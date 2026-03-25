“ดิว อริสรา” โวยไม่จ่ายหนี้ “เมย์” เห็นข่าวแล้วล่ก โร่เคลียร์ แจงยอดหนี้ไม่ถึง 60 ล้าน ร่ำไห้ลูกคือพลังสู้ชีวิต

“ดิว อริสรา” ร้องไห้ลูกคือพลังชีวิต ทุกวันนี้ใช้ชีวิตอยู่ไต้หวันเพื่อเลี้ยงลูกเป็นหลัก กลับไทยมารับงานได้เดือนละครั้งเพราะลูกไม่มีพี่เลี้ยง ยันทำถูกต้องตามสัญญาเป็นหนี้ “เมย์ วาสนา” ไม่อยากพูดไปก่อนเคลียร์หนี้ได้เร็วกว่าสัญญา พร้อมยันไม่ได้เป็นหนี้ถึง 60 ล้านตามข่าว
หลายคนอาจจะเข้าใจว่า “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทย แยกกับสามีและลูกๆ ทั้ง 2 คน เมื่อถามเรื่องนี้กับดิว เจ้าตัวก็เผยว่าตนใช้ชีวิตหลักอยู่ที่ไต้หวัน หากมีงานจึงบินกลับมาเมืองไทย ซึ่งจะมาได้เพียงเดือนละครั้ง เนื่องจากตนต้องอยู่ดูแลลูกๆ
“ไม่ใช่นะคะ ทุกครั้งที่เห็นว่าดิวมาทำงานคือดิวบินมาจากไต้หวันเพื่อมาทำงาน ทุกๆ วินาทีที่ดิวอยู่ที่นี่ดิวจะต้องทำงานทุกวินาทีจริงๆ แต่ละรอบก็มาไม่เท่ากัน บางครั้งมาแค่ 1-2 คืนก็มี มาแล้วก็พยายามจัดสรรเวลาให้มันคุ้มค่าที่สุด ใน 1 เดือนดิวกลับมาไทยได้แค่ครั้งเดียว ลูกๆ ดิวไม่ได้มีพี่เลี้ยงขนาดนั้น ไซลาสไม่มีพี่เลี้ยง
เรารู้ตัวว่าเรามีภาระอะไรที่เราต้องจัดการ และบนภาระนั้นๆ มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้ว มีโอกาสดีๆ ดิวก็คว้าไว้ ดิวมองตัวเอง ดิวรักตัวเองในเวอร์ชั่นแบบนี้ขึ้นด้วย มันเบาสบายดี ดิวมั่นใจว่าตอนนี้ดิวเป็นดิวที่มีความสุขมากกว่าดิวเมื่อก่อน เราผ่านอะไรมาเยอะ เราเจ็บ มีบทเรียน สมานแผลตัวเอง เราได้เจอกับตัวเองและรู้ว่าตรงไหนคือจุดที่ลงล็อกกับชีวิตตัวเอง อธิบายไม่ถูก เอาเป็นว่าตอนนี้ดิวมีความสุขกับชีวิตตัวเอง มีความสุขในการทำงาน”
คนชื่นชมชีวิตติดดินมากกว่าเมื่อก่อน ลั่นชีวิตตอนนี้ไม่ใช่เวลาช้อปปิ้ง
“ดิวว่าในตอนนี้การช้อปปิ้งมันยังไม่ใช่เวลา แล้วดิวก็ได้เจอคำตอบหลายๆ อย่างกับตัวเองมากขึ้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีมาก็มีไป มีไปเดี๋ยวมันก็มาได้อีก ชีวิตคนเรามันไม่แน่ไม่นอน การช้อปปิ้งตอนนี้เทรนด์มันก็เปลี่ยน ณ วันนี้หน้าที่และจุดยืนของดิวคืออะไรดิวต้องถามตัวเอง และดิวมีคำตอบกับตัวเองแล้วว่าอะไรคือสิ่งสำคัญ”
ยันเป็นลูกหนี้ที่ดีทำตามสัญญา พอเห็นข่าวรีบโทร.เคลียร์ “เมย์ วาสนา อินทะแสง”
“ยอดหนี้ดิวจ่ายมาโดยตลอด ไม่ใช่ไม่จ่าย ดิวทำตามสัญญาทุกอย่าง เอาเป็นว่ากับเจ้าหนี้ดิวไม่ได้ผิดสัญญากับใครเลย ของทางพี่เมย์ดิวไม่ได้ผิดสัญญา ทุกๆ อย่างยังอยู่ในสัญญาอยู่ ดิวขอพูดว่าดิวไม่ได้ผิดสัญญาอะไร แล้วสัญญามันก็มีข้อระบุทุกอย่างชัดเจน สิ่งที่ดิวจะทำดิวก็จะทำทุกอย่างภายใต้สัญญา ถ้าดิวมีโอกาสทำได้ดีมากกว่าตามสัญญาดิวก็จะทำ ในสัญญาไม่ได้ระบุว่าต้องจ่ายเดือนละเท่าไหร่ ในสัญญาระบุว่าภายในระยะเวลาเท่านี้ดิวต้องชำระให้หมด ดังนั้นดิวอาจจะชำระก่อนก็ได้ หรือดิวจะทยอยก็ได้ หรือดิวจะก้อนเดียวโปะจบก็ได้
