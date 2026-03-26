คอนเสิร์ตใหญ่ครบรอบ 28 ปี ภาคต่อไปของ P.O.P “P.O.P GO Concert: A New Era Has Begun” เปิดขายบัตร 3 เมษายนนี้!

สิ้นสุดการรอคอย! กับคอนเสิร์ตใหญ่ครบรอบ 28 ปีของวงป็อปในตำนานที่เปี่ยมไปด้วยผลงานคุณภาพอย่างวง P.O.P (Period of Party) ซึ่งล่าสุดสมาชิกทั้ง 4 อย่าง นภ พรชำนิ, ก้อ-ณฐพล ศรีจอมขวัญ, สมเกียรติ อริยะชัยพาณิชย์ และ เจอรี่-ศศิศ มิลินทวนิช ได้ประกาศจัดคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ภาคใหม่ของ P.O.P ที่จะพาทุกคนข้ามผ่าน “ความทรงจำ” สู่ “ปัจจุบัน” ชวนแฟนๆ พร้อม GO! ไปด้วยกันในเส้นทางที่ใหม่ที่ไกลกว่าเดิม บนเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ “P.O.P GO Concert: A New Era Has Begun” วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2026 ณ One Bangkok Forum จัดโดย
Suud Entertainment และ AME IMAGINATIVE ในเครืออมรินทร์กรุ๊ป กับโปรดักชันจัดเต็มครบทุกรูปแบบที่พร้อมเสิร์ฟให้แฟนๆ ได้พบกับความประทับใจในคอนเสิร์ตครั้งนี้
จากการเดินทางกว่า 28 ปีบนเส้นทางสายดนตรีของ P.O.P ความละเมียดละไมในการทำดนตรีกับสไตล์เพลงที่ฟังสบาย ถูกสร้างสรรค์ผ่านฝีมือของสมาชิกทั้ง 4 คน ทำให้วง P.O.P ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับอย่างมากมายในวงการเพลงไทย พร้อมทั้งมีเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างยาวนานที่ใครๆ ต่างก็ร้องตามได้ ไม่ว่าจะเป็น แค่ได้พบเธอ, ที่แห่งนี้, รักของเธอมีจริงหรือเปล่า, ไม่มี, อยากหลับตา, ดอกไม้, ยอม และอีกมากมาย เรียกได้ว่าเพลงฮิตของ P.O.P ยังคงเป็นอมตะอยู่กับวงการเพลงไทยทุกยุคทุกสมัยจวบจนถึงปัจจุบันนี้กันเลยทีเดียว
คอนเสิร์ต “P.O.P GO Concert : A New Era Has Begun” ในปี 2026 นี้ จะเผยให้เห็นการเคลื่อนไปข้างหน้ากับเส้นทางและเสียงดนตรีที่ยังไม่เคยถูกเล่าที่ไหนมาก่อน เตรียมตัวให้พร้อมร่วมออกเดินทางสู่แนวทางใหม่ ดนตรีใหม่ และผลงานชุดใหม่ ในรูปแบบของ P.O.P แล้วมาร่วมเขียนบันทึกหน้าใหม่ไปพร้อมกัน!
คอนเสิร์ต “P.O.P GO : A New Era Has Begun” เปิดจำหน่ายบัตรที่ I HAVE TICKET
https://www.ihaveticket.com/events/POP-GO-CONCERT-A-NEW-ERA-HAS-BEGUN
• รอบ Pre Sale วันพุธที่ 1 และ วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2026 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
(เฉพาะราคาบัตร 2,500 - 6,000 บาท)
• รอบ Public Sale วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2026 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ราคาบัตร 6,000 บาท / 5,000 บาท / 4,500 บาท / 4,000 บาท / 3,500 บาท / 2,500 บาท / 1,600 บาท