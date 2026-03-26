EFM เปิดแคมเปญล่าเรื่องหลอน “อังคารคลุมโปง Horror Story” ปั้นสู่จอภาพยนตร์

EFM94 สร้างปรากฏการณ์ความหลอนครั้งใหม่ ชวนคนไทยมาปล่อยของกับแคมเปญสุดหลอน “อังคารคลุมโปง Horror Story” เล่าเรื่องหลอนชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท และลุ้นเป็นหนึ่งในเรื่องที่จะถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ โดยผู้กำกับหนังไทย BOX OFFICE “ปรัชญา ปิ่นแก้ว” ผู้สร้างตำนานภาพยนตร์ไทยทำรายได้สูง (Box Office) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เปิดล่าเรื่องหลอนส่งผลงานชิงรางวัลได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2569
ดีเจมดดำ คชาภา ตันเจริญ เผยถึงแคมเปญใหญ่ครั้งนี้ว่า “รายการอังคารคลุมโปง X ของ EFM94 เป็นรายการเล่าเรื่องลี้ลับที่มีคนมาร่วมกันแชร์เรื่องลี้ลับเข้ามามากจริงๆ ทั้งจากคนทางบ้านและดาราเซเลบชื่อดังมากมาย และพวกเราเล่นใหญ่ขึ้นในทุกปี ล่าสุดตอนนี้มีแคมเปญ อังคารคลุมโปง Horror Story เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีเรื่องหลอนและยังไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อน ส่งเรื่องเล่ากันเข้ามา ลุ้นเป็น 2 เรื่อง ที่จะผ่านเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ เพื่อนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์โดยผู้กำกับชื่อดัง “ปรัชญา ปิ่นแก้ว” พร้อมรับเงินรางวัลเรื่องละ 50,000 บาท”
“กติกาง่ายๆเพียงโพสต์คลิปเล่าเรื่องผี เรื่องหลอน หรือ เรื่องลี้ลับของคุณลง TikTok ความยาวไม่เกิน 10 นาที ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ ติดแฮชแท็ก #อังคารคลุมโปงHorrorStory เรื่องที่ส่งต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่เคยเผยแพร่ในสื่อไหนมาก่อน ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ลอกเลียน ดัดแปลง และห้ามสร้างจาก AI Generator ทุกโปรแกรม หนึ่งคนสามารถส่งผลงานได้หนึ่งเรื่องเท่านั้น กรรมการจะพิจารณาจากพล็อตเรื่องเป็นหลัก ยอดวิวไม่มีผลต่อการตัดสิน รีบส่งกันเข้ามานะครับ เรื่องที่คุณคิดว่าธรรมดา อาจจะเป็นพล็อตเรื่องที่เราตามหามานานก็ได้ ส่งกันเข้ามาเยอะๆ พวกเรารอฟังอยู่ เปิดรับตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2569 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ atime.live/EFM ครับ” มดดำ กล่าว