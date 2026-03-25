ฌาปนกิจ “เหน่ง เหม่งจ๋าย” คนบันเทิงร่วมอาลัยสุดเศร้า ภรรยาเป็นลม ลูกสาวร่ำไห้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศงานฌาปนกิจตลกชื่อดัง “เหน่ง เหม่งจ๋าย” หรือ “นายอาทิตย์ มีมาก” ณ วัดกลางคลองสี่ จ.ปทุมธานี วันนี้ (25 มี.ค.) มีเหล่าพี่น้องวงการตลกมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายกันอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น หม่ำ จ๊กมก, ดู๋ ดอกกระโดน, หยอง ลูกหยี, ชูษี เชิญยิ้ม , บอล เชิญยิ้ม, โก๊ะตี๋ อารามบอย, แจ็ค แฟนฉัน, ตั๊ก บริบูรณ์, กระรอก เชิญยิ้ม, เหลือเฟือ ม๊กจ๊ก, นก วนิดา, โอบะ เสียงเหน่อ , กิ๊บ โคกคูน , หลุยส์ ชวนชื่น, พี่เชษฐ เชิญยิ้ม ,น้าเร เชิญยิ้ม ,เหยิน สกอเปี้ยน ฯลฯ รวมถึงครอบครัวและเพื่อนฝูงทั้งในและนอกวงการอีกมากมายล้นศาลา โดยทั้งนี้มีการจัดแสดงโขนหน้าไฟ เรื่องรามเกียรติ์ด้วย

ทั้งนี้พอถึงช่วงเคลื่อนย้ายศพ เดินวนรอบเมรุ  “ไอซ์” ภรรยาที่ยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้า ร้องไห้เกือบตลอดเวลา รับหน้าที่เดินถือรูปสามีทั้งน้ำตา ด้านลูกสาวทั้งสองคน “น้องกีต้าร์” และ “น้องเพนนี” ที่เกิดจากอดีตภรรยาสองคนทำหน้าที่ถือกระถางธูปและผ้าไตรเดินนำขบวน โดย “น้องกีต้าร์” ลูกสาวคนโตสะอื้นไห้ กล่าวคำอาลัยคุณพ่อ

พอถึงช่วงที่ให้ญาติๆ ขึ้นไปเปิดโลงดูหน้าเหน่ง เหม่งจ๋ายครั้งสุดท้าย เป็นช่วงที่บีบหัวใจของทุกคน โดยเฉพาะ “ไอซ์” ที่ร้องไห้แทบขาดใจจนเป็นลม เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันปฐมพยาบาลและพยุงกันลงมา รวมทั้งลูกๆ และญาติที่ขึ้นไปต่างก็ร่ำไห้กันปานจะขาดใจ โดยหลังจากนี้ทางครอบครัวจะวางแผนในการลอยอังคารต่อไป
















































































ฌาปนกิจ "เหน่ง เหม่งจ๋าย" คนบันเทิงร่วมอาลัยสุดเศร้า ภรรยาเป็นลม ลูกสาวร่ำไห้
