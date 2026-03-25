“หม่ำ” ลั่นมันตามผมไป! เมื่อคืน “เหน่ง เหม่งจ๋าย” มาหา ยันตลกไม่ทิ้งกัน จะช่วยดูแลลูกเมียเท่าที่ทำได้

“หม่ำ จ๊กมก” ย้ำตลกไม่ทิ้งกัน พร้อมเล่านาทีขนลุก เชื่อวิญญาณ “เหน่ง เหม่งจ๋าย” กลับมาหาที่บ้าน หลังกิ่งไม้ปริศนาหล่นใส่ที่นั่งประจำตัว เผยจะช่วยดูแลครอบครัวเพื่อนเท่าที่ทำได้
ในงานฌาปนกิจตลกชื่อดัง “เหน่ง เหม่งจ๋าย”หรือ “อาทิตย์ มีมาก” มีกลุ่มศิลปินตลกมาร่วมงานอย่างเนืองแน่น ซึ่ง “หม่ำ จ๊กมก” เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา ในฐานะตัวแทนกลุ่มศิลปินตลกก็ได้เอ่ยขอบคุณพี่น้องตลกทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ ยันไม่ใช่แค่งานขาวดำที่ทุกคนจะมารวมตัวกัน แค่ได้ข่าวว่าใครเจ็บป่วยก็ทยอยกันไปเยี่ยมอยู่แล้ว
“พวกเราศิลปินตลกรักกันอยู่แล้วครับ ไม่ใช่แค่งานขาวดำ แต่แค่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไปเยี่ยมกันอยู่แล้ว อย่างอาจารย์เด๋อ (เด๋อ ดอกสะเดา) เราก็ทยอยกันไปเยี่ยมครับ”
เชื่อเมื่อคืนนี้มีเหตุการณ์ที่ “เหน่ง” ไปหาที่บ้าน
“ผมว่ามันตามผมไปนะ เพราะผมบอกมันว่ากูแช่เบียร์ไว้แล้วนะ พอไปถึงอาบน้ำเสร็จก็นั่งกินตรงที่ทำกับข้าวที่ถ่ายรายการหม่ำกับหม่ำนั่นแหละ กินไปได้สักหน่อยนึงก็บอกว่าไอ้เหน่งกูมาแล้วนะ แล้วอยู่ๆ กิ่งไม้ยาวเท่าแขนร่วงลงมาต่อหน้าข้างๆ ผมเลย ผมว่ามันมา แล้วที่หล่นคือที่นั่งประจำมันด้วยนะ เพราะถ้าปกติมันมาเมียมันจะนั่งอีกฝั่งนึง แล้วมันจะนั่งตรงนั้น
หลังจากนี้พวกเราก็คงดูแลสอดส่องครอบครัวของเขา ลูกเขา พวกเราก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ เพราะพวกเราต่างก็มีครอบครัวครับ ก็จะช่วยเท่าที่ช่วยได้”