อัยการคดีพิเศษเลื่อนส่งฟ้อง “บอสมิน-บอสแซม” คดีฉ้อโกงฯ ดิไอคอน 1 เดือน เหตุทั้งคู่ขอหาหลักประกัน และทนายความ

จากกรณีอัยการสูงสุดมีคำสั่งให้ฟ้อง “มิน พีชญา วัฒนามนตรี” และ “แซม ยุรนันท์ ภมรมนตรี” 2 นักแสดงชื่อดัง ผู้ต้องหาคดีดิไอคอน ในคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชนบริษัทดิไอคอน ที่อัยการคดีพิเศษนัดส่งฟ้องในวันที่ 26 มีนาคม 2569
ความคืบหน้าที่สำนักอัยการคดีพิเศษ ถนนรัชดาภิเษก เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 มี.ค. มีสื่อมวลชนมาเกาะติดสถานการณ์เพื่อรายงานข่าวเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ทางด้าน นางเยาวลักษณ์ นนทแก้ว อธิบดีอัยการคดีพิเศษ ได้เปิดเผยว่า ทางพนักงานอัยการได้รับการติดต่อจากผู้ต้องหาทั้งสองว่า ขอเลื่อนนัดการส่งฟ้องออกไปก่อนเนื่องจากอยู่ระหว่างหาหลักทรัพย์ประกัน และหาทนายความ พนักงานอัยการจึงมีคำสั่งให้เลื่อนฟ้องไปเป็นเวลา 30 วัน