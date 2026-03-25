“เอแคลร์ จือปาก” ประกาศจัดวันเกิดขายบัตรปีสุดท้าย ทุ่มเกือบ 10 ล้าน แต่ไม่เคยได้กำไร

“เอแคลร์ จือปาก” ประกาศจัดวันเกิดแบบขายบัตรปีสุดท้าย เผยเป็นธีมภาคใต้ รับประกันความสนุกเหมือนเดิม ทุ่มเทจัดเต็มเกือบ 10 ล้าน อยากคืนความสุขให้คนดู โอดโดนดรามามาตลอด แต่ไม่เคยได้กำไรจากงาน ใช้คอนเนกชั่นล้วนๆ หวังเป็นวัย 30 ที่มีคุณภาพ และสุขภาพดี
เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มทุกปี สำหรับ “เอแคลร์เฟสติวัล” งานฉลองวันเกิดของ “เอแคลร์ จือปาก” ชาติศักดิ์ มหาทา แต่งานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกรา เพราะล่าสุดเจ้าตัวเผยว่าจะจัดวันเกิดแบบขายบัตรปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้ว
“วันเกิดปีนี้ก็ยิ่งใหญ่ค่ะ เพราะว่ารอบนี้คือการจัดงานวันเกิดแบบขายบัตรครั้งสุดท้ายของหนูแล้ว ที่จะจัดแบบนี้เลย หนูไม่ได้ตายนะ อุ้ย อย่าพูดอย่างนั้นหนูใจไม่ดีเลย คือมันเป็นงานวันเกิดที่ขายบัตรให้คนเข้ามาในงานเรา อย่างนี้เป็นปีสุดท้ายแล้ว ปีนี้เป็นธีมภาคใต้ เราจัดมาหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นธีมภาคเหนือ ภาคกลาง ปีที่แล้วภาคอีสาน น้องลำไย (สุพรรณษา เวชกามา) เป็นไวรัลมาก ปีนี้เลยจัดเป็นภาคใต้ จัดเต็ม
หนูรู้สึกว่าตัวเลขมันสวยพอดี ปีนี้เป็นปีที่หนูอายุ 30 ปี แล้วก็จัดมาครบสี่ภาคแล้ว ถ้าเป็นในพาร์ตของงานวันเกิด เราจัดเป็นครั้งสุดท้ายพอแล้ว ไม่อยากให้ใครมาซื้อบัตร เพราะอยากจะมาวันเกิดเรา มันเขินน่ะ พอหลังๆ มันจะโดนคนกลุ่มใหม่ๆ ที่ไม่รู้จักเราจะมาคอมเมนต์ว่า ไอ้นี่มันเป็นใคร ทำไมถึงต้องซื้อบัตรไปงานวันเกิดมัน ซึ่งเขาไม่รู้จุดเริ่มต้นของงานจริงๆ แฟนคลับขอให้จัดด้วยซ้ำ ไม่ใช่ว่าเราจัดเอง (แล้วถ้ามีคนตื๊อขอร้องให้จัดอีกจะใจอ่อนไหม?) จริงๆ ไม่มีแพลนเลยค่ะ ก็รอดูในอนาคตแล้วกันว่าเราจะสามารถไปยังไงต่อ กับการทำอาชีพตรงนี้ได้บ้างแล้วกัน”
ทุ่มทุนเหมือนเดิม แต่อาจจะน้อยกว่าปีที่แล้ว
“ปีนี้ทุ่มทุนมากๆ อย่างปีที่แล้วเราใช้งบ 9 ล้านที่เคยเป็นข่าวกันไป ปีนี้จริงๆ เราอยู่ที่ 12 ล้าน แต่ก็ตัดลงมาแล้วเหลือ 8 ล้าน เว้นวรรคได้เฮียมาก (หัวเราะ) ก็อยู่ประมาณ 9 ล้าน ไม่เกิน 10 ล้านหรอกค่ะ”
แก้ข่าวกำไร 30-40 ล้าน บอกลงทุนเท่าไหน ได้เงินเท่านั้น
“คือคนจะคาดหวังกันไปเองว่างานของเอแคลร์ จัดครั้งหนึ่งได้ 30-40 ล้าน ไม่ถึง คือลงทุนเท่าไหนได้เงินเท่านั้นเลย เพราะเงินที่ได้จากสปอนเซอร์ทุกคนก็สามารถเช็กได้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นเลย บวกกับการขายบัตรเอง ใบละ 999 บาทเอง แล้วก็คนไม่กี่ 1,000 คน ก็ได้เท่าทุนเลย นี่คือเหตุผลด้วยนะ ว่าทำไมถึงจัดงานวันเกิดแบบขายบัตรครั้งสุดท้าย เพราะว่าเราเหนื่อย คือเราใช้ใจในทุกๆ ปี เราใช้คอนเนกชั่นของเราทั้งชีวิต 10 ปีที่ทำงานในวงการมา หนูใช้คอนเนกชั่นทั้งหมด อย่างเช่นอาหารที่มาแจกฟรี เราเคยรีวิวร้านไหน 20 กว่าร้านค้า ที่เขามาแจกให้เราฟรี แล้วเราไม่เก็บเงินเขาสักบาท แล้วปีนี้ 40 กว่าร้านค้าที่เขามาแจกอาหาร หนูรู้สึกว่าหนูใช้คอนเนกชั่นของหนูไปหมดแล้ว ถ้าจะเป็นพาร์ตของงานวันเกิดที่ขายบัตร หนูขอเป็นปีสุดท้ายแล้วกัน”
