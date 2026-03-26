“วีนา ปวีนา” เคลียร์ดรามาถูกเมิน ดี๊ด๊าจักรวาลเปิดเล่นซีรีส์เรื่องแรก ขอนำเอเนอร์จี้ที่โดนกะเทยด่ามาใช้ในการแสดง

“วีนา ปวีนา” เปิดใจดรามาโดนเมิน เผยไม่ได้สังเกตถูกเมินจริงไหม มัวแต่โฟกัสงาน ดีใจ “แอนชิลี-แอนนา เสือ” ให้สัมฯ ว่าไม่มีอะไรเลย พร้อมร่วมงานกับทุกคน หนุนพลังผู้หญิงซัปพอร์ตกัน โบ้ยถาม “ณวัฒน์” ปมสตอรี่ส้ม ไม่รู้หมายถึงเรื่องไหน ตื่นเต้นชิมลางงานแสดงครั้งแรก เตรียมเปิดกล้อง 16 เม.ย. ตรงกับวันเกิด ลั่นอยากเล่นบทร้าย ปลดปล่อยเอเนอร์จี้ที่โดนกะเทยด่า
หลังก่อนหน้านี้ “แอนชิลี สก็อต เคมมิส” และ “แอนนา เสืองามเอี่ยม” ได้ออกมาชี้แจงถึงปมดรามาเมิน “วีนา ปวีนา ซิงค์” ในอีเวนต์ ว่าจริงๆ แล้วไม่ได้มีอะไรเลย แต่ที่ไม่ได้คุยกันเพราะต่างคนต่างต้องแยกไปถ่ายคอนเทนต์ ล่าสุดได้เจอวีนา ที่มาร่วมชมการประกวด “Miss Grand Thailand 2026” รอบ Preliminary เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ โดยยอมรับว่าเห็นข่าวมาบ้าง แต่ตอนนั้นไม่ได้สังเกตว่าถูกเมินหรือเปล่า เพราะโฟกัสกับงานอย่างเดียว ส่วนสตอรี่ส้มของ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ที่ระบุข้อความว่า “เรื่องความสวยไม่อยากวิจารณ์ แต่สันดานไม่ไหวนะครับ เมื่อวานคงเป็นงานสุดท้าย ที่จะอนุญาตให้เด็กในค่าย MGI ไปเจอคน ประหลาดที่ไม่ใช่มืออาชีพแบบนี้” ก็ต้องไปถามบอสเอง ว่าหมายถึงเรื่องอะไร
“จริงๆ ก็เห็นบ้างนะคะ เห็นบ้าง จริงๆ อยากจะให้เรามารวมกันเหมือนเป็นพลังหญิงกันมากกว่า ซัปพอร์ตกันและกัน วีนามองว่าพลังของผู้หญิงรวมกันแล้วเนี่ย มันยิ่งจะทำให้มีแรงบันดาลใจดีๆ ให้กับผู้หญิงมากยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับวีนาเองร่วมงานกับใครได้หมดเลยนะ แล้วก็อยากจะทำงานออกมาให้ราบรื่น ให้ผลงานให้ออกมาดีที่สุด แล้วก็บรรยากาศในการทำงานก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกัน วีนาก็พยายามที่จะเฟรนด์ลี่กับทุกคน เพื่อที่จะให้ทุกคนออกมาแฮปปี้ค่ะ”
แจงดูเหมือนต่างฝ่ายต่างเมินกัน อาจจะเป็นเพราะไม่ได้เจอกันนาน
