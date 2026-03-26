แซบแตกแตน! 77 “มิสแกรนด์ฯ 2026” ปล่อยของโค้งสุดท้ายรอบพรีลิมฯ “มิสแกรนด์สตูล” นั่งวีลแชร์ขึ้นเวที (คลิป)

เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ สำหรับเวที มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 ที่ล่าสุดเป็นการประกวดรอบ Preliminary (รอบอุ่นเครื่อง) งานนี้ 77 สาวงามจากทั่วประเทศ ขนความปังมาแบบจัดเต็ม อวดออร่าหน้าผมเป๊ะทุกองศา แต่ละคนหวังโกยคะแนนเข้ากระเป๋าให้ได้มากที่สุดก่อนถึงรอบตัดสินจริง! ชนิดไม่มีใครยอมใคร ทั้งตัวเต็ง ตัวแม่ ม้ามืด นางปาด ไปจนถึงนางนอนมง ต่างพาเหรดขึ้นโพล “เพจนางงาม” กันอุตลุด แฟนคลับเชียร์จนโซเชียลลุกเป็นไฟ
ด้านบิ๊กบอสตัวจริงเสียงจริง ณวัฒน์ อิสรไกรศีลประธานกองประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ และ มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ออกโรงเตือนชัดๆ ว่า “อย่าชะล่าใจ หาซีน หาแสง ให้ถูกที่” เพราะพลาดเพียงนิด ตัวเต็งอาจมีสิทธิ์ “มงเคลื่อน” เหตุนี้สาวงามทุกคนต้องเร่งเครื่องสุดพลัง ฟาดทุกจริต ทุกสเต็ป เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสทองในช่วงโค้งสุดท้ายนี้
บรรยากาศภายใน MGI Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo BKK ถนนพระราม 9 วันนี้แน่นขนัดไปด้วยแฟนนางงาม PD แฟนด้อม และกองเชียร์ ที่มาร่วมส่งพลังแบบติดขอบเวที ขณะเดียวกันแฟนนางงามทางบ้านเกาะหน้าจอรับชมผ่าน YourTube : Grand TV กันอย่างคึกคัก ค่ำคืนนี้ยังได้ 2 พิธีกร แชมป์ สกุล ลิมปภานนท์ และ กชเบล ศรัณรัชต์ เผือกพิพัฒน์ มารับหน้าที่สร้างสีสัน ก่อนเปิดเวทีให้สาวงามได้เฉิดฉายในชุดราตรีสุดหรู ต่อด้วยชุดว่ายน้ำสุดแซบ แบรนด์ MGI Swimwear อวดรูปร่าง ความมั่นใจ และพลังความเป็นควีนแบบไม่มีพัก ตอนนี้คะแนนเริ่มขยับ ตัวเต็งเริ่มสั่น ม้ามืดเริ่มมา เกมพลิกได้ทุกวินาที
รวมถึงมีโมเมนต์น่าเห็นใจเกิดขึ้น เมื่อ มิสแกรนด์สตูล 2026 “เอญ่า ณัชชา สงวนจันทร์” เดินไม่ไหว ต้องนั่งวีลแชร์ขึ้นเวที หลังเจ้าตัวประสบอุบัติเหตุจากการใส่รองเท้าส้นสูง ส่งผลให้เอ็นข้อเท้า 2 ข้างอักเสบ ต้องใส่เฝือกอ่อน แฟนนางงามปรบมือให้กำลังใจสนั่นฮอลล์ สู้เพื่อมงฯของแทร่!
มาร่วมลุ้นกันว่าสาวงามจากจังหวัดใด จะคว้ามงกุฎ และตำแหน่ง มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ คนที่ 14 ไปครอง ค่ำคืนวันตัดสิน เสาร์ที่ 28 มีนาคม เวลา 19.00 น. ณ MGI Hall บอกเลยว่า ศึกนี้เชือดเฉือนกันจนวินาทีสุดท้ายแน่นอน