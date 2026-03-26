"ChocoCRM" คว้า 2 รางวัลระดับ Gold จากงาน "MarTech Innovation Awards 2026" ตอกย้ำความเชี่ยวชาญด้าน Loyalty Program และ Data-Driven Marketing ในประเทศไทย

ChocoCRM แพลตฟอร์ม CRM และ Loyalty Program ชั้นนำของไทย คว้า 2 รางวัลระดับ Gold จากงาน "MarTech Innovation Awards 2026" สะท้อนความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีบริหารความสัมพันธ์ลูกค้ามาสร้างผลลัพธ์เชิงธุรกิจให้พาร์ทเนอร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
นายสิรสิทธิ์ สุริยพัฒนพงศ์ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เปิดเผยว่า “ MarTech Innovation Awards 2026 รางวัลสุดยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการตลาด แห่งประเทศไทย โดยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเป็นเวทีให้แบรนด์ชั้นนำได้แสดงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และความสำเร็จในการนำ MarTech ไปประยุกต์ใช้จนสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจน เป็นส่วนหนึ่งของงาน Marketing Technology & Innovation Expo 2026 (MarTech Expo) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)
ChocoCRM ร่วมกับ MBK Public Company Limited ได้รับรางวัลระดับ Gold ในสาขา Loyalty and Reward สร้างความผูกพันธ์ลูกค้ายอดเยี่ยม จากการพัฒนา "MBK PLUS" ระบบสมาชิกสะสมแต้มแบบ Cross-Industry Ecosystem ที่เชื่อมโยงลูกค้าเข้ากับธุรกิจในเครือ MBK Group อย่างไร้รอยต่อ ด้วยระบบ CRM ที่ออกแบบให้รองรับพฤติกรรมลูกค้ายุคใหม่ สมาชิกกลับมาใช้บริการซ้ำเฉลี่ย 3–4 ครั้งต่อเดือน อัตราการใช้งานเพิ่มขึ้น 60% และกำไรสุทธิของพาร์ทเนอร์ร้านค้าเพิ่มขึ้นกว่า 50%
และอีกหนึ่งรางวัล ChocoCRM ร่วมกับ Nail it ได้รับรางวัลระดับ Gold ในสาขา Data-Driven Marketing การตลาดเชิงข้อมูลยอดเยี่ยม จากการนำ CDP (Customer Data Platform) หรือ ChocoCDP มาวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าแบบ Lifecycle Marketing เพื่อสื่อสารถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา จนเปลี่ยนลูกค้า Walk-in ให้กลายเป็น Loyal Customer ได้ในระยะยาว ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น 2.5 เท่า กลุ่ม Loyalty ที่กลับมามากกว่า 11 ครั้งเพิ่มขึ้น 50 เท่า (จาก 165 คน เป็น 8,768 คน) และสร้าง Lifetime Revenue สูงถึง 2.44 ล้านบาท
“นอกเหนือจากการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำแคมเปญแล้วเรื่องการวัดผล เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยต่อยอดการใช้ข้อมูลทำการตลาด ได้อย่างถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มยอดขาย และสร้างฐานลูกค้าประจำได้อย่างแข็งแรง"
สำหรับ รางวัลจากเวที MarTech Innovation Awards 2026 ยืนยันว่าระบบ CRM, Loyalty Program และ CDP ที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดและวัดผลได้จริง คือกุญแจสำคัญของการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน หากคุณคือแบรนด์ที่ต้องการระบบสมาชิกสะสมแต้มและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว ChocoCRM พร้อมเป็นพาร์ตเนอร์ที่จะช่วยคุณสร้าง "ผลลัพธ์ที่วัดผลได้" เช่นเดียวกับ MBK Plus และ Nail it หนึ่งในลูกค้าคนสำคัญของ ChocoCRM สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chococrm.com