ยอมจ่ายเงินหลายล้านเพื่อจัดงาน เพราะอยากคืนความสุขให้คนดู
“ยอมจ่ายค่ะ เพราะหนูรู้สึกว่าชีวิตหนูจากเด็กสลัมคนนึงหนูก็ไม่ได้เอาเงินไปทำอะไรเลย แบรนด์เนมหนูก็ไม่ได้ซื้อ หนูก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรตรงไหน ก็มาสร้างความสุข คืนความสุขให้กับคนดูดีกว่า บางคนบอกว่าทำไมไม่เอาไปทำบุญ ก็ไปทำเองสิ ฉันก็ทำของฉัน ฉันไม่เคยลงสื่อสักครั้งหนึ่ง ขอจัดงานของฉันได้ไหมล่ะ ถ้าคุณอยากจะไปช่วยอะไรคุณไปทำเลย ปกติพาร์ตนั้นทำอยู่แล้วทุกเดือน แต่แค่ไม่เคยลงสื่อ ที่จัดงานวันเกิดรู้สึกว่าแฟนคลับได้มาเจอเราด้วยกึ่งๆ มีตติ้ง ก็แฮปปี้กว่า”
ที่ผ่านมามีดรามาเรื่องนี้ตลอด
“มีตลอดค่ะ ไอ้นี่มันเป็นใคร อุ้ยตายทำไมเอาเงินมาเผาขนาดนั้น ดูก็รู้ว่าเพิ่งรวยล่ะสิ ทำไมทำอย่างนี้ล่ะ อุ้ยอีนี่นิสัยไม่ดี ติดตามมันมานาน อะไรอย่างนี้ก็หลากหลายแง่มุมมาก เป็นคนชอบเช็กคอมเมนต์ ขนาดการขายบัตรเรายังตอบเองเลย”
อยากให้เป็นอายุ 30 ที่มีคุณภาพ
“ก็อยากจะเป็น 30 ที่มีคุณภาพแล้วกัน ไม่ว่าจะทำรายการอะไร หรือว่าจะทำแบรนด์โปรดักส์อะไรก็ตาม ขอให้เป็น 30 ที่มีคุณภาพมากๆ ในเรื่องของชีวิตและของธุรกิจเอง ก็ไปให้ควบคู่กันให้ได้”
เป้าหมายแรกคือเรื่องสุขภาพ ไม่ปักปากกาเพราะไม่ชัวร์ข้อมูล
“อันดับแรกเลยเรื่องของสุขภาพ เพราะหนึ่งเลยนะเทรนด์สุขภาพมาแรงมากในปีนี้ น้ำตาลคือยาพิษ ในเมื่อเราเป็นนักทำคอนเทนต์ ดังนั้นเราก็ต้องไปตามกระแสสังคมเหมือนกัน ซึ่งตอนนี้ก็แอบเริ่มๆ กรุบๆ แล้ว แต่ไม่ค่อยได้ลง คือช่วงนี้เพื่อนๆ รอบตัวปักปากกากันหมด คนก็จะมากดดันว่าทำไมยัยเอแคลร์ไม่ปักปากกา หนูก็บอกหนูปักแต่เป็นปากกาตราม้าก็เลยไม่ลง คือที่ไม่ปักปากกา เราไม่ได้กลัวอันตรายขนาดนั้น แต่แค่รู้สึกว่าเราจะทำอะไรก็ตาม เราต้องชัวร์จริงๆ ในเรื่องของข้อมูล โดยเฉพาะที่เป็นเคมีภัณฑ์หรือว่ายา ถ้าเราไปปักมั่วๆ มันก็เหมือนการรีวิวยามั่วๆ เหมือนกัน สำหรับหนูคนเดียวแล้วกันนะ ถ้าหนูไม่ชัวร์ในข้อมูลจะไม่สามารถพีอาร์ได้”
ไม่กลัวผอมแล้วโหงวเฮ้งเปลี่ยน
“ไม่กลัว คนบอกว่าถ้าผอมลงก็จะติดสวย แต่สำหรับหนูนะ หนูไม่ได้จะสวย หนูเซ็กซี่ หนูกลัวว่าวันๆ ไม่ทำอะไร ถ่ายภาพวาบหวิวอะไรอย่างนี้ ซึ่งมันเป็นแน่ๆ ขอเรียนแจ้งนะคะถ้าลงเมื่อไหร่ได้เห็นภาพวาบหวิวแน่ๆ ติดต่อลีโอถ่ายปฏิทินได้เลย อยากไปถ่ายปฏิทินลีโอ จริงๆ อยากหนัก 45 เอว 22 ใส่รองเท้าเบอร์หนึ่ง แต่มันเป็นไปไม่ได้แล้ว ก็เอาเน้นสุขภาพ 80 ก็พอแล้ว พอใจแล้ว ให้แบบว่าทำประกันได้ก็พอแล้ว”
สุขภาพเฮลตี้ดี ไม่ได้เจ็บป่วย
“ก็เฮลตี้ค่ะ แม่ชมพู่ (อารยา เอ ฮาร์เก็ต) แล้วก็หนูเลย คนที่สุขภาพดีในไทย ชมพู่ปุ๊บแล้วหนูเลย เท่ากัน”