมถึงเทคโนโลยี จาก PTT Lubricants อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังร่วมสนุกกับการลุ้นรางวัลพิเศษ แพ็คเกจเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT Lubricants ที่ FIT Auto ฟรี 1 ปี เต็ม และบัตรเติมน้ำมัน พีทีที สเตชั่น พริวิเลจการ์ด รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ในงานอีกมากมาย
ติดตามโปรโมชันและกิจกรรมอื่น ๆ ได้ที่ Facebook Fanpage: PTT Lubricants Thailand