แรงรับสงกรานต์ปีม้าทอง​ 2569​ "พระขุนแผนรวยโกฏิ หลังเสือ" เพื่อสร้างทางสร้างถนนวัดสวนธรรมฯ

พระสร้างใหม่มาแรงรับสงกรานต์ปีม้าทองต้องยกให้ "พระขุนแผนรวยโกฏิ หลังเสือ" รุ่นแรกหลวงปู่ศิลา สิริจันโท เตรียมปลุกเสกวาระสุดท้าย 29 มีนาคม 2569 โดยหลวงปู่ศิลา ณ วัดสวนธรรมปิติสิริจันโท จ.กาฬสินธุ์
พระขุนแผนรวยโกฏิ หลังเสือ เพื่อสร้างถนนภายในบริเวณวัดสวนธรรมปีติ(ธ) ซึ่งเป็นวัดแห่งที่ 2 ในความอุปถัมภ์ขององค์หลวงปู่ศิลา สิริจันโท บ้านแกเปะใหญ่ หมู่ที่ 5 เมืองกาฬสินธุ์ ต.เชียงเครือ จ.กาฬสินธุ์ โดยได้เปลี่ยนจากธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาและเปลี่ยนจากที่พักสงฆ์เป็นวัดเรียบร้อยแล้ว ชื่อว่า "วัดสวนธรรมปิติสิริจันโท"
ทั้งนี้ ตั้งแต่ครองสมณเพศมา หลวงปู่ศิลา นอกจากเป็นพระปฏิบัติแล้วยังเป็นพระ นักสาธารณสงเคราะห์อุปกรณ์และสถานที่ทางการแพทย์หลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, โรงพยาบาลกาฬสินธุ์, โรงพยาบาลร้อยเอ็ด, และโรงพยาบาลธวัชบุรี การมอบรถกู้ชีพ และรถกู้ภัยให้มูลนิธิหลายแห่ง เป็นต้น
ขณะเดียวกัน หลวงปู่ศิลายังสงเคราะห์สบทบทุนทางศาสนา เช่น สร้างสะพานเข้าหอเจ้าเฮือน 3 พระองค์ ที่วัดพระธาตุพนม,สร้างอุโบสถวัดโพนโป่ง ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย และบูรณะหลังคาอุโบสถวัดป่าศรีโพนทอง ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด,มอบเงินสมทบวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นต้น
การจัดสร้าง"พระขุนแผนรวยโกฏิ หลังเสือ" โดยทีมงานพี่เสือ นำโดย นายนิภัทร สุวาส CEO บริษัท สมาร์ทอิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และป้อมสกลนคร ประสานงานจัดสร้าง โดยได้รวบรวม สุดยอดมวลสาร สุดยอดวัตถุมงคล สุดยอดพุทธคุณ มาสร้าง"พระขุนแผนรวยโกฏิ หลังเสือ"
"ผมแขวนพระทุกรุ่นที่ผมและทีมงานพี่เสือสร้าง เอาใจใส่ทุกขั้นตอน มวลสาร พุทธศิลป์ พิธีกรรม วัตถุประสงค์ และความชัดเจนของจำนวนการสร้าง เมื่อทำทั้งทีอย่าให้เสียครูบาอาจารย์" นายนิภัทรกล่าว
นายนิภัทร์ ยังบอกด้วยว่า ยอดจองทุกรุ่นที่หมดภายในเวลาอันสั้นเกิดจากเหตุหลายปัจจัย สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้เล่นและผู้ใช้สบายใจก็คือ การสร้างพระในยุคปัจจุบันแตกต่างจากในอดีตมาก รูปแบบของวัตถุมงคล โดยเฉพาะการมีโค้ดที่ชัดเจนและรันนัมเบอร์องค์พระ ทำให้ง่ายต่อการศึกษาเก็บสะสมของคนเล่นพระใหม่
อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการจัดสร้างวัตถุมงคลในยุคปัจจุบันคือ รูปแบบและความสวยงาม คือความสวยงามที่เปี่ยมล้นด้วยความเข้มขลัง มวลสารมหามงคลที่นำมาสร้างประกอบด้วยมวลสารชั้นครู ที่หลวงปู่ศิลามอบให้ ทั้งเกศา ทั้งผงพรายกุมารเก่า ทั้งว่านมหามงคลมากมาย เเร่มงคล มวลสารที่หลวงปู่ให้ลูกศิษย์เข้าป่าไปหาตามนิมิตหลวงปู่, มวลสารเก่าหลวงปู่ทิม ได้รับจากอาจารย์ เพียรวิทย์ ทั้งผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม, ดินที่เข้าปูนตอนหล่อพระกริ่งชินบัญชร หลวงปู่ทิม, พลอยเสกหลวงปู่ทิม, ผงสร้างวัตถุมงคลเก่าหลวงปู่ทิม และตะกรุดและลูกอมพรายกุมารหลวงปู่ทิม
ประการแรกต้องยกให้ปฏิปทาและวัตรปฏิบัติของหลวงปู่ศิลา ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ของลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศ รวมทั้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของการจัดสร้าง รายละเอียดทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น มวลสาร โลหะชนวนมวลสารต่างๆ เรื่องพิธีกรรมที่เข้มขลัง งานนี้ใส่ใจทุกขั้นตอน
ทางด้าน "ป้อม สกลนคร"ให้ของมูลเพิ่มเติมว่า ยอดจองที่หมดภายในเวลาอย่างรวดเร็วนั้น เกิดจากความชัดเจนของทีมงานจัดสร้าง มวลสารชัดเจนวัตถุประสงค์ชัดเจน และจำนวนการจัดสร้างชัดเจน
