วิลล่า มาร์เก็ท เปิดตัวโฉมใหม่ สาขาทองหล่อ ยกระดับประสบการณ์พรีเมียม                                           ภายใต้คอนเซ็ปต์“Your Premium Lifestyle Awaits”

กรุงเทพฯ – วิลล่า มาร์เก็ท (Villa Market) ประกาศเปิดตัวสาขาทองหล่อโฉมใหม่อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 27–29 มีนาคม 2569 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Your Premium Lifestyle Awaits” มุ่งยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งให้เหนือกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป สู่การเป็นจุดหมายของ Premium Grocery Experience ที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันสำหรับคนเมือง
การปรับโฉมครั้งนี้สะท้อนจุดยืนของวิลล่า มาร์เก็ท ในฐานะผู้นำด้านการคัดสรรสินค้าพรีเมียม ผ่านการพัฒนาและยกระดับโซนสินค้าหลักให้โดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยการรวบรวมความพรีเมียมจากทั่วโลก อาทิ โซนเนื้อนำเข้าคุณภาพสูงจากสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น โซนสินค้าอาหารนำเข้าหายากจากยุโรปและนานาประเทศ รวมถึงโซนผักผลไม้สดและสินค้าสุขภาพคุณภาพสูงที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ทุกองค์ประกอบได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน เพื่อมอบประสบการณ์การเลือกซื้อที่แตกต่างและเหนือระดับในทุกครั้งที่มาเยือน
ภายในงานเปิดตัว พบกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “The Selects Edition” ที่มอบสิทธิประโยชน์และข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่และสมาชิก VPlus ควบคู่กับแคมเปญส่งเสริมการขายและของรางวัลมากมายตลอด 3 วันแห่งการเฉลิมฉลอง พร้อมโปรโมชันพิเศษเฉพาะช่วงเปิดตัว เพียงช้อปครบ 1,500 บาท รับคูปองมูลค่า 150 บาท
การรีลอนซ์วิลล่า มาร์เก็ท สาขาทองหล่อในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการปรับโฉมพื้นที่ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น แต่ยังตอกย้ำความแข็งแกร่งของวิลล่า มาร์เก็ท ในฐานะแบรนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตพรีเมียมที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปีในการคัดสรรสินค้า ทำเล และบริการอย่างพิถีพิถัน ภายใต้แนวคิด “Small but Beautiful” พร้อมเดินหน้าพัฒนาประสบการณ์การช้อปปิ้งอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบหน้าร้านและดิจิทัล เพื่อมอบความสะดวกสบาย คุณภาพ และความพิเศษในทุกมิติ
วิลล่า มาร์เก็ท สาขาทองหล่อ ตั้งอยู่ภายในโครงการ Market Place ทองหล่อ ซอย 15 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00–22.00 น. เพื่อรองรับวิถีชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งของคนเมือง มาร่วมค้นหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและสัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ ที่ครบทุกความต้องการ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียว
ติดตามข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และโปรโมชันพิเศษจากวิลล่า มาร์เก็ท ได้ที่ เบอร์ 02-6621000 Line: @villa.supermarket Facebook:https://www.facebook.com/villamarketofficial