“วีนาว่าอาจจะไม่ได้เจอกันนาน หรืออะไรอย่างนี้มั้งคะ แล้วในสถานการณ์ที่ทำงาน ก็เป็นการเดินแบบด้วย เดินโชว์ตัว แล้วก็เป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับบ้านหรือคอนโด ที่ทางอีเวนต์เขาจ้างมาด้วยค่ะ ก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสคุยกันมาก แต่วีนาก็รู้สึกว่า เราก็อยากจะรักษาบรรยากาศในการทำงานให้มันสนุกสนาน แล้วก็ไม่มีอะไรที่มันทำให้รู้สึกไม่ดี เพราะสุดท้ายแล้วมาทำงานก็อยากจะให้ลูกค้าเราแฮปปี้ด้วยค่ะ เราก็อยากจะทำเต็มที่มากที่สุด ก็ดีใจที่ทางลูกค้าเองก็แฮปปี้ แล้วไม่ว่าดรามาออกมาอะไร เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาจากไหน แล้วก็อยากจะให้ผู้หญิงมาเจอกันก็ซัปพอร์ตกัน เป็นเพื่อนกัน แล้วก็ส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจกับผู้หญิงคนอื่น หรือว่า community อื่นด้วย”
ส่วนตัวไม่ได้สังเกต ว่าโดนเมินหรือเปล่า ใครคุยด้วยก็คุย อยากเฟรนด์ลี่กับทุกคน
“ไม่ได้สังเกตเลยค่ะ จริงๆ ไม่ได้สังเกตเลยนะคะ เรื่องถูกเมินไหมอะไรอย่างนี้ วีนาโฟกัสที่การทำงานเลย ถ้ามีใครคุยกับวีนา วีนาก็คุยด้วย ใครที่วีนารู้สึกว่าอยากจะมีบทสนทนาด้วย เราก็อยากที่จะเฟรนด์ลี่กับทุกคนเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน หรือว่าเป็นลูกค้าเองค่ะ สุดท้ายแล้ววีนาว่าความเป็นมืออาชีพในการทำงาน คือสิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าใครที่จะมาจากแบบไหน เราปฏิบัติเท่าเทียมกัน อันนี้เป็นสิ่งที่วีนายึดถือตลอด แล้วก็จะยึดถือต่อไปในการทำงานค่ะ”
ดีใจที่ “แอนชิลี” และ “แอนนา เสือ” ให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีอะไร เพราะสนับสนุนให้ทำงานกันด้วยความสามัคคี
“ก็ดีใจนะ ดีใจนะคะที่เขาบอกว่าไม่มีอะไรเลย เพราะวีนาเองก็สนับสนุนให้เราแบบทำงานกันด้วยความสามัคคีกัน ไม่ว่าจะมีกระแสมาจากข้างนอก หรืออะไรยังไง มันไม่ควรที่จะมากระทบความรู้สึกส่วนตัว วีนาก็รู้สึกว่าการทำงานแบบมืออาชีพ เราควรที่จะทำเคียงคู่กับใครก็ได้ ได้กับทุกคนนั่นเอง แล้วก็ย้ำอีกทีเลยก็คือเรื่องพลังของผู้หญิง อยากจะให้เวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันยิ่งเสริมกันมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าข้างนอกกระแสจะมายังไง แต่ว่าเราเองก็ต้องเหนียวแน่น”
ยินดีร่วมงานกับทุกคน ไม่ได้มีปัญหาอะไร
