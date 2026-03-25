“หม่ำ” ลั่นมันตามผมไป! เมื่อคืน “เหน่ง เหม่งจ๋าย” มาหา ยันตลกไม่ทิ้งกัน จะช่วยดูแลลูกเมียเท่าที่ทำได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“หม่ำ จ๊กมก” ย้ำตลกไม่ทิ้งกัน พร้อมเล่านาทีขนลุก เชื่อวิญญาณ “เหน่ง เหม่งจ๋าย” กลับมาหาที่บ้าน หลังกิ่งไม้ปริศนาหล่นใส่ที่นั่งประจำตัว เผยจะช่วยดูแลครอบครัวเพื่อนเท่าที่ทำได้

ในงานฌาปนกิจตลกชื่อดัง “เหน่ง เหม่งจ๋าย”หรือ “อาทิตย์ มีมาก” มีกลุ่มศิลปินตลกมาร่วมงานอย่างเนืองแน่น ซึ่ง “หม่ำ จ๊กมก” เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา ในฐานะตัวแทนกลุ่มศิลปินตลกก็ได้เอ่ยขอบคุณพี่น้องตลกทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ ยันไม่ใช่แค่งานขาวดำที่ทุกคนจะมารวมตัวกัน แค่ได้ข่าวว่าใครเจ็บป่วยก็ทยอยกันไปเยี่ยมอยู่แล้ว

“พวกเราศิลปินตลกรักกันอยู่แล้วครับ ไม่ใช่แค่งานขาวดำ แต่แค่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไปเยี่ยมกันอยู่แล้ว อย่างอาจารย์เด๋อ (เด๋อ ดอกสะเดา) เราก็ทยอยกันไปเยี่ยมครับ”

เชื่อเมื่อคืนนี้มีเหตุการณ์ที่ “เหน่ง” ไปหาที่บ้าน
ผมว่ามันตามผมไปนะ เพราะผมบอกมันว่ากูแช่เบียร์ไว้แล้วนะ พอไปถึงอาบน้ำเสร็จก็นั่งกินตรงที่ทำกับข้าวที่ถ่ายรายการหม่ำกับหม่ำนั่นแหละ กินไปได้สักหน่อยนึงก็บอกว่าไอ้เหน่งกูมาแล้วนะ แล้วอยู่ๆ กิ่งไม้ยาวเท่าแขนร่วงลงมาต่อหน้าข้างๆ ผมเลย ผมว่ามันมา แล้วที่หล่นคือที่นั่งประจำมันด้วยนะ เพราะถ้าปกติมันมาเมียมันจะนั่งอีกฝั่งนึง แล้วมันจะนั่งตรงนั้น

หลังจากนี้พวกเราก็คงดูแลสอดส่องครอบครัวของเขา ลูกเขา พวกเราก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ เพราะพวกเราต่างก็มีครอบครัวครับ ก็จะช่วยเท่าที่ช่วยได้”












“หม่ำ” ลั่นมันตามผมไป! เมื่อคืน “เหน่ง เหม่งจ๋าย” มาหา ยันตลกไม่ทิ้งกัน จะช่วยดูแลลูกเมียเท่าที่ทำได้
“หม่ำ” ลั่นมันตามผมไป! เมื่อคืน “เหน่ง เหม่งจ๋าย” มาหา ยันตลกไม่ทิ้งกัน จะช่วยดูแลลูกเมียเท่าที่ทำได้
“หม่ำ” ลั่นมันตามผมไป! เมื่อคืน “เหน่ง เหม่งจ๋าย” มาหา ยันตลกไม่ทิ้งกัน จะช่วยดูแลลูกเมียเท่าที่ทำได้
“หม่ำ” ลั่นมันตามผมไป! เมื่อคืน “เหน่ง เหม่งจ๋าย” มาหา ยันตลกไม่ทิ้งกัน จะช่วยดูแลลูกเมียเท่าที่ทำได้
“หม่ำ” ลั่นมันตามผมไป! เมื่อคืน “เหน่ง เหม่งจ๋าย” มาหา ยันตลกไม่ทิ้งกัน จะช่วยดูแลลูกเมียเท่าที่ทำได้
