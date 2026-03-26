ตัวตึงสายแฟ “เบ็คกี้–พีพี–เจมีไนน์–เติ้ล” นำทีมซุปตาร์อัปเดตเทรนด์ เปิดฉาก ELLE Fashion Fever at ICONSIAM ซัมเมอร์นี้ไม่มีคำว่าเบา!

หน้าร้อนนี้ไม่มีเอาท์ อัปเดตเทรนด์สุดปังกับอีเวนต์แฟชั่นสุดฮอต ELLE Fashion Fever at ICONSIAM ต้อนรับฤดูกาลใหม่ของโลกแฟชั่น โดย ELLE Thailand ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท แมส ดิจิทัล จำกัด ผู้ถือครองลิขสิทธิ์ ELLE Thailand สื่อแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศส เนรมิตพื้นที่ ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ให้กลายเป็นแลนด์มาร์กของเหล่าเซเลบริตี้และแฟชั่นนิสต้า ภายใต้คอนเซปต์ “Summer Vacation” ถ่ายทอดนิยาม Fashion, Fun & Freedom ที่เต็มไปด้วยพลัง ความสนุก และสีสันสดใสของฤดูร้อน พร้อมด้วยเหล่าพันธมิตรผู้สนับสนุนหลักอย่าง ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมด้วย Grey Goose (เกรย์ กูซ) วอดก้าระดับซูเปอร์พรีเมียมจากฝรั่งเศส และ M·A·C Cosmetics ที่ชวนทุกคนมาเปลี่ยนทุกวันให้เป็นรันเวย์ ด้วยเมคอัพนำเทรนด์ระดับโลก ที่มาร่วมแต่งแต้มสีสันของซัมเมอร์นี้ให้สนุกสุดเหวี่ยง
บรรยากาศภายในงานวันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอมสยาม เรียกได้ว่าฮอตตั้งแต่เริ่มงาน เมื่อเหล่าซุปตาร์แถวหน้าเมืองไทย ยกทัพเสิร์ฟความปัง นำทีมโดย เบ็คกี้-รีเบคก้า แพทรีเซีย
อาร์มสตรอง, เติ้ล-มติมันท์ ศรีบุญเรือง, พีพี-ปุญญ์ปรีดี คุ้มพร้อม รอดสวาสดิ์, พริกขิง-สุรีย์ญะเรศ ยะคะเรศ, มารีน่า-ศดานันท์ บาเล็นซิเอก้า, เอินเอิน-ฟาติมา เดชะวลีกุล, เจนเย่-เมธิกา จีรนรภัทร, ซาร่า เล็กจ์,
วิว-เบญญาภา จีนประสม, พูห์-กฤติน กิจจารุวรรณกุล, จา-พชร สวนศรี, เซฟ ไซสวัสดิ์, ฟรัง-นรุทธ์
ประทีปภวเมธา, เซย่า ทองเจือ, มิว MEYOU, หล่งซื่อ ลี, อาร์ม-ชัยภัทร จำปาสิน, เบ้บ-ธนทัต พรรณวิริยะกุล ฯลฯ และยังได้ศิลปินหนุ่มมากความสามารถ เจมีไนน์-นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ มาร่วมเติมเต็มโมเมนต์ด้วยโชว์สุดพิเศษ เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับจนห้างแทบแตก!
ภายในงานยังมีการเปิดตัว ELLE Lounge อย่างเป็นทางการ พร้อมไฮไลต์กิจกรรม Summer Shopping Experience เพียงซื้อสินค้าภายในพื้นที่จัดงาน หรือภายใน ICONSIAM มูลค่าครบ 4,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลสุดพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็น บัตรเข้าชมแฟชั่นโชว์ ในวันที่ 27 หรือ 28 มีนาคม เครื่องดื่มจาก Grey Goose ฟรี 1 แก้ว, ELLE Ice Cream 1 ถ้วย, สิทธิ์ถ่ายภาพสุดชิคใน Photo Booth รวมถึง Gift Voucher จาก M·A·C Cosmetics อีกด้วย
นอกจากนี้ ยังมีสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2569 เพียงแสดงใบเสร็จจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการภายในไอคอนสยาม, สยาม ทาคาชิมายะ และไอซีเอส (ยกเว้นหมวด IT และ Gadget)
ช็อปครบ 4,000.- ขึ้นไป รับบัตรเครื่องดื่ม ELLE Special Drink เพื่อแลกรับเมนูพิเศษที่ร้าน SIAMDRIPCO ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M และเมื่อช็อปครบ 8,000.- ขึ้นไป รับเพิ่ม ELLE Tote Bag มูลค่า 400 บาท (จำกัดอย่างละ 50 รางวัล/วัน) สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ Information ชั้น G, ชั้น M และ ชั้น 2 ไอคอนสยาม และเคาน์เตอร์ Information
ชั้น G ไอซีเอส
ความสนุกยังไม่จบเพียงเท่านี้ เพราะงาน ELLE Fashion Fever at ICONSIAM ยังเตรียมสร้างปรากฏการณ์แฟชั่นต่อเนื่องกับแฟชั่นโชว์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2569 ณ ริเวอร์ พาร์ค แบบจัดเต็ม ภายใต้ธีม Mediterranean Summer Escape และ Mediterranean Summer Sundown ที่จะพาผู้ชมออกเดินทางสู่บรรยากาศของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ผ่านผลงานสร้างสรรค์จาก 30 ดีไซเนอร์ไทยชั้นนำ พร้อมถ่ายทอดเสน่ห์ของแฟชั่น ศิลปะ และดนตรีที่หลอมรวมกันอย่างมีชีวิตชีวา ได้แก่ 37˚C, Angelys Balek, ANURUQ, ASV, Collector Project, Gongdid Design, Heidi’s Secret, Hook's by Prapakas, ICONCRAFT, IRADA, ISSUE, JIRAWAT, Kloset, LA BOUTIQUE, Leisure Projects, Maison Wonder Anatomie, Milin, NICHp, PAINKILLER Atelier, RENIM PROJECT, SARRAN, Silhouette, Sretsis, STUDIO UNKNOWN, TandT, TEEMA RUCKSAJIT, Vinn Patararin, Voranida, WACAY และ WISHARAWISH