“จริงๆ วีนาร่วมงานได้กับทุกคนเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม เราเองไม่ได้มีปัญหา บางทีในกระแสโซเชียลอาจจะมีเรื่องของการปลุกปั่น ทำให้เกิดความเข้าใจผิด แต่วีนาก็อยากจะ declare ตรงนี้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม วีนาก็พร้อมจะร่วมงานด้วย แฮปปี้ด้วย แล้วก็อยากที่จะทำงานออกมาให้สำเร็จค่ะ”
โบ้ยถาม “บอสณวัฒน์” เรื่องสตอรี่ส้ม ไม่รู้หมายถึงอีเวนต์นี้หรือเปล่า
“อันนี้ต้องถามบอสแล้วค่ะ (หัวเราะ) ว่าบอสหมายถึงอะไร ยังไม่ได้คุยกับบอสเลยค่ะ แต่ก็คิดว่าบอสเขาก็น่าจะมีเหตุผล หรือว่าความคิดของเขาเองค่ะ สุดท้ายแล้วสำหรับตัววีนาเองก็ไม่ได้มีอะไรกับใคร อยากจะให้ทุกอย่างมันราบรื่นนะคะ อีเวนต์นั้นก็เป็นอีกอีเวนต์หนึ่งที่ลูกค้าเลือกจ้างเรามา เราภูมิใจและพราวอยากจะพรีเซนต์สินค้าของลูกค้าให้ดีที่สุด ร่วมงานได้ทุกคนค่ะ ยินดีค่ะ”
รีวิวชีวิตหลังมงฯ ลง ช่วงนี้มีหลายโปรเจกต์มาก กำลังจะเปิดกล้องซีรีส์กับ “อิงฟ้า วราหะ”
“ก็ช่วงนี้ก็มีหลากหลายโปรเจกต์ใหม่มากๆ เลยนะคะ อยากฝากพี่ๆ ด้วยนะ ให้กำลังใจวีนาด้วยนะคะ สำหรับซีรีส์ Murder in the Kitchen นะคะ ก็จะเปิดกล้องกลางเดือนเมษายนแล้ว ตอนนี้กำลังเวิร์กช็อป แล้วก็เรียนการแสดงด้วย ก็เป็นอะไรที่เป็นครั้งแรก แล้วโอ้โห นักแสดงที่เล่นด้วยกันก็ตัวเป้งทั้งนั้นเลย เราก็เลยเป็นหนูน้อยตัวเล็กๆ เป็นน้องวีนามือใหม่ในเรื่องนี้ค่ะ
ในเรื่องเล่นเป็นเพื่อนกับพี่อิงฟ้า แต่ว่าต้องไปเดากันเองว่าเป็นคนดีหรือคนร้าย ต้องไปรอชม แต่อยู่ในรัชกาลที่ 5 เพราะฉะนั้นในเรื่องของการแสดง ก็จะมีเรื่องของภาษาเข้ามาด้วย ตรงนี้วีนาก็อยากที่จะทำการบ้านให้หนักมากยิ่งขึ้น แล้วก็ทำให้มั่นใจว่าเราทำออกมาแล้วมันเสมือนจริง ทำออกมาให้ดีที่สุด วีนาก็ไปตามดูเรื่องก่อนๆ ที่เคยแสดงในสมัยรัชกาลที่ 5 ตัวละครที่อาจจะคล้ายๆ กับคาแรกเตอร์เรา ไปทำการบ้านเพิ่มเติมค่ะ”
เป็นงานแสดงครั้งแรกในชีวิต
“ครั้งแรกเลยค่ะ ครั้งแรกแบบเวอร์จิ้น ใหม่สด ปวีนา ซิง ของจริง คือซีรีส์เรื่องแรกเลย แล้วหนูจะมาเจอแต่ละคน อิงฟ้าอย่างนี้ พี่ป็อก (ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์) มีแบงค์ (ธิติ มหาโยธารักษ์) อีก โอ้โห...แต่ละคนเก่งๆ ทั้งนั้นเลยค่ะ ก็รู้สึกดีใจ แล้วก็เป็นเกียรติมากๆ ที่ผลงานแรกเราจะได้ห้อมล้อมไปด้วยคนที่มากประสบการณ์ เราจะได้เรียนรู้อะไรจากเขา”
แอบกดดัน เล่นเรื่องแรกก็เจอแต่คนเก่งๆ
