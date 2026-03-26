“ใบเตย อาร์สยาม” ยืนหนึ่ง! ศิลปินคนสุดท้ายของค่าย RS แพลนส่งลูกเรียนอเมริกา

คัมแบ็กสู่สังเวียนลูกทุ่งอีกครั้ง สำหรับนักร้องตัวแม่ “ใบเตย อาร์สยาม” หรือ “สุธีวัน ทวีสิน”เจ้าของฉายา ซุปตาร์สั้นเสมอหู ที่มาเปิดใจในรายการ “ซุปตาร์พาตะลุย” ถึงเส้นทางชีวิตในวงการบันเทิง พร้อมยืนยันความผูกพันกับค่ายอาร์เอสในฐานะศิลปินรุ่นแรกและคนสุดท้ายของค่ายอีกด้วย
โดยเจ้าตัวเผยว่า ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของชีวิต “เฮียฮ้อ สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อาร์เอส ยังคงให้โอกาสและอยู่เคียงข้างเสมอ แม้วันนี้สถานการณ์ของค่ายอาจเปลี่ยนไปจากเดิม แต่ยืนยันว่าจะขออยู่สู้ไปจนถึงวันสุดท้าย พร้อมเผยแพลนเตรียมส่งลูกสาว “น้องเวทมนต์” ไปเรียนเมืองนอกอีกด้วย
กลับมาเซ็นสัญญากับเฮียฮ้ออีกรอบหนึ่ง?
“ใช่ค่ะ ก็ตั้งแต่กลับมาเซ็นสัญญากับเฮียอีก เรารู้สึกว่าเฮียให้โอกาสเรา นี่คือเป็นศิลปินคนสุดท้ายในค่าย ตอนนี้เหลือคนเดียว เป็นศิลปินรุ่นแรกและคนสุดท้าย เป็นลูกคนสุดท้ายก็ถูกต้องแล้ว เพราะว่าเราก็เกิดมากับเฮีย ถ้าวันใดมันจะไม่มีกันอยู่แล้ว ก็ต้องไปพร้อมกับเฮีย ไม่ได้หมายถึงว่าตายนะ คือจนกว่าจะเลิกทำ รักค่าย รักที่สุด เรารู้สึกว่าในวันที่เราลำบากที่สุด เฮียได้กุมมือเราไว้ วันนี้ค่ายเราก็อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่ผ่านมา เราก็อยู่สู้กับเฮียจนวันสุดท้ายเช่นกัน”
มีอะไรอยากบอกเฮีย?
“เราเป็นนักสู้เหมือนกัน เป็นกำลังใจให้เฮียเสมอ ลูกสาวคนนี้ก็จะอยู่ข้างเฮีย เฮียเป็นพ่อคนที่ 2 เป็นบ้านหลังที่ 2 ของชีวิต เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น สุดท้ายลูกสาวคนนี้ก็จะอยู่เคียงข้างเฮีย เป็นคนสุดท้ายเหมือนกัน ณ วันนี้ ยืนหนึ่ง ยืนอยู่คนเดียวกับเฮียตลอดไป นี่แหละตัวแม่ จะบอกว่าบุญคุณสำคัญที่สุด
สำหรับใบเตย วันนี้นะ ต่อให้เฮียจะสู้หรือไม่สู้ เราจะเหลืออยู่กี่คน เหลืออยู่กี่เพลง ก็บอกกับเฮียเลยว่า แค่ไหนแค่นั้น เฮียสุดแค่ไหน เฮียไม่ไหว เฮียบอก ถ้าเฮียไหว เราไปกันต่อ จะจับมือกันจนสุดทาง เอาจริง ๆ นะ ก็คุยกับทีมงานทุกอย่างว่าไม่ต้องสนใจอะไร สุดท้ายแล้วถ้าเบอร์เดียว ถ้ามันยังทำเงินได้ก็จบ ตอนนี้ศิลปินหันมาเป็นติ๊กต๊อกเกอร์ ยุคใหม่หมดแล้ว เราต้องเข้าใจตรงนี้ เพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่า ถ้ายังมีโปรเจกต์ไหน เราก็เต็มที่ เราก็ถือว่าหน้าที่เราคือนักร้อง ส่วนงานคอนเสิร์ตช่วงสงกรานต์ตอนนี้เต็มหมดแล้ว”
นอกจากนี้ “ใบเตย อาร์สยาม” ยังเผยอีกว่ามีแพลนจะส่งลูกสาว “น้องเวทมนต์” ไปเรียนที่อเมริกา
“มีแพลนอยากส่งลูกไปเรียนเมืองนอก คิดไว้ว่าจะส่งเขาไปเรียนที่อเมริกา ไปอยู่กับน้องสาวพี่แมน ไปเรียนที่ซานฟรานซิสโก อยากให้เขาได้เป็นเด็กอเมริกัน จะได้เก่งภาษา จะได้ดูแลตัวเองได้”
ติดตามรายการ “ซุปตาร์พาตะลุย” ทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 น. ทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34