ดิวแอบรู้สึกเหมือนกันนะว่าที่ข่าวออกไปเหมือนว่าดิวไม่จ่าย ความเป็นจริงคือมันไม่ใช่แบบนั้น ความเป็นจริงแล้วดิวยังอยู่ในความถูกต้อง ถ้าดิวทำผิดดิวต้องโดนอยู่แล้ว พอข่าวออกดิวกลับไปดูสัญญาใหม่เลยนะว่าเราเข้าใจผิดมาโดยตลอดหรือเปล่า ดิวพูดได้เต็มปากว่าดิวยังไม่ผิดสัญญาอะไร ข่าวออกว่าสิ้นสุดสัญญาเมษายน แต่ในความเป็นจริงคือสิงหาคม มันเหมือนไม่ให้โอกาสดิวหายใจเลย เชื่อเถอะว่าทุกวันนี้ดิวทำทุกอย่างเต็มที่มากและอย่างดีที่สุด”
แนบสัญญาให้ “เมย์ วาสนา” ดูว่าตนไม่ได้ทำผิดสัญญา ยันทำหน้าที่ลูกหนี้อย่างดีที่สุด
“หลังจากที่ข่าวออกไปก็ได้คุยกับพี่เมย์ว่ามันคืออย่างนี้นะแม่ ก็ไม่อยากให้พี่เมย์เข้าใจผิด ข่าวออกปุ๊บดิวก็ล่กเลย เราก็พูดตรงๆ เลยว่าฉันทำอะไรผิดหรือเปล่า เราพยายามเคลียร์ตัวเอง ในทุกๆ วันเราพยายามทำอย่างเต็มที่ทุกอย่าง เราพยายามเคลียร์ตัวเองจริงๆ เห็นข่าวก็เลยตกใจ เลยทักไปบอก ส่งสัญญาไปให้เขาดู ให้เขาทำความเข้าใจกับสัญญานะ ว่ามันเป็นแบบนี้ เราทำตามกระบวนการ ความเข้าใจของแต่ละคนเป็นยังไงดิวไม่ได้โฟกัส
(พี่เมย์ว่าไง?) ดิวสารภาพตรงๆ ว่าดิวมีหลายอย่างที่ดิวต้องทำ ดิวไม่อยากให้เป็นดิวตอบอันนั้น เขาตอบอันนี้ มันไม่จบ ณ วันนี้เรารู้ตัวดีเราคือลูกหนี้ เราจะทำหน้าที่ลูกหนี้ของเราอย่างดีที่สุด และให้ได้ดีมากกว่าสัญญาถ้ามีโอกาสก็จะทำ”
ไม่มีอะไรที่ได้มาโดยไม่เหนื่อย ดีกว่าเมื่อก่อนที่มีชีวิตไม่เหนื่อยแต่ทรมานแล้วยังเคว้งคว้าง
“มันก็ยาก มันไม่มีอะไรที่ได้มาแล้วเราไม่เหนื่อย ชีวิตเราเหนื่อยมันเป็นเรื่องที่ดี เพราะมันได้ทำ แต่ถ้ามันไม่เหนื่อยแล้วยังเคว้งคว้างเหมือนที่ผ่านมา อันนั้นทรมานกว่า ตอนนี้จุดที่เราอยู่ เราไม่ได้ไปโฟกัสว่าฉันเหนื่อยจัง มันยากจัง เราโฟกัสที่เรามีความสุขจังที่เรามี มีความสุขจังที่ได้ทำมากกว่า หลายๆ คนรอบตัวดิว ดิวรู้สึกแฮปปี้ ชีวิตดิวเหมือนสึนามิ พอมันพัดไปแล้ว สิ่งที่มันหลงเหลืออยู่มันทำให้ดิวรู้สึกอบอุ่นใจดี”
ยันไม่ได้มีหนี้ 60 ล้านบาทตามข่าว ร้องไห้ความสุขทุกวันนี้คือลูก ทำทุกวินาทีเพื่อลูก
“(ค่าใช้จ่ายเรื่องลูกแบ่งกันดูแลยังไง?) ไม่เลย ไม่ต้องแบ่งยังไงเลย ต่อให้ช่วงเวลาที่เรามีปัญหาเราก็ดูแลลูกอย่างดีมาโดยตลอด (หนี้เคลียร์หมดปีนี้ก็เป็นไท?) ใช่ค่ะ จริงๆ แล้วยอดมันไม่ได้เป็นตามข่าว ตัวเลขในข่าวมัน 60 กว่าล้าน แต่ของดิวไม่ใช่ ก่อนที่ดิวจะกลับมามีการเคลียร์กันแล้วด้วย ไม่งั้นเขาจะเอาของไปคืนได้ยังไง เราก็ต้องเคลียร์ไปแล้วบางส่วน ตรงนี้เราไม่ต้องมานั่งลงรายละเอียด ให้เป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่า ก็ทำทุกวันให้ดีที่สุด
ทุกวันนี้ความสุขของดิวคือลูกดิว(ร้องไห้) ทำให้ดิวยิ้มสู้ได้ทุกวัน ทุกวันนี้คือทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพราะพวกเขา ไม่อยากร้องไห้เลย พอพูดถึงลูก ดิวเป็นคนที่แตะเรื่องลูกไม่ได้เลย ทุกๆวันดิวอยากจะบอกว่าดิวทำทุกอย่างเพื่อลูกๆ ทั้งสองคน ทุกๆ วินาทีของดิวเลย ดิวกล้าพูด เพราะเขาคือพลังของดิว”