“ก็กดดันนิดหน่อย แต่เวลาที่เราไปอ่านบท เราก็จะสังเกตรอบข้างว่าเขาทำกันยังไง ก็สังเกตเรียนรู้จากทุกคนนั่นแหละ วีนารู้สึกว่าทุกคนเป็นครูของวีนาได้หมดเลย แล้วก็ตื่นเต้นมากๆ ที่จะได้แสดงเรื่องนี้ อยากให้ทุกคนได้ชมกันค่ะ”
ทางกองประกวด ส่งไปเรียนแอ็กติ้งเพิ่ม
“มีแอ็กติ้งที่เรียนอยู่แล้ว ทางกองก็ส่งไปเรียน แล้วก็มีเวิร์กช็อปของทางละครเองด้วย ก็เรียกได้ว่าเข้มข้นมากๆ เลยแหละ แล้ววีนาก็อยากจะเก็บทั้งหมดนี้เอามาใช้ในซีรีส์เรื่องแรก แต่ก็สัญญาว่าจะพัฒนาไปเรื่อยๆ แต่ก็คาดหวังกับตัวเองหนักเหมือนกัน ว่าต้องทำออกมาให้ได้ดีค่ะ”
ถึงจะเป็นเรื่องแรก แต่ก็อยากประสบความสำเร็จ
“ใช่ค่ะ ถึงแม้จะเป็นเรื่องแรก แต่วีนาก็ทำเต็มที่มากๆ จริงๆ แล้วก็อยากจะให้ทุกคนรอติดตามชม ตอนแรกที่เขียนบทอาจจะมีน้อย แต่ตอนนี้เยอะแล้ว มีบทเยอะพอสมควร แล้วก็เป็นอะไรที่วีนารู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้น มันน่าติดตาม เนื้อเรื่องมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว้าวได้ตลอดค่ะ เนื้อเรื่องก็จะเป็นเกี่ยวกับในรัชกาลที่ 5 ที่แบบว่าเป็นเรื่องของการทำอาหาร แล้วก็มีเหตุอะไรเกิดขึ้น ในเรื่องของการเสียชีวิต พูดได้แค่นี้ละกัน หนูพูดไม่ได้แล้ว เดี๋ยวโดนดุ (หัวเราะ)”
ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี จะเริ่มถ่ายทำในวันเกิด 16 เม.ย.
“เริ่มถ่าย 16 เมษายน วันเกิดวีนาพอดีเลย วันเกิดก็เริ่มถ่ายซีรีส์เรื่องแรก ก็รู้สึกว่าเป็นปีที่ดี ทำให้เต็มที่ คิดว่าเป็นอะไรที่อาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากจักรวาลหรือเปล่า เป็นพลังงานที่ดี ที่ทำให้วันเกิดเรา แล้วเราได้มาแสดงซีรีส์เรื่องแรกด้วย เปิดกล้องวันแรกด้วย ก็ดีใจมากๆ แล้วก็อยากจะทำเต็มที่ค่ะ”
ให้ไปติดตามเอง จะเล่นเป็นคนดีหรือคนร้าย แต่ส่วนตัวอยากเล่นร้ายมานานแล้ว จะเอาเอเนอร์ที่โดนกะเทยด่ามาใส่
“หนูอยากเล่นร้ายมานานแล้วค่ะ อยากจะจิกหัวเหมือนกัน (หัวเราะ) ล้อเล่นนะ ล้อเล่น หรืออาจจะบทดีก็ได้ คือชีวิตจริงมันไม่ค่อยได้ใช้ เราก็เอามาใส่ เอาเอเนอร์จี้นี้มาใส่ เอเนอร์จี้ที่เราโดนกะเทยด่า เราใส่เลย ล้อเล่นๆ (หัวเราะ)”
ให้การแสดงเป็นที่ปลดปล่อย
“ใช่ค่ะ จริงๆ แล้วการแสดงที่วีนาเรียนมานี่รู้สึกว่าว้าวมากเหมือนกัน มีอีกหลายมุมที่ได้ค้นหาในคาแรกเตอร์ แล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากๆ สำหรับวีนานะคะ แล้วก็หวังว่าทุกคนจะตื่นเต้น แล้วก็รอติดตามชมเรื่องนี้ด้วยค่